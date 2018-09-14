UŞAK

Gündemlerden gündem beğen... Halkın arasına girdik... Herkesin gündemi farklı.

Sokağın gündemi:

Okullar açıldı... Önümüz kış... Masraf kapısı.

Çarşının gündemi:

Ekonomi... İşler kesat... Piyasada para dönmeli. Siyasete ilgi duyanların gündemi:

Yaklaşan yerel seçim... İttifak... Olacak mı olmayacak mı? Ortak gündem:

Terörle mücadele... Trump'a tepki... Huzur... İstikrar.

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Uşak'ın nesi var?

Uşak Milletvekili Operatör Doktor İsmail Güneş anlattı.

İzmirli ile Manisalı tartışıyorlarmış.

İzmirli demiş ki:

Bizim denizimiz var... Kordon'umuz var... Karşıyaka'mız var... Bostanlı'mız, Çeşme'miz, Alaçatı'mız var... Sizin neyiniz var?

Manisalı... Gururla yanıt vermiş:

Bizim de bitişiğimizde İzmir'imiz var.

O sırada... Uşaklı oradan geçiyormuş... İzmirli ile Manisalı sormuşlar:

Uşak'ın nesi var?

200 kilometre mesafede İzmir'imiz, 300 kilometre uzaklıkta Antalya'mız, 100 kilometre ötede Afyon'umuz, 140 kilometre git Denizli'miz, 350 kilometre sonra Ankara'mız var.

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Genel istek üzerine

Duydunuz mu, gördünüz mü?... Tadına baktınız mı?

Ev baklavası... Tereyağlı, cevizli.

Ve 60 katlı... Yazı ile "Atmış."

Yer sofrası... SABAH ekibi... Önce yemek... Sonra baklava geldi.

"Görüntüsünü... Kokusunu" beğendik.

"Yaşam boyu diyet... Yiyemeyiz" dedik... Teşekkür ettik.

Belediye Başkanı Avukat Nurullah Cahan "Yemelisiniz" diye ısrar etti:

Şifadır... İlaçtır... Uşak'a gelip de 60 kat baklavanın tadına bakmamak büyük hatadır. "Genel istek üzerine" yedik... "Şahane."

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İlle de "marka"

Salim Demir... Kendi söylemiyle "Ege'nin incisi, yükselen yıldızı" Uşak'ın valisi.

Vali Demir, Uşak'ın "Eğitimiyle, turizmiyle, yatırımıyla... Her şeyiyle" ilgileniyor... Ancak...

"Markalaşmaya" çok önem veriyor.

Uşaklı sanayicilere "AR-GE" diyor... "Kendi markanızı yaratın" diyor.

Doğru söylüyor.

SABAH'ın "İl buluşmalarında" teşekkür plaketini verirken, Vali Salim Demir'i kutladık...

"Markalaşmayı teşvik ettiği için."

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Alkışlıyoruz

Sağlıklı Yaşam Merkezi...

Belediye yapmış... Parkın içinde.

Gidiyorsunuz... Önce "Tartıyorlar."

"Kanınıza... Yağınıza... Kaslarınıza... Sağlık durumunuza" bakıyorlar.

Sonra da sizin için bir "Program" yapıyorlar.

"Şunlara dikkat edin...

Sabahları şu kadar yürüyün... Şunu yiyin, bunu yemeyin" gibi, ayrıntılı bir program.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde "Spor yapacağınız... Yürüyeceğiniz... Kitap okuyacağınız... Çay içeceğiniz" yerler de var.

"Ödeyeceğiniz ücreti" mi sordunuz?

Ücret "Kitap." Evet, sadece "Bir kitap."

Gelirken "Bir kitap getirin... Verin" yeter.

Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin içinde bulunduğu park "Kitap okuyanlarla dolu."

Alkışlarımız Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'a.

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"Enişte"

Uşaklı "Sanata" çok önem veriyor... Folklora...

Müziğe... Tiyatroya... Yarın anlatacağız.

Torununu Atatürk Kültür Merkezi'ne "Müzik kursuna" getiren emekli öğretmen bir "Dede" ile konuşuyorduk... Dedi ki:

Eniştemiz "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" demişti.

Bu sözü Atatürk söylemişti.

Eee... Ben ne dedim... Eniştemiz söyledi dedim... Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Uşak'ın eniştesi değil mi?

Doğru... Atatürk'ün eşi Latife Hanım Uşaklı'ydı.

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"Tanıtım..." Büyük ihtiyaç

Uşak... Milletvekili Mehmet Altay'ın söylemiyle:

Kendisini... Güzelliklerini... Gücünü... Anlatamayan, tanıtamayan bir şehir.

Gerçekten de öyle.

Yarın... Yükselen Uşak'ı

"Anlatmaya, tanıtmaya" devam edeceğiz.