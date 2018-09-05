Hakkı Hınıslıoğlu... Ticaret Borsası eski Başkanı... Dedi ki:

- Rus'u Erzurum'dan attık... Yunan'ı denize kadar kovaladık... Yedi düvele karşı savaştık...

Şimdi dolara mı yenileceğiz?

Hınıslıoğlu "Yeter ki" diye devam etti:

- Sıkı duralım... Bir ve beraber olalım.

***



Yatırım



Lütfi Yücelik...

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı.

"Çimento" sektöründe.

Türkiye'nin "İlk 100" sanayicisi içinde.

Dedi ki:

Sağı solu yok, düze çıkacağız.

süreci de atlatacağız.

Bir olalım...

Ülke bizim... Bu

Beraber olalım...

Yarının, bugünden iyi olacağına inanalım.

Yatırım hız kesmemeli...

Yatırım şart... Yatırımdan korkmayalım.

***



Kovboy okulu



Geçen ay Kars'a gittik... "Çoban sıkıntısı" vardı.

Erzurum'a geldik... "Aynı sorun." Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ile karşılaştık...

Bayburt'tan dönüyordu.

"Çoban konusunu" açtık... Güldü.

"Bayburt'ta da çoban bulunamıyor" dedi.

Hakkı Hınıslıoğlu "Çaresi var" diye söze girdi:

Ayda 3 bin lira maaş... "Buna rağmen kimse çobanlığa tenezzül etmiyor."

Çobanlar ya Afgan ya da Azerbaycanlı...

"Hepsi yabancı."

En iyisi "Kovboy okulu" açalım...

"Eğitimli... Diplomalı" çoban yetişsin.

***



Vefalı Erzurum



Kış turizmi... "Tam puan." Yaz turizmi... "150 futbol takımı kamp için Erzurum'a geldi." Nevruz... İranlı turist "Bereket getirdi." Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den "Bunları" dinlerken... Söz, bir ara "Şehit ailelerinden, gazilerden" açıldı.

15 Temmuz şehidi... Afrin şehidi... Terör şehidi... "Şehit çok." Sekmen "Gaziler ve şehit aileleri için yapılanları" anlattı.

Yazmayalım... Ama "Teşekkürü" de unutmayalım.

***



Siyaset



Menderes 1954 ve 1957 seçimlerinde "Kampanyayı" Erzurum'da başlattı.

Menderes, Erzurum'un fahri hemşehrisi (16.6.1957 tarihli Belediye Meclisi kararı.) Demirel, 1965 seçim kampanyasını Erzurum'da başlattı.

Demirel de Erzurum'un fahri hemşehrisi (16.9.1968 tarihli Belediye Meclisi kararı).

Gelelim bugüne...

Referandum... "Evet... 74.48." Cumhurbaşkanlığı seçimi... "Erdoğan...

72.3."

Milletvekili seçimi... "Cumhur ittifakı...

72.13."

Erzurum'da siyaset...

"İşte bu renk."

***



Alo CHP!..



Cahit Külebi'nin meşhur şiiri:

"Biz biliriz bizim işlerimizi, İşimiz kimseden sorulmamıştır." CHP'liler de "Kendi işlerini elbette iyi bilirler... Kimseye soracak değiller." Ama... Biz yine de... Bir çift söz edelim.

"Doğu'nun sınır taşı" Erzurum'da CHP'nin oyu 4.4.

4 ilçede (Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy) CHP'nin oyu "Yüzde 2'nin altında." "Alooo!.. Genel Merkez!.. Ses geliyor mu?"

***



Delinin eline değnek verilmez



Hakkı Hınıslıoğlu "Sobacılar...

Semaverciler" çarşısına gitmeyi önerdi:

- Nabız tutmak için en doğru yer.

Gittik.

Esnafın biri dedi ki:

- İşler durgun.

- Neden?

- Delinin eline değnek verilir mi?.. Amerika, bir delinin eline değneği verdi... O da bütün dünyayı allak bullak etti... Dolar krizi bizi etkiledi.

***



Sağlık raporu



Erzurum raporumuza "Sağlık konusunda" kısa bir not düşelim. "Sağlık turizmi" canlı. Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan hasta geliyor. Sevindik.

***



Veda

Erzurum'a veda ederken...

"Yeşile övgü" ile noktayı koyalım.

Belediye 6 büyük park yapmış.

En küçüğü "250 dönüm." En büyüğü... "Bin 500." "Yeşile saygı duyanlara" selam olsun...

Elazığ'a... Denizli'ye...

Sivas'a..."