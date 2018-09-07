Devlet Bahçeli "Yerel seçim ittifakı" önerdi...

Cumhur İttifakı ile elde edilen kazanımların 31 Mart'ta yok olmasını arzu etmediğini söyledi.

"Saygın...

Uzlaşmacı...

Kucaklayıcı" bir proje.

Erdoğan...

Bahçeli'nin söylemi üzerine "Biz böyle bir noktada bu işe olumlu yaklaşabiliriz" dedi.

"Uzatılan eli sıkan ve muhatabının kucaklayan" bir tavır.

Ancak; yerel seçimde/ pratikte "Böyle bir ittifak" zor.

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Mesela dedik



Sözün gelişi... Denilebilir ki:

- MHP'nin güçlü olduğu yerde Ak Parti aday çıkarmasın... Seçmenini MHP sandığına yollasın... Ak Parti'nin güçlü olduğu yerde de MHP aday çıkarmasın...

MHP seçmeninin oyu Ak Parti havuzuna aksın.

Söylemesi kolay... Kulağa hoş geliyor.

İyi de "Nerede, kim güçlü?.. Güç ile ilgili ölçü nedir?" "Güç metre" olarak 30 Mart 2014 yerel seçimi mi esas alınacak, yoksa 24 Haziran 2018 seçimi mi?

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Adana



Yerel seçim, ittifak, reel siyaset konusunda bir atölye çalışması... Adana'dan başlayalım.

30 Mart 2014...

Büyükşehir Belediyesi...

MHP aldı... Yüzde 33.51.

Ak Parti ikinci... Yüzde 31.91.

Aradaki fark 1.60 puan.

Şimdi gelelim 2.5 ay önce yapılan 24 Haziran seçimlerine:

Birinci parti... Ak Parti...

Yüzde 34.7 MHP... Beşinci parti... Yüzde 11.8.

Ve soru:

Adana ittifakı için "Hangi terazi" kullanılacak?

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Manisa



Atölye çalışmasına "Manisa-Büyükşehir" ile devam edelim.

30 Mart 2014'te...

MHP'nin oyu Ak Parti'den fazla... Aradaki makas 3.41 puan... Büyükşehir MHP'de.

24 Haziran 2018... Ak Parti birinci... MHP ise dördüncü parti... Ak Parti'nin oyu MHP'den 28.7 puan fazla.

Günün sorusu:

- Manisa'da ittifak nasıl olacak?...

Kim kimi destekleyecek?

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Mersin



Şimdi de Mersin'e göz atalım.

Büyükşehir Belediyesi MHP'de... 2014'ün şampiyonu MHP... Yüzde 31.95... Ak Parti'nin 3.94 puan önünde.

24 Haziran 2018... Şampiyon Ak Parti... MHP beşinci sırada...

Aradaki oy makası 15.8 puan.

Haydi... Söyleyin bakalım?... Mersin'de kim aday çıkarsın, kim çıkarmasın?

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10 puanlık soru



Erdoğan'ın gücü tartışılmaz...

Partide "Tayyip Bey ne derse o olur." MHP'de de durum farksız...

Herkes Devlet Bey'in ağzına bakar.

Erdoğan ile Bahçeli'nin ilişkisi ise... "Karşılıklı güven ve saygı" temelinde... Dostça...

Sıcak.

Fakat... Bütün bunlar "Yerel seçim ittifakı için yeterli mi?" 1. Daha 2.5 ay önce yapılan seçimde 60 ilde birincilik kürsüsüne çıkan Ak Parti, şimdi yerel seçim için "Şu illerde aday çıkarmıyorum" diyebilir mi?

2. Devlet Bahçeli "2004'teki kazanımlarından...

İddiasından" taviz verebilir mi?

Evet... Yanıt bekliyoruz.

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Isparta... Bilmece gibi



Uzatmayalım... Isparta son örnek.

30 Mart 2014... MHP birinci parti... Ak Parti'nin 4.56 puan önünde... Başkan MHP'li.

Fakat... Aynı seçimde... İl Genel Meclisi sandığında Ak Parti birinci...

MHP'nin 9.03 puan ilerisinde.

24 Haziran 2018 seçimlerinde ise... Birincilik Ak Parti'de...

MHP seçimin dördüncüsü... Ak Parti'nin oyu MHP'den 34.7 puan fazla.

Nasıl bir bilmece ama?

Şimdi... İki partinin "Büyükleri" ittifak için masaya oturunca...

Bilmeceyi nasıl çözecekler?

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İttifak farkı



İttifaktan ittifaka fark var.

"Cumhur İttifakı...

Milletvekili seçim ittifakı" başka şey.

"Yerel seçim ittifakı" başka şey.

Şöyle de diyebiliriz:

Cumhur İttifakı "Kolay." Ama yerel seçim ittifakı için aynı şeyi söylemek "İmkânsız." Milletvekili seçiminde "Parti çok önemli." Yerel seçimde... Parti önemli ama... Aday ismi de "Çok önemli." Unutmayalım... Bazı illerde...

Belediye Başkanı'nın oyu "Partisinin oyunun üzerinde" değil mi?

"Yerel ittifak" için "Çok zor" dememiz bundan.

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Düğüm



Şairin "Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler" dediği misal...

Bekleyelim ve görelim.

Liderler... Bu "Zor düğümü" nasıl çözecekler?