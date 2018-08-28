Otelci memnun... Sucukçu memnun... Lokumcu memnun... Ekmek kadayıfı satan memnun...

Memnun olmayan yok.

Dün...

"Bodrum Bodrum olalı böyle kalabalık görmedi" demiştik.

Aynı söz Afyon için de geçerli.

"Uzatmalı bayram tatili" boyunca Afyon'dan geçen araç sayısı 850 bin.

"Gerisini / Getirisini" siz düşünün.

***

Trafik... "Tam puan"



Afyon'da... Trafiğin en yoğun olduğu günler...

Bayram öncesi "Cumartesi, pazar." Bayram sonrası yine "Cumartesi, pazar."

Böylesine yoğun trafiğe rağmen, ölümlü kaza sayısı "Sadece 1."

Emniyet... Trafik kontrolü... "Tam puan."

***

Oteller

Bayram öncesi Bodrum'a giderken Afyon'a uğradık.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey ile çarşı pazar dolaştık... Gözlemlerimizi de yazdık.

Bayram sonrası... Dün...

Bodrum'dan Ankara'ya dönerken...

Afyon'da yine mola verdik.

Ve yine... Mehmet Emin Güzbey'le o otel senin, bu lokanta benim... Çarşıyı, pazarı, otelleri gezdik.

İşte termal oteller raporu...

Genel müdürlerin ağzından...

NG... Cenker Yılmaz:

- Uzun tatilin her günü doluyduk.

Müşteriler ilk kez eskisinden çok harcama yaptılar.

İkbal... Ali Gümüşhan:

- Doluluk yüzde yüz oldu... Çok canlı bir süreç geçirdik.

Korel... Ümit Uysal:

- Yurtdışından gelen çoktu...

Doluyduk... Mutluyuz.

Akrones... Ünal Özgen:

- Bayramda tek boş odamız yoktu...

Türkiye kazandı... Afyon kazandı.

Çakmak... Deniz Şimşek:

- Öyle başarılı bir süreç geçti ki, anlatılır gibi değil... Çok kişi gelecek yıl için rezervasyon yaptırdı.

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Sucuk ve lokum



Sucukçular... Cumhuriyet, İkbal, Ahmet İpek, İtimat... Ve diğerleri...

Hepsi memnun.

Uzun tatilde satılan sucuk... 120 ton.

Lokumcular... Altınay, Yayla, Alko, İkbal... Ve ötekiler...

Memnun olmayan yok.

Satılan lokum... 75 ton.

Bayramda Afyon'a bereket yağmış.

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Sucuk döner



Yavuz Kocaşaban... Cumhuriyet Sucukları'nın Yönetim Kurulu Başkanı.

Dedi ki:

- Bayramda... Öncesinde...

Sonrasında "Ekmek arası sucuk... Ekmek arası sucuk döner" yetiştiremedik... Müşteri hem karnını doyurdu, hem de sucuk alıp evine götürdü... Bunca yıldır bu işi yaparım "Böyle bayram görmedim."

***

Alışveriş



Afyon... Yolların kesiştiği nokta.

İstanbul'dan... Antalya'ya, Bodrum'a, Kuşadası'na gidiyorsanız... Afyon'dan geçeceksiniz.

Ankara'dan... Antalya'ya, İzmir'e, Bodrum'a gidecekseniz...

Yolunuz yine Afyon'dan geçiyor.

Afyon... Öyle bir kavşak ki... Yol üzerindeki bazı işletmeler "7/24" açık.

Alışveriş... Özellikle "Bayram dönüşü" tavan yapmış.

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İstek



Otelcilere... Lokantacılara... Esnafa sorduk:

- Ankara'dan bir isteğiniz var mı?

Afyon'un "Türk Hava Yolları'ndan" bir isteği var:

- Avrupa ülkeleri ile Zafer Havaalanı arasında direkt uçak seferleri.

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Çok şükür



Geçmişte... Bayramlarda...

Afyon'da trafik "Kilitlenirdi." "Ankara- İzmir- Kütahya- Antalya" kavşağında uzun araç kuyruğu oluşurdu.

Şimdi... "Sorun yaşanmadı." "2 üstgeçit ve 1 de tünel" sorunu çözüverdi.

Keşke gecikmeseydi.

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Nice yıllara

Afyon'da... Her yeri gezdik...

Ve yazımızı yazmak üzere "Kanal-3'e" geldik.

Baktık... Pastalar hazır.

Kanal-3'ten... 3 kişinin yaş günü... Gül Seçkin, Ali Acar ve Ahmet Çetinkaya.

Nice yıllara.