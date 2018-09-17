Uşaklı çalışıyor... Üretiyor...

"Krize boyun eğmiyor." Uşaklı'nın sloganı "Hep birlikte, el ele, mutlu bir geleceğe." Uşaklı... Uşak'tan "Kurtuluş ve kuruluş şehri" diye söz ediyor.

Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdiği Uşak'ta, çok kişiden şu sözleri dinledik:

Düşmana yenilmedik...

Dolar'a mı yenileceğiz?

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Uşaklı anne



Ümmü Çoban... İki kızı var... Eşi emekli ve hasta.

Belediyenin "Dokur Evi'nde" halı dokuyor... "Madalyon... Kuşlu...

Çiçekli... Bulutlu..." Üniversite mezunu bile geliyor... Halı dokumayı öğreniyor... "Evinde halı dokuyor." Başkan Erdoğan burayı gezmiş...

"Külliye için halı alınmış." Ümmü Çoban ayda 2 bin lira kazanıyor...

Kocasına bakıyor... Çocuk okutuyor...

"O kadar mutlu ki."

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Uşaklı baba



Mustafa Yeldanlı...

Nam-ı diğer "Tarhana Baba." Battaniyesi, halısı, tarhanası meşhur olan Uşak'ta "Tarhana Baba bir marka." "Bebek tarhanası" bile var.

Yeldanlı'ya göre "Tarhana, her hastalığa şifa." Eski dost Tarhana Baba'yı ziyaret ettik...

"Tahta kaşıkla" tarhanasını içtik.

Hıncal Uluç'a "Selam... Tarhana... Ve tahta kaşık" yolladı...

Uluç'a ulaştırdık.

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Uşaklı çocuk



Atatürk Kültür Merkezi'nde... "Çocuk korosu" da var, "Çocuk tiyatrosu" da.

"Koro anne" bile var.

Koro anne "40 çocuk annesini" temsil ediyor.

"Şehir" küçük.

Fakat "Sanata ilgi büyük." Çocuklar... Küçük yaşta "Flüt, keman, piyano çalmayı öğreniyorlar." Tiyatro izledik... Müzik dinledik... Çok beğendik.

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Uşaklı sporcu



Otizmli çocuklar... "Spor yapıyorlar." Engelliler... "Basketbol oynuyorlar... At biniyorlar... Yüzüyorlar." "Anne kız futbol takımı" bile var... Anne sağlıklı, kızı engelli.

Uşaklı engelliler 3 Mayıs'ta "Bölge oyunlarında" 12 altın madalya aldılar.

4 Ekim'de otizmli yavrularımızın "Basketbol yarışması" var... "Davetlisiniz."

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Uşaklı binici



Uşak'ta... "30 cirit kulübü" olduğunu biliyor musunuz?

"Binicilik" yaygın bir spor.

Belediye Başkanı Nurullah Cahan da "At biniyor... Cirit oynuyor." Cirit deyince aklımıza "Erzurum" gelirdi.

Uşak...

"Erzurum'dan geri kalmıyor."

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Uşak valisi



Salim Demir...

İş çok...

"Başını kaşıyacak vakti yok." Bazı illerde... Görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının yerine "Valiler, kayyum olarak atandı." Diyarbakır gibi... Van gibi.

İki ilimizde ise... El konulan FETÖ şirketlerine "Yönetim Kurulu Başkanı" olarak "Kayyum Vali" atandı.

Biri Antalya, diğeri Uşak.

Uşak'ta... "FETÖ yapılanması" güçlü.

El konulan şirket sayısı "35."

Vali Salim Demir'in "Başını kaşıyacak vakti yok" dememiz bundan.