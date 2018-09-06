Siyasi gündemin sıcak konusu... "Yerel seçimlerde ittifak." "Teorik olarak" mümkün.

"Pratikte" ise... Zor... Çok zor.

Ama... Konuşmak için millete "Malzeme" lazım.

"İttifak" iyi malzeme... Günlerce konuşulacak... Tartışılacak.

Nafile... Bu kuyudan kolay kolay su çıkmaz.

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"Zor dostum zor"



Büyükşehirlerde... "Büyükşehir Belediye Başkanı" seçilecek... Ve "Belediye Meclisi Üyeleri." Diğer şehirlerde ise...

"Belediye Başkanı" seçilecek.

Ve "Belediye Meclisi Üyeleri" ile "İl Genel Meclisi Üyeleri." "Binlerce üyeden" söz ediyoruz.

"İttifak... Uzlaşmak... Liste yapmak" o kadar zor ki.

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Reel politika



Benim partimin güçlü olduğu yerde, senin partin aday çıkarmasın...

Senin seçmenin, bizim sandığa oy atsın.

Senin partinin güçlü olduğu yerde de, biz aday çıkarmayalım... Bizim seçmeni, sizin sandığa yollayalım.

Bunları söylemesi çok kolay.

Fakat... Reel politikada... Bu "Sözlerin... Mantığın... Projenin" karşılığı olmaz.

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Bilmece



Adayın ismi... Bütün seçimlerde önemli...

Ama... Yerel seçimde "Çok daha önemli." Sadece bu "İsim olayı" bile, yerel seçim ittifakı konusunda "Düğüm... Bilmece...

Diken."

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Çıta



Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde yüzde 52.6 oy aldı.

Ak Parti'nin aldığı oy ise... Yüzde 42.6.

Aradaki fark 10 puan.

Ak Parti'nin şu anda "Kilitlendiği" hedef ittifak falan değil.

Hedef "Puan farkını" azaltmak.

52.6 ile 42.6 arasında bir "Yüzdeyi" yakalamak.

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Değişim



Önemli... Gerekli...

Kaçınılmaz...

Olmazsa olmaz.

Olacak... Özellikle de "Birinci partide." Zira... En çok belediye "Ak Parti'de." "Başarılı olan...

İnsana dokunan...

Halkın içinde dolaşan...

Düzgün çalışan...

Kibirden uzak duran" kalacak.

Diğerlerine... Güle güle.

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Kayyum... Hizmet... Ve oy



Doğu'da, Güneydoğu'da bazı il ve ilçe belediyeleri "Kayyumda." İçlerinde "Büyükşehirler" de var... Van gibi...

Diyarbakır gibi.

Kayyumla birlikte "Hizmet geldi." Çöpler toplandı... Park... Asfalt... Altyapı... "Çevre güzelleşti." Hizmet... Mart -2019 seçimlerinde "Ne getirecek?" Oyları "Nasıl" etkileyecek?

Ak Parti "Bölgede" sıkı çalışacak.

Bazı belediyeleri "Almaya" uğraşacak.

"Bu olaya yoğunlaşan" Ak Parti'nin "İttifakla falan" işinin olacağını sanmıyoruz.

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Önemli



Belediye... Kayyum... Hizmet gibi konulara girmişken...

"Önemli bir noktayı" paylaşmalıyız.

Kayyum'dan önce;

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde bütçenin yüzde 81.8'i personel gideriydi.

Silvan'da yüzde 78.3.

Mazıdağı'nda yüzde 88'i.

Iğdır'da yüzde 91.8'i.

Bu tablonun tercümesi... "Kaynağın Kandil'e akması." Kaynak "Dağa" giderse... Hizmet de "Sınıfta kalır." Yatırım ise... "Hak getire." Örneğin...

"Kayyum'dan önce" Ergani'de, bütçeden yatırıma ayrılan pay "Yüzde 0.94" idi.

Yüksekova'da... "Yüzde 2.12." Nasıl... "Önemli bir nokta" değil mi?

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"Sınırlı sayı"



Geçenlerde yazdık... "Bazı eski milletvekilleri... Veya bakanlar... Yerel seçimde aday yapılabilir" diye.

Gördük ki... "İsteklisi" hayli çok.

Evet... "Eskilerden" göreve çağrılacak olabilir.

Ama... Fazla değil... "Sınırlı sayıda."

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Hisarcıklıoğlu... "Soğuk"



Erdoğan'ın kafasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için "Kim" var?

Odalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olabilir mi?

Ya da eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan.

Geçen ay "Bu iki isimden" söz etmiştik.

"Bayramlaşma" sohbetinde Rifat Hisarcıklıoğlu dedi ki:

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na benden çok daha iyi yakışacak bir isim var... Mehmet Özhaseki.

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İstanbul



İstanbul... Mega kent... Oy deposu.

CHP istiyor... Ak Parti "Vermemek için büyük çalışma yürütüyor." CHP'de... Adaylık için isimler havada uçuşuyor.

Ak Parti'de ise... "Anket üzerine anket" yapılıyor.

"Her kesimde karşılığı olacak" bir isim aranıyor.