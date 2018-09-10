ALANYA

Yerel medya... Yerel ses... Yerel nefes...

Yerel medyayı destekliyoruz.

Sorunlarıyla ilgileniyoruz.

Şanlıurfa'da, Samsun'da, Adana'da... Gittiğimiz her yerde... Yerel medyadaki dostları dinliyoruz.

Mehmet Ali Dim'in "Sahibi-yöneticisi" olduğu "Yeni Alanya Gazetesi" 51 yaşına girdi.

"DİM TV" de bir yaşını doldurdu.

Geldik... Tebrik ettik.

"Yaş günü pastasını" da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte kestik.

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İLAÇ GİBİ



Dolar...

Trump...

Ekonomi... Kriz...

Herkes "Bunları" konuşuyor.

Alanyalı... Antalya Milletvekili...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi akşamı, yaş günü pastası kesilmeden önce... Şunları söylüyor:

Bu bir saldırıdır.

Bankacılık sistemi güçlüdür, sağlamdır.

Başkanımız Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve ekonomi kurmaylarımız tarafından gereken bütün önlemler alınmaktadır.

Saldırının arkasında sadece ABD değil, ABD'den destek alan bazı dost ve kardeş Müslüman ülkeler de vardır.

Türkiye bu krizden güçlenerek çıkacaktır.

Çavuşoğlu'nun sözleri, dinleyenlere ilaç gibi geliyor.

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TAVLA MAÇI



Gelmişken... Maç da yaptık... "Tavla maçı." Rakip... Kuddusi Müftüoğlu... Merkez Hakem Kurulu eski başkanı.

Hakem... Kamil Abitoğlu... Yılların futbol hakemi.

Yan hakemler... Osman Altınışık, Hasan Yıldırım.

Dördüncü hakem... Emin Müftüoğlu.

Gözlemci... Hayri Çavuşoğlu...

Dışişleri Bakanı'nın kardeşi.

"Var sistemi" ise... Otelimizin (Avena) kamerası.

Sonuç.

4-0 mağlupken... Ankara'ya telefon ettik.

Necati Çetinkaya'dan "Taktik aldık." Ve maçı "Çevirdik." "Deplasmanda" 5-4 kazandık.

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ÇARŞI... KRİZ... TRUMP



Çarşıda esnafla konuşuyorduk...

"Dolar, ekonomi, Amerika, kriz" üzerine.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin dedi ki:

Dolar krizi bizi etkilemiyor.

Girdimiz Dolar'la...

Satışımız Dolar'la...

Alanya'da kriz yok... Amerika'ya öfke var.

Esnafın biri... "Doğru" dedi ve ekledi:

- Asıl öfke Trump'a...

Amerika bu antika başkanı nereden buldu?.. Arkeolojik kazıda mı?

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KARTPOSTAL

Teleferik ile kaleye çıktık. Teleferiğe binmek için yarım saat kuyrukta bekliyorsunuz. İlgi öylesine yoğun. "Yabancı turist" çok... "Her ülkeden." Ortaçağ'dan bugüne miras kalan... Surlarının uzunluğu 7 kilometreye yaklaşan Alanya kalesi ana baba günü. Herkes... Kaleden "Alanya'nın fotoğrafını" çekiyor. Muhteşem... Kartpostal gibi. Biz de çektik.

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ALKIŞLIYORUZ



Mısırcı... Dondurmacı... Dönerci...

Çorbacı... Alanya'da o kadar çok "Şehit ailesine ücretsiz" yazısı gördük ki.

Kuaförde de var...

Manavda da.

Hatta...

Gazete bayiinde bile:

"Şehit ailelerine ücretsiz, gazi ve engellilere yüzde 50 indirim." Bravo Alanya... Sağol Alanya... Allah razı olsun Alanya.

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ŞAMPİYONA SELAM



Alanya'ya gelmeseydik, Balıkesir'de olacaktık.

Dün, Balıkesir'de "İsmail Akçay Koşusu" vardı.

İsmail Akçay... "Efsane maratoncu."

Dünya Olimpiyat Komitesi'nin "100 yılın atleti" diye onurlandırdığı isim.

Sevgili İsmail Akçay dünkü yarışa bizi "Onur konuğu" olarak davet etti...

Gidemedik... Üzgünüz.

Şampiyon... Seninle gurur duyuyoruz...

En kısa zamanda görüşeceğiz.