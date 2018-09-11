Uçakta "Cam kenarına" oturduk... Ve "Aşağılara" baktık.

Gazipaşa... Alanya...

Antalya... "Yer gök sera." Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin dedi ki:

Tarımsal teşvikler iyi... İsabetli.

Üretimi ve istihdamı olumlu.

Muz seraları 7-8 kat arttı.

***



2018... "Turizm bereketi"



İhsan Yıldız...

Samsunlu... 25 yıldır Alanya'da.

Atatürk Caddesi'nde.

İşi "Çanta... Ve deri giyecek." Dinledik... Dedi ki:

2016... Darbe...

"Kayıp yıl."

2017... "Eh işte...

Şöyle böyle."

2018... "Allah'a şükür... Yüzümüz güldü."

2019... "Çok iyi olacağı bugünden belli."

***



Din... İman... "Sünnet"



Alanya'da "79 ülkeden, 17 bin kişi" ev bark sahibi...

"Yerleşmiş." Onlar... "Yeni Alanyalılar." Mutlular.

"Yabancı gelin" çok.

Yabancı damadımız da var... Ama "Az." Çarşıda... Emin Müftüoğlu ve Osman Altınışık'la dolaşıyorduk.

Halkı dinliyorduk.

Söz "Dinden, imandan" açılınca...

Alanyalı'nın biri...

Dedi ki:

- Müslüman olan yabancı gelinimiz de var, sünnet olan yabancı damadımız da.

***



Hendek... Deve... Ve havaalanı



Gazipaşa-Alanya Havaalanı... Kalabalık.

Gelen uçak... Çok.

Giden uçak... Çok.

Terminal turist kaynıyor.

Bürokrasi... "Burada havaalanı olmaz" diye yıllarca direndi.

Bölgenin güçlü siyasetçisi Mevlüt Çavuşoğlu, "Olur" diye, bürokrasiye karşı "Savaş verdi."

Sonunda "Oldu." Öyleyse... Niçin "Boş yere zaman kaybedildi?" Bir Türkiye gerçeği: "Bürokrasiye laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zor."

***



İlle de Arap



Fikri Batur... Siirtli... 30 yıldır Alanya'da.

Kardeşleriyle birlikte "Tekstil" işinde.

İşyeri... "Kuyular önü." Şehrin merkezinde.

Çayını içiyoruz... Dinliyoruz:

Geçen yıl işler düşüktü...

Bu yıl Rabbime bin şükür.

Danimarkalı ve Alman iyi alışveriş ediyor.

Ama... Arap turiste diyecek yok.

***



Satılık ev



Alanya'da... Deniz gören ev... 130 metrekare...

160 metrekare... "Ev çok." 85 bin euroya da var... 120 bin euroya da.

Villa isterseniz... 300 bin euro, 500 bin euro.

Satılıyor mu derseniz...

Satılmasa "Bu kadar ev yapılır mı?" "Bölgeye" yabancı ilgisi büyük.

***



Herkes memnun



Alman turist... Haftada 750 euro harcıyor... Ortalama.

İskandinav ülkelerinden gelenler...

"800-900 euro." Rus turist "600-700 euro." Arap turist... Bin euro harcayan da var, 2-3 bin euro harcayan da.

Otelci de memnun, esnaf da.

***



Bir fırın ekmek



Alanya'da... İskelede yemek yedik...

Rıhtım Lokantası... "Boş masa yok." Sonra... Barlar Sokağı... Atatürk Caddesi... Şehir meydanına kadar yürüdük.

Gece... Saat 24.00.

Her yer açık.

Millet ayakta... Yerli yabancı... "Vur patlasın çal oynasın." Bizi Emin Müftüoğlu gezdirdi.

Çaycı... Kahveci... Nargileci...

Çorbacı... Uğradık, sohbet ettik.

En çok dinlediğimiz sözler:

Trump ne yaptığını bilmiyor.

Trump'ın Türkleri tanıması için bir fırın ekmek yemesi lazım.

Trump bizi birleştirdi, kaynaştırdı...

Trump karşıtlığı herkesi kanka yaptı.