Büyük taarruz... 26 Ağustos, Başkomutanlık Meydan Muharebesi... 27 Ağustos, Afyon'un kurtuluşu.

Ve zafer... 30 Ağustos.

"Zafer haftasındayız..." Afyon'dayız.

27 Ağustos Pazartesi sabahı "Afyon'un kurtuluş bayramı kutlama hazırlıkları" başladı.

İkindi vakti...

Bir rüzgâr ki sormayın...

Sonra fırtına...

Ardından yağmur...

Ama akşama doğru hava sakinleşti.

Gece... Kutlama... Şenlik... Konser...

"Tam bir bayram havası." "Zafer haftamız" kutlu olsun.

***



"Afyon ruhu"



Dedesinin kurtuluş savaşında şehit düştüğünü söyleyen Afyonlu bir esnaf, pazartesi akşamı "Kurtuluş bayramı kutlamasında" dedi ki:

Yunanistan "O günleri" hâlâ unutamadı.

"Yenildiler." Kaçtılar...

Başkomutanları esir düştü... İzmir'de denize döküldüler.

Yunanistan'ın "Fetö'cü hain kaçak askerleri bağrına basması... Onlara oturma izni vermesi" bu yüzden.

Ne yapsalar boşuna... Türkiye dün boyun eğmedi... "Bugün Amerika'nın, Donald Trump'ın yaptıklarına boyun mu eğeceğiz?" Özetle... "Afyon ruhu" işte bu.

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İhracat... "İyi"



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser... Sanayici İbrahim Alimoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Güzbey... "Afyon sohbeti." Soru:

- Afyon'da ihracat ne durumda?

Hüsnü Serteser'in yanıtı:

- 127 ülkeye ihracat yapmaya devam ediyoruz... 115 ülkeye mermer satıyoruz...

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracattaki artışımız yüzde 14.7... Allah'a çok şükür, Afyon olarak iyiyiz.

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Yerin altındaki hazine



İbrahim Alimoğlu... "Amerika'ya, Çin'e, Hindistan'a, Suudi Arabistan'a, İngiltere'ye, Almanya'ya" mermer ihraç ediyor.

Hindistan ile Çin'e "Blok mermer" gönderiyor.

Diğer ülkelere ise "İşlenmiş mermer." Seramik gibi... İnce.

İbrahim Alimoğlu "100 çeşit mermer var" diyor:

- Türkiye'de... Toprağın altında...

Hazine yatıyor... Yeter ki birlik olalım... Çok çalışalım... Yabancılar büyüyen, gelişen, kalkınan ve zenginleşen Türkiye'den rahatsız oldukları için bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar... Teröre destek veriyorlar.

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Tek istek



Sanayicilerle "Siyaseti... Hükümeti...

Beklentileri" konuşuyoruz.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser "Siyasetle işimiz yok... Bizim işimiz istihdam, üretim ve ihracat" diyor.

Afyon "İstihdamda iyi." İşsizlik "Türkiye ortalamasının yarısı." İbrahim Alimoğlu "Siyasetle ilgilenmiyoruz ama Başkan Erdoğan'dan çok önemli bir isteğimiz var" diyerek söze giriyor:

- Madencilik Bakanlığı kurulsun.

İbrahim Alimoğlu'nun bu sözlerini Afyon'da "Herkes onaylıyor."

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Yükselen şehir



Bayram tatili bitti fakat... Afyon hâlâ çok canlı.

"26-30 Ağustos... Zafer Haftası" canlılığı... Yurdun her yerinden gelen var.

1-2 Eylül... "Dünya Motokros Şampiyonası" Afyon'da yapılacak.

Kocatepe Spor Kompleksi'ndeki yarışma "Festival havası" içinde geçecek.

Afyon... Değişiyor, gelişiyor, güzelleşiyor...

"Patlama" yaşıyor.

Afyon'un son yıllardaki hızlı yükselişinde Veysel Eroğlu'nun rolü büyük.

Veysel Eroğlu şimdi bakan değil ama... Afyonlu'nun gözünde "O hâlâ bakan." Zafer Haftası'nda... Zafer yürüyüşünde ise... Prof. Veysel Eroğlu, başında kalpak...

En önde... "Komutan."

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Amerika'ya tepki... Sürüyor



Altın ve döviz bozdurma... Donald Trump'a tepki... Hız kesmemiş...

Devam ediyor.

"İş dünyası" 2023 hedeflerine odaklanmış.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser'in sözleri bunun en büyük göstergesi:

Dünya ile rekabet edebilmek için hızla "Orta ve yüksek teknoloji ürünleri" ihracını artırmamız gerekiyor.

Gecikmeden "Bölgesel Orta ve Yüksek Teknoloji Organize Sanayi Bölgeleri" kurmalıyız.

Sanayiciler "Doğru" diyor ve ekliyorlar:

- Bunlardan biri de Afyon'da olmalı.