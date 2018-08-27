Bayramın ikinci günü...

Gündoğan'dan Yalıkavak'a gittik...

Balıkçı Hasan'a... Akşam yemeğine.

8-10 kilometrelik... 10-15 dakikalık yol.

Ama "1.5 saatte" zor varabildik.

Bodrum Bodrum olalı "Böyle kalabalık" yaşamadı.

***

İmdat!



Bodrum merkezde "Dere yatakları" sokak olmuş...

"Çarpık yapılaşma" zirvede.

Yarımadanın tamamında yollar yetersiz... "Çevre yolu şart." Bodrum gibi bir turizm cennetinde katı atık doğaya bırakılıyor... "Vahşi depolama." Zaman zaman "Çöplük yangınları" oluyor... Yarımada "Duman altı." Güzelim Bodrum "İmdat" diyor.

***

Devletin malı deniz



Bodrum... 14 yıl önce susuzdu.

Devlet baraj (Mumcular) yaptı... Yarımada suya kavuştu.

Fakat...

Su taşıyan hat "187 kez patladı." Kötü işçilik... "Devletin malı deniz." Zaman zaman su sorunu yaşanması bundan.?

***

Bodrum-2018



Tabela nüfusu 163 bin 180.

Yaz nüfusu 1 milyonun üzerinde.

Bu bayram 2 milyonu aştı.

Bodrum... Şimdi moda.

"Kooperatif evleri" var...

350-400 bin lira.

Ama "İçine masraf gerekiyor." 100 bin lira.

"Daha düzgün" ev isterseniz...

500 bin dolar... 1 milyon dolar... 20 milyon dolar.

Oteller dolu.

Lokantalar öyle.

Lüks otomobiller...

Yatlar... Özel uçaklar... İşte "Bodrum-2018."

***

Çare "Ankara"



Esengül Civelek... Muğla Valisi...

"Deneyimli... Çalışkan... Gecesi gündüzü yok... Çırpınıyor." Bekir Yılmaz... Bodrum Kaymakamı...

"Gayretli... Çözüm odaklı... Fırtına gibi." Fakat Bodrum öylesine "Plansız ve hızlı" büyüdü ki... Dev sorunlar karşısında vali ne yapsın?... Kaymakam, yılların sorunlarını nasıl aşsın?

Muğla Büyükşehir Belediyesi... Bodrum Belediyesi "Hangi güçle" bu kadar büyük yükün altından kalksın.

Çare... "Ankara'nın Bodrum'a el atması." "Ankara Ankara güzel Ankara, Senden yardım umar her düşen dara."

***



Ankara...

Mehmet Özhaseki...

Kayseri'nin "Başarılı...

Karizmatik" Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı" yaptı.

Şimdi Ak Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı.

Dedik ki... "Acil müdahale." Mehmet Özhaseki "Haklısınız" diyerek söze başladı.

Bodrum gibi yerler "Turizm özel bölgesi" ilan edilebilir.

"Özel bir yasa" çıkarılabilir.

Kimseden itiraz gelmez...

Böylece "Yerel yönetimin...

Valinin... Belediyenin eli güçlenir."

"Böyle bir çalışmayı" hemen başlatmamız gerekiyor

***

"Dedi ki..."

Yamalı bohça

Mehmet Özhaseki Bodrum yarımadasının "Şehir planını" incelemiş.

Dedi ki:

Bodrum'da da... Başka yerlerde de... Şehir planı tam bir "Yamalı bohça."

Şehir planlarıyla sık sık oynanmış... Plan, zaman içinde "Ranta kurban gitmiş."

Yeşil alanlar... Sosyal donatı yerleri... İyi niyetle veya başka türlü... "İmara açılmış."

Sonuçta... "Sorun çok ve herkes mutsuz."

***

Kesin çözüm



Hazırlık başlamış... Bayram sonu "Daha da hızlanacak." Mehmet Özhaseki "Kesin çözüm" dedi:

Bundan sonra şehir planı ile herkes "İstediği gibi" oynamayacak.

Bunun istisnası olabilir...

Ama "Rant eksenli plan tadilatı" yapılmayacak.

Plan değişikliği bir ranta yol açıyorsa...

"Rant devletin olacak."

***

İnşallah



Konuştuk elbette... Serbest piyasa ekonomisi adı altındaki "Soygun düzenini... 70 liralık lahmacunu... 32 liraya satılan meyve suyunu" da Mehmet Özhaseki ile konuştuk.

Mehmet Özhaseki "Üçlü denetimden" söz etti:

1. Zabıta denetimi.

2. Ticaret Bakanlığı denetimi.

3. Tarım ve Orman Bakanlığı denetimi.

Şu anda "Denetim" diye bir şey yok...

"Var" diyen parmağını kaldırsın.

Ama... Özhaseki'nin söylediğine göre... "Olacak." "İnşallah" diyelim.

***

Yarın... Rapor-2



Afyon... Önemli bir kavşak noktası.

"Uzatmalı bayram tatili süresince" Doğu'dan Batı'ya...

Kuzey'den Güney'e... Kaç araç geçti?

İsim isim termal otellerdeki doluluk...

Satılan tonlarca sucuk...

Kaymaklı lokum... Yarın "Afyon raporu."