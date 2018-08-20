AFYON

Sinema filmi... "Geçerken" Afyon'a uğrayan bir ailenin hikâyesi.

Filmde küfür yok, argo yok.

Afyon'un "Güzellikleri" anlatılıyor.

Frig vadisi... Akdağ kanyonu... Kocatepe... Mevlevihane, flamingo kuşları... Afyon mutfağı... Termal.

"Geçerken Uğradım" adlı filmde "Profesyonel sinema sanatçılarının" yanında, Afyon'dan da bazı isimler var.

Örneğin...

Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz.

Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban.

Afyon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser.

Pek yakında... Sinemalarda.

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İndirim



Geçerken... Biz de Afyon'a uğradık.

Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey ile çarşı pazar dolaştık.

Akaryakıt istasyonu... "Dolar bozdurana motorinde yüzde üç indirim."

Dolar bozdurana "Kaymaklı lokumda indirim."

Dolar bozdurana "Sucukta indirim."

Afyon'da "Döviz ve altın bozduran bozdurana."

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Amerika'ya Tepki



Sivil Toplum Kuruluşları Platformu "Meydanda" bir açıklama yapmış... "30 STK."

Açıklama... Özetle:

Devletin yanında yer alalım.

Döviz ve altın bozduralım.

Amerikan malı kullanmayalım.

Çarşı pazar "ABD'ye tepki" yazılarıyla dolu.

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Bayram Ekonomisi



Termal otel çok... Hepsi de dolu.

Trafik yoğun... İzmir'e, Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya gidenler.

Lokantalar tıklım tıklım dolu... "Yemek molası" veren tatilciler.

Fakat "Kazık" yok.

"Fırsatçılık" yok.

Fiyatlara "Bayram zammı" yapan yok.

Afyonlu "Halinden memnun."

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Yerli Mallar Haftası







Afyon'da irili ufaklı "400 mermer fabrikası" var.

115 ülkeye mermer ihraç ediliyor.

Afyon'un toplam ihracatının "Yüzde 58'i mermer."

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser "Afyon olarak, çok şükür iyi noktadayız" diyor.

Sonra da "Canımız bir şeye sıkkın" diye devam ediyor:

-Amerika'nın yaptığı olacak iş mi?.. Dostluğa, müttefikliğe yakışıyor mu?.. Millet öfkeli... Kimse Amerikan malı almıyor... Yerli malı kullanıyor.

Afyon'un yerel ODAK Gazetesi'nin manşeti:

"Yerli malı Türk'ün malı."

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Marka



Afyon'u "Veysel Eroğlu'ndan önce... Veysel Eroğlu'ndan sonra" diye 2 döneme ayırsak, abartmış olmayız.

Veysel Eroğlu, bakanlığı döneminde Afyon için "Yapılacak her şeyi yapmış."

Yol... Tünel... Baraj... Gölet... Akla ne gelirse.

Özetle... Veysel Eroğlu "Afyon'da bir marka."

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FETÖ



Soruşturma dosyası sayısı... 18 bin.

Takipsizlik kararı verilen kişi... 2 bin 500.

Açılan dava... 2 bin.

Karara bağlanan dava... Bin 250.

Tutuklananlar arasında bir de general var.

"Başsavcı" sıkı çalışıyor.

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Veda



Dolaştık... Afyon çok canlı.

Eylül'de... "Dünya Motokros Şampiyonası" Afyon'da yapılıyor.

"Spor turizmi" tam puan.

18 futbol takımı "Afyon'da kamp yapmış."

Sonuç olarak... Afyon'da "Amerika dışında" bir şikâyet dinlemedik.

Lokantada... Garson dedi ki:

-Abi... Amerika ne diyorsa, tam tersini yapacaksın.

Yan masada yemek yiyen biri "Her olumsuzluğun arkasında Amerika var" diye söze girdi.

Vedalaşırken... Mehmet Emin Güzbey şunları söyledi:

Amerika, papaz üzerinden bizi bölmek, iç çatışma çıkarmak istedi.

Ama gördünüz... Türkiye kenetlendi.

Amerika'ya öfke ise giderek tırmanıyor.