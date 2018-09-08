ALANYA

Antalya "Turizmin başkenti." Alanya, 300 bine dayanan nüfusu ile "Antalya'nın en büyük ilçesi." İlk gözlem... "Oteller dolu... Alanya turist kaynıyor."

Antalya'da ise... "Uçağın biri iniyor, diğeri kalkıyor."

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Fevkalade



Otel... Tatil köyü... Pansiyon...

"Alanya'da 170 bin yatak var." Doluluk... "Yüzde kaç?" Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili dedi ki:

- Mükemmel... Fevkalade...

Tesisler tıklım tıklım dolu.

- Kimler?

- Birinci sırada Ruslar...

Sonra Almanlar... Norveçliler...

Finlandiya, Danimarka, İsveç, Azerbaycanlı, İranlı, Bulgar...

Her ülkeden turist var.

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Çarşı... Trump'a karşı



Çarşı pazar dolaşmadan olmaz.

Dolaştık... Anlatacağız.

Bugün... "Çarşıdan" kısa bir not...

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'in ağzından:

- Amerika'ya öfke var... Özellikle de Trump'a... Herkesin beklentisi şu... Dik duralım, boyun eğmeyelim.

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Mercedes saltanatı



Öğle yemeğindeyiz...

Osman Altınışık ve Emin Müftüoğlu ile birlikte... Mekân:

"Yöresel Alanya Ev Mutfağı... Esma Hanım'ın yeri." "Müşterinin biri" yanımıza geliyor:

- Ak Partili değilim...

Fakat... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Kamuda araç tasarrufu" projesini destekliyorum.

Zaten... Desteklemeyen yok.

Bir diğer müşteri söze giriyor:

- Ne olur söyleyin... Yazın... Bakan Berat Albayrak sakın geri adım atmasın...

Mercedes saltanatı artık sona ersin...

Çok dua alır.

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Koltuk aşkı



Berat Albayrak'ın "Kamuda lüks makam aracına son" söylemi/politikası...

"Halkta karşılık buluyor." Ama... Adımız kadar eminiz... Çok kişi de "Berat Albayrak'a kızıyor." Kimler mi?

Biliyorsunuz... Mercedes'in, Audi'nin koltuğuna "Oturanlar... Yapışanlar." Buna "Bürokratik oligarşi" de diyebilirsiniz.

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Özal... Dayıoğlu... Ve Albayrak



Bir zamanlar... Başbakan Özal, Manisa Belediye Başkanı Ertuğrul Dayıoğlu'na "Örgüt senden şikâyetçi" demişti.

"Yılların siyasetçisi... Sözünü esirgemeyen... Sevimli, esprili" Dayıoğlu, Başbakan'a şu karşılığı vermişti:

Efendim... Yerel parti örgütü bir belediye başkanını seviyorsa, bu demektir ki, "Halk o başkanı sevmiyor."

Eğer örgüt şikâyetçiyse, o zaman, "Halk başkandan memnundur." Bugüne gelince...

Berat Albayrak "Tasarruf" diyor...

Antalyalı memnun... Alanyalı memnun...

Bakanı alkışlıyor.

Ama... Ya "Mercedes'e alışan?" İçinden kim bilir neler söylüyor.

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Aynen böyle oldu



Mehmet Özhaseki, Kayseri'ye Belediye Başkanı olunca... "Araç saltanatına son" demişti.

Makam araçlarını "Satmıştı." Alanlar içinde... İnanması çok güç ama... "Pek çok kamu kuruluşu" da vardı.

İsteyen arasın, Özhaseki'ye sorsun.

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35 milyar... "Solda sıfır"



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Kamuda 35 milyarlık tasarruftan" söz ediyor.

Sayın Bakan... 35 milyarın lafı mı olur?

Kamunun "Gevşeyen vidalarını, cıvatalarını" biraz sıkın...

Göreceksiniz 35 değil... "135 milyar" bile yakalanır... Hatta daha fazlası.

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Acil ve çılgın



Aslında "Çılgın proje" değil...

Gerekli... Büyük ihtiyaç.

Antalya-Alanya arasında (135 kilometre) trafik çok yoğun.

"Bu elbise bu vücuda dar geliyor." Antalya-Alanya arasında "Otoyola" ihtiyaç var... "Raylı sisteme" de.

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Günün sorusu



Antalya... Büyükşehir Belediyesi Ak Parti'de... Menderes Türel.

Alanya... Belediye MHP'de... Adem Murat Yüksel.

Antalyalı soruyor:

- İttifak?

Alanyalı'da da aynı soru:

- İttifak?

Anlaşıldı... Bu konu hayli konuşulacak.

Antalya-Alanya hattı bir güne sığmaz...

Devamı... Pazartesi.