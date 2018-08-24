Geçen yıl bayramın ilk gününde 3 bin 704 "Kurban kazası" olmuştu... "Rekor."

Bu yıl "Yeni bir rekor" kırıldı... İlk gün... Kurban kazası "7 binin üzerinde."

Önceki gün bir başka âleme dualarla uğurladığımız Güngör Uras'ın sıkça kullandığı bir söz vardı:

- Burası Türkiye abicim... Olur böyle şeyler.

Evet... Burası Türkiye.

"Acemilikte sınır tanımayan" kasap çok.

***

Ölümlü kurban kazaları



Ölümle sonuçlanan "Kurban kazaları." Her yıl olur... Artık bir "Bayram klasiği."

Kimi... "Kurban keseceğim" derken elini, kolunu, şahdamarını kesiyor...

Kimi de... Kurban keserken "Heyecanlanıp, kalpten gidiyor."

Sakarya-Kaynarca'dan Yusuf Şeker (58) kalp krizi geçirenlerden.

Allah rahmet eylesin.

***

Fıkra değil... Gerçek



Temel fıkrası gibi... Bursa'da, Mehmet Sıttık Karakaş (50) bayramın ilk günü kurban kesmeye giderken...

Başına bir "Keçi" düştü.

Evet... Gerçekten.

Bir apartmanın üçüncü katından keçi düştü.

Mehmet Sıttık Karakaş yaralandı... Kafatası 2 yerden kırık.

Diyeceksiniz ki, "Keçinin üçüncü katta ne işi var?"

Ne demiştik?.. "Burası Türkiye abicim."

***

Vaat yağmuru



Bayramda gazete okuyor musunuz?

TV izliyor musunuz?

Okuyorsanız... İzliyorsanız... "Yerel seçim için start verildi... Partiler sahaya iniyorlar... Adaylık için yarış hızlandı... Seçim vaatleri başladı" haberlerinin farkındasınız demektir.

Vaatler konusunda da "Sınır tanımayan" çok.

Hatırlayalım...

24 Haziran seçimlerinden önce Başkan adaylarından biri "Beni seçin, bütün kredi kartı borçlarını sileyim" demişti.

Kimse de "Nasıl sileceksin" demedi.

Üstelik... Çok kişi "İnandı... Oy verdi."

"Burası Türkiye abicim" böyle vaatlere inanan çok.

Bir zamanlar... Almanya'da... "Döviz bazında, yılda yüzde 30 faiz" vaadine kananlar... Evini satanlar... Bankadan kredi çekip, "Sahtekârlara" kaptıranlar olmadı mı?

Hem de bir kişi, on kişi değil... Binlerce.

***

"Yeter ki beni seç"



Seçim vaatleri dedik de aklımıza geldi.

Biliyorsunuz... Mart-2019'da sadece belediye başkanı değil "Muhtar da seçeceğiz."

Liderlerin... Belediye başkan adaylarının "Vaatleri" olur da, muhtar adaylarının olmaz mı?

2009'da... Ankara'da... Ayrancı semtinin muhtar adayı Cem Yağıbasan "Seçilirsem" demişti:

- Pazar sabahları herkese ücretsiz TAİ CHİ eğitimi... Yeter ki bana oy verin.

***

Bu da oldu



Zaman tünelinden bir "Burası Türkiye abicim" hikâyesi daha.

"Yaşanmış" bir olay.

Sene 1990... Denizli'de "Su sorunu" yaşanıyordu.

Karşıyaka mahallesinin halkı "Susuzluktan kıvranıyordu."

Muhtar... "Silahı çekti..." Belediyenin su tankerini kaçırdı, mahalleye getirdi.

Sonra... Ne mi oldu?.. "Kahraman muhtar" mahallenin su sorununu çözmüş oldu... "Alkışlandı."

***

Yasak!..



Şaka değil... Film değil... Gerçek. 1994'te yaşandı.

Çorum'un Eskiceköy'ünde.

Muhtar Hüseyin Yıldız "Kural" koydu:

- Ramazan'da... Teravih namazı boyunca... Sokağa çıkmak yasak... Çıkan olursa ateş açılacak.

"Yasağı" bir kişi deldi.

Köy bekçisi de "Onu vurdu."

Ne diyorduk?.. "Burası Türkiye abicim."

***

Burası da Karadeniz



Karadeniz'den... Ordu'dan bir hikâye...

Yaşlı adam otobüse bindi... Belediyenin toplu taşım aracına.

Şoför sordu:

- Hacı amca... Nereye?

- Önemli değil oğlum... Sen nereye gidiyorsan beni de oraya götür... Evde sıkıldım... Gezeyim... Dolaşayım.

"Hikâyeyi" Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'dan dinledik.

Başkan... 65 yaşın üstündekileri "Bedava taşımaya" başlayınca...

Evde canı sıkılan nineler, dedeler "Otobüsle geziye" çıkıyorlar.

Başkana "Dua eden edene."

***

Türkiye-2018



Bayram sabahı... Bodrum- Gündoğan camiinde "Cemaat yola taşmıştı."

7'den 70'e... Binlerce kişi camideydi... Bayram namazında.

Bayramın ilk günü... Öğle saatleri... Sahilde adım atacak yer yoktu.

Yerliler... Yabancılar...

Renk renk bikiniler...

Aynı akşam... Re-Ana'da yemek yedik... "Remziye Ana."

Boş masa yoktu.

"Diğer mekânlar" da öyle.

"Rakı ve balık" tüketiminde rekor yaşandığı bir gece.

"Burası da Türkiye" abicim.