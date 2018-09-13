UŞAK

Adım adım Anadolu... SABAH Gazetesi İl Buluşmaları... "11. durak" âşıklar, efeler, diyarı Uşak'tayız.

Notlarımıza "İlk gözlem" ile başlayalım.

Nereye baksanız bayrak... Otelde, lokantada, battaniyecide, minibüste, kahvede... Her yerde bayrak...

"Amerika'ya kızan bayrağa sarılıyor."

"Trump... Dolar... Türkiye'ye ekonomik saldırı" Uşaklı'yı öfkelendirmiş.

Uşaklı kenetlenmiş.

Çarşıda... Bir esnafın söylemiyle:

- Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi.

***

İşte Uşak



Tarih 2 Ağustos 1920... "Türkiye'nin zor günleri."

Meclis'te... Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa konuşuyor.

"Kurtuluş mücadelesini" anlatıyor.

Sonra... Kütahya Milletvekili Ragıp Bey kürsüye çıkıyor.

"Komşu şehir" Uşak'tan söz ediyor.

İşte TBMM tutanakları:

Uşak halkı silaha sarılmıştır.

Cephe için hazırlık yapıyorlar.

Uşak, İzmir'in işgali gününden itibaren malını, canını ve her türlü varlığını, İzmir'den düşmanı atmak için fedaya azmetti.

Uşak halkı bizzat silaha sarılıp cepheye gitmeye hazırlanıyor.

Meclis'ten... "Doğrudur... Allah razı olsun" sesleri yükseliyor.

Meclis... "Konuşmacıyı" alkışlıyor.

Aslında... Alkışlanan "Uşak."

***

Uşak'ı "böyle bulduk"



Uşak'a salı günü geldik.

Dün sabah... Kahvaltıda...

Uşak Valisi Salim Demir ile Belediye Başkanı Nurullah Cahan "Uşak'ı nasıl buldunuz" diye sordular.

"Değişmiş, gelişmiş" bulduk.

Bir de "Ekonomik savaşta el ele vermiş... Birleşmiş" bulduk.

Öyle bir Uşak bulduk ki...

İnsanlar... "Her şerde bir hayır var" diyorlar:

- Trump yaptırım uygulayacakmış...

Bize vız gelir... Kendi telefonumuzu da kendimiz yaparız, kendi tankımızı, topumuzu da.

***

İlk hedef!..



Uşak... Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın "Ordular!.. İlk hedefiniz Akdeniz'dir!... İleri!..." emrini verdiği şehir.

Bugün Uşak... "O zamanki Uşak" gibi.

"Teröre öfkeli... Trump'a kızgın."

Uşaklı'nın ilk hedefi... "Birlik... Beraberlik."

Osman Altınışık'la çarşıda, esnafı dinliyorduk.

İçlerinden biri "İlerideki bir binayı" gösterdi:

- Pusulamız orası... Rehberimiz orada... O ne dedi?.. Bağımsızlık dedi... Mücadele dedi...

Uşaklı'nın gösterdiği bina... "Başkumandan" Mustafa Kemal Paşa'nın karargâhı.

***

Atatürk'ün karargâhı



Şurası... Atatürk'ün "Yatak odası."

Burası... "Çalışma odası."

Orası... "Yunan komutanı Trikopis'in kılıcını Atatürk'e teslim ettiği salon."

Tarihin tam içindeyiz.

29 Ağustos 1920... Uşak işgal ediliyor.

2 yıl 3 ay... Acı ve karanlık günler... Ve kurtuluş... 1 Eylül 1922... Yunan kaçmaya başlıyor.

2 Eylül gecesi... General Trikopis ve öteki Yunan komutanlar, Uşak'ın Gögem köyü yakınında teslim oluyorlar.

3 Eylül... Yunan subaylar Uşak'talar... Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın huzurunda.

Büyük Atatürk "Düşmanı" aşağılamıyor.

Trikopis'in elini sıkıyor... Ve Fransızca, şunları söylüyor:

Oturun general... Yorulmuş olacaksınız.

Unutmayın ki koca Napolyon da esir olmuştu.

Siz vazifenizi tam olarak yaptınız.

Biz de sizi takdir ediyoruz... Size hürmet ediyoruz.

Burada esir değilsiniz... Misafirsiniz.

Atatürk... Sonra İsmet Paşa'ya dönüyor:

- Kumandanlar yorgundur... İstirahatlerini temin buyurun.

Ve ayağa kalkıyor.

Yunan subayların tek tek elini sıkıyor.

Salondan çıkmadan önce... Trikopis'e dönüyor:

- Bizim misafirimizsiniz... Bir arzunuz olursa bize bildirirsiniz.

Uşak'a her gelişte "Buraya... Atatürk'ün karargâhına" mutlaka uğrarız.

Yolunuz Uşak'a düşerse... Uğramalısınız.

***

Vefa



Salı akşam... SABAH ekibi olarak yemeği bir "Mahalle konağında" yedik.

Konakta... Bir "Şehidimizin" adı/ anısı yaşatılıyor:

"Şehit Savcı M. Selim Kiraz Mahalle Konağı."

Bravo Uşak... Sağ ol.