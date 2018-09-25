Hayır, Niğde'ye gitmedik...

Niğde Ankara'ya geldi... "Niğde Tanıtım Günleri... 20-23 Eylül." "Etkinlik" ucubede oldu... Ankara'nın "Çirkinlik abidesinde... Atatürk Kültür Merkezi'nde." Atatürk'ün adına ve başkente yakışmayan bu "Ucube yapı" ne zaman yıkılacak?

Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna!...

Vur kazmayı... Al alkışı.

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İşte esnaf



Niğdeliler'in etkinliğinde "Esnafların" arasına oturduk.

Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanı Âlim Yeşil'e "Piyasayı... Dolar'ı...

Amerika'yı" sorduk.

Âlim Yeşil dedi ki:

Esnafta dolar ne gezer?...

Dolar'a yatıracak para da yok, bozdurulacak Dolar da.

Niğdeli Amerika'ya öfkeli.

Esnaf devletinin yanında...

Esas olan vatan, gerisi teferruat.

Irak'ı, Suriye'yi görüyoruz... Birlik beraberlik istiyoruz... Başka Türkiye yok.

Hükümetten bir isteğimiz var...

Kriz bahanesiyle fırsatçılık yapan firmalar açıklansın... Teşhir ve rezil edilsinler.

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Proje



Şerife Türkeş... Niğde Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı.

Emin Özer... Niğde Dernekler Federasyonu Başkanı.

Niğde etkinliğinde onlarla birlikteydik.

"Adaşımızla" karşılaştık... Yavuz Ergun, Niğde Milletvekili.

Niğde'yi "Kapadokya Turizm Bölgesi içine aldırmak için" çalışıyor.

"Doğru... Akıllıca" bir proje...

Desteklenmeli.

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Patates tatlısı



Gezerken... Bize "İkramda" bulundular.

Çamardı dondurması... Dörtte birini yedik... Çok güzel... "Marka olmalı." Haşlanmış patates... Mis gibi kokuyordu...

Yemedik... "Diyet meselesi." Patates tatlısı... Çiftlik ilçesi klasiği...

Yüzde 80 patates... Gerisi un, nişasta, pudra şekeri.

"Diyeti miyeti" boş verdik...

Patates tatlısını yedik... Mutlaka "Tanınmalı, tanıtılmalı."

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Bor... Şehitler diyarı



İsim isim belli... Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, bize "235 şehidin" ismini verdi.

15 Temmuz şehidi (Ömer Halisdemir)...

Yemen şehidi... Galiçya şehidi... Çanakkale şehidi... Terör şehidi... Kore şehidi...

Balkan şehidi... Trablusgarp şehidi...

Kurtuluş savaşı şehidi.

Niğde Tanıtım Günleri'nde... Borlular...

Borlu şehitlerin anılarını yaşattılar... Sağ olsunlar.

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Kamuoyu



Niğde etkinliğine "Son gün" gittik...

Pazar günü... Kalabalıktı.

Kadın erkek... Çok kişiyle konuştuk.

Özetle... Dediler ki:

Yerel seçimde Ak Parti-MHP ittifakı/ işbirliği... Tabanda karşılığı var.

Amerika, Türk insanının aklıyla alay ediyor...

Trump'a tepki hepimizi birleştirdi.

Kriz fırsatçılarıyla, stokçularla mücadele edilmeli...

Utanmazlar... Garibanın ekmeğine el uzatıyorlar.

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Patates



Patates Araştırma Enstitüsü... "Mucizeler yaratıyor." Türkiye, patates tohumunda "Yurtdışına bağlı bir ülkeydi." Şimdi... Patates Araştırma Enstitüsü'nde "8 çeşit patates tohumu üretiliyor...

16 ülkeye tohum ihraç ediliyor." "Niğde, patates diyarı." Üreticiye maliyeti 40-50 kuruş... Üreticiden çıkışı 110 kuruş.

Patates Araştırma Enstitüsü başarılı... Kutladık.

Patates bu yıl iyi... Herkes "Kasımda fiyatın düşeceğini" söyledi.

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Sorduk



İlçe belediye başkanları ile konuştuk... Niğde'den gelen köy muhtarlarına, patates, elma üreticilerine sorduk.

"Haliniz nicedir... İstekleriniz nelerdir" diye.

"Susuz... Kanalizasyonsuz" köy kalmamış...

Sevindik.

Türkiye'de "Sorunların standardı" yükseliyor.

Köylü... "Spor sahası... Kapalı spor salonu...

Doğalgaz" istiyor.

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Niğde... Medeniyetlerin yaşadığı şehir



Tarihi camiler... Kale... Kiliseler...

Saat kulesi... Müze... Ak medrese...

Manastırlar... Kaya mezarlar...

Hamamlar... Türbeler... Tyana ören yeri.

Romalılar... Medler... Persler...

Selçuklu... Osmanlı... Binlerce yıllık bir tarih.

Niğde'nin en büyük sorunu, galiba, "Yeterince tanınmaması."

Görmediyseniz... Gitmelisiniz, gezmelisiniz.