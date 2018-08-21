Kimimiz ana baba evinde, kimimiz sahilde... "Sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice bayramlar" dileğiyle.

Bayramımız... Kurban bayramı.

Konumuz... Kurbanlıklar.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre...

Bayram süresince 850 bin büyükbaş hayvan kurban edilecek.

Bu sayı 101 ülkenin her birinin, toplam büyükbaş hayvanından daha fazla.

Bayramda kesilecek küçükbaş hayvan... 2 milyon 800 bin.

Bu sayı ise... Dünyanın 135 ülkesinin her birinin koyun sayısından fazla.

Allah kurbanınızı kabul etsin... Âmin.

***

Kasap da bayram yapacak



Kurbanı kim kesecek?

Kendiniz mi keseceksiniz?.. Yoksa "İşi" ehline mi bırakacaksınız?

İşin ehli..."Kasap."

Yine Şemsi Bayraktar'ın söylediğine göre...

Kurbanlıkların yarısını "Kasap" kesiyor... Yarısını da "Kurban sahibi."

Kasap küçükbaş kurbanlık için "Ortalama 50 lira" alıyor.

Büyükbaş kurbanlık için... "Ortalama... 250 lira."

Bu hesaba göre... Kasaplara ödenecek toplam para... "176 milyon 250 bin lira."

Kasaplar!..

Haydi iyisiniz.

***

Kurban kazaları



Madem kasaplıktan anlamazsın, öyleyse ne diye eline bıçağı alıp, kurban kesmeye kalkarsın?

Sözümüz "Acemi kasaplara... Kendisini kasap sananlara."

Geçen kurbanda... Bayramın ilk gününde... Saat 16.00'ya kadar... Tam "3 bin 704 acemi kasap" hastanelik oldu.

Kurban keseyim derken kimi elini kesti, kimi de kolunu, bacağını.

Aman dikkat.

***

Kurban gazileri (!)



Geçen yıl... Kurban Bayramı'nın ilk günü... "Kurban kazaları."

Ankara... 650 acemi kasap... Acil servise koştu.

Bursa... Hastanelik olanların sayısı... 550.

Konya'da 100... Afyon'da 50... Karaman'da 180.

Trabzon, 15 kişi... Tokat 50 kişi.

Adana 70... Kahramanmaraş 100... Denizli 116.

Erzurum, 65 kişi... Kars 35... Tekirdağ 4.

Arkadaşlar!..

Madem kurbana bu kadar para veriyorsunuz... Kasaba da "Üç kuruş" verin... Kurbanı kestirin.

Bayramı hastanede geçirmenin âlemi yok.

***

Allah rahmet eylesin



Olay 3 yıl önce oldu.

Tekirdağ'ın ilçesi Malkara'da.

Hüseyin Alkan, kurbanlık büyükbaş hayvanın etini "Spiral taşı" ile kesmeye heveslendi.

Fakat... "Spiral taş" elinden kayıverdi.

Sağ bacak... Kanlar içinde.

Hastane... Acil servis... Müdahale.

Maalesef... Atardamar kesilmişti.

Hüseyin Alkan... Sizlere ömür.

Bu olay "Bütün acemi kasapların kulağına küpe olsun."

***

Dikkat!.. Dikkat!..



Kurbanı kesmek bir marifet... Kasabın işi.

Kurban kesildikten sonra... Etini parçalamak da bir marifet.

Dikkatli olmak gerek.

Üç yıl önce... Şanlıurfa- Suruç'tan... Bir dikkatsizlik örneği...

Hem de "Ölümle sonuçlanan" dikkatsizlik.

Fatma Kılıç, kurban etini parçalıyordu ki... Bıçak elinden kayıverdi.

Şanssızlık... Bıçak, Fatma Hanım'ın boğazına saplanıverdi.

Şah damarı parçalandı... Fatma Kılıç... Şimdi rahmetli.

***

En yaygın kurban kazaları



Biz demiyoruz, "İstatistik" böyle diyor.

Acemi kasapların en yaygın kurban kazaları...

1. Sağ el... Kesiliveriyor.

2. Sağ başparmak.

3. Ve... Sağ işaret parmağı.

Geçen kurbanda... Sakarya'da... Kurban kesimi sırasında... Parmağı kopan bir kişi... Hemen "Sakarya Üniversitesi Eğitim Hastanesi... Acil servise" yetiştirildi.

Ve ilk tedavinin ardından "Kocaeli 'ye gönderildi."

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Önemli... Beş madde



Kurban kesecek olanların dikkatine:

1. Kurbanın yemek borusu ve nefes borusu ile iki atardamarından en az birini keseceksiniz.

2. Hayvanın omuriliğini kesinlikle kesmeyeceksiniz.

3. Hayvana eziyet etmeyeceksiniz... Acı çektirmeyeceksiniz.

4. Kurban kesimini çabuk yapacaksınız... Hızla.

5. Kesilecek hayvanların birbirini görmemesi önemli... Buna özen göstereceksiniz.

***

Gündoğan... Başın sağ olsun



Bodrum-Gündoğan'da... Yaz sabahları "Yürüyüş arkadaşımızdı."

Bu yaz gelemedi... "Hastaydı."

Her konuşmamızda "Gündoğan seni bekliyor" diyorduk.

Kısmet değilmiş... Gelemedi.

Dün sabah... Yürürken... Belki 40 kişi "Üzüldük... Başınız sağ olsun" dedi.

Sevgili Güngör Uras!..

Adam gibi adamdı... Mekânı cennet olsun.