Elazığ'da var, Bolu'da var... Hayran kaldık... Yazdık... "Ama Ankara'da yok."

"Sokak hayvanları hastanesinden" söz ediyoruz.

Gerçi Ankara'da "Sokak hayvanları barınağı" yok değil, var ama...

Elazığ'dakinin, Bolu'dakinin yanında "Solda sıfır."

Elazığ'daki, Bolu'daki "Tam teşekküllü hastane... Veteriner hekim... Röntgen... Ameliyathane... Yoğun bakım."

Duyduk ki... Keçiören'de de, sokak hayvanları için bir "Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi" yapılıyor.

Hemen gittik... Osman Altınışık ile birlikte.

3 milyonluk bir proje... "Röntgen... Aşı... Ameliyathane... 6 veteriner hekim... 24 kişilik ekip... Yemekhane... Mama hazırlama yeri." Ne ararsanız var... "Açılışı yakında."

Doğruca belediyeye gittik... Başkan Mustafa Ak'ı tebrik etmeye.

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Erdoğan'ın "eski" evi



Keçiören'e gitmişken... Merak ettik... Erdoğan'ın "Başbakan iken oturduğu kira evi ne halde" diye.

Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince... Külliye'ye taşınınca... Keçiören'deki ev hemen boşaltılmamış.

Berat Albayrak zaman zaman "O eve uğrarmış."

Sonra... "Erdoğan ailesi" evden tamamen ayrılmış.

"Ev sahibi" Faruk Koca da, evi "Başkasına" kiralamış.

Yeni kiracı Halil Etyemez... Konya Milletvekili... Kira, "Ayda 3 bin lira."

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"İlçe" ama...



Keçiören... 921 bin nüfus... "61 ilden büyük."

Çankırılı, Çorumlu, Yozgatlı, Kırşehirli çok.

"Bulvar ve cadde isimlerine" bakıyoruz...

Çankırı Caddesi... Yozgat Bulvarı... Çorum Caddesi.

Keçiören'de "Misafirlerimiz" de çok.

"20 bin" kadar.

Suriye'den, Irak'tan, Somali'den, Afganistan'dan gelenler.

Sorun yok... Kardeş kardeş yaşıyorlar.

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Doğal yaşam atölyesi



Burası bir "Eğitim merkezi."

Çocuklar geliyorlar... Öğretmenleriyle... Anneleriyle... Burada bir gün geçiriyorlar.

Spor... Müzik... Eğlence... Dil kursu... Folklor... Hobi bahçesi... Çocuk kulübü... Zekâ oyunları... Aklınıza ne gelirse.

Biz gittiğimizde mini mini yavrular "Turşu kuruyorlardı."

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Vefa



Keçiören 15 Temmuz hain darbe girişiminde "En çok şehit veren ilçe."

"27 şehit... 249 gazi."

Gittiğimiz her yerde "Şehit aileleri ve gazilerle" ilgileniyoruz.

Gördük ki... Keçiören "Şehidinin emanetlerine, gazilerine sahip çıkıyor."

Belediye Başkanı Mustafa Ak, eşi Hatice Hanım'la birlikte "Şehit evladının" sünnetine katılıyor... Düğüne gidip nikâhını kıyıyor... Yaş gününe pasta götürüyor.

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Osmanlı Çarşısı



Keçiören'e gidip de Osmanlı Halk Pazarı'na uğramamak olmaz.

Çarşı hareketli... Okulların açılmasıyla birlikte "Alışveriş canlanmış."

Esnafın "Dolarla" pek işi yok... Ama "Amerika'ya öfke var."

Halkın beklentisi "Birlik beraberlik... Huzur... Terörün sona ermesi."

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Kovboy okulu



Keçiören'in kuzey taraflarında... Çubuk taraflarında... 4 köyde...

"Hayvancılık yapılıyor." Hayvancılıkla uğraşanlar "Hallerinden memnunlar."

Tek dertleri... "Çoban" bulamıyorlar.

Çobanlar... "Afganlar."

Kars'a gittik çoban Afgan'dı... Erzurum'da, Bayburt'ta yine "Afgan."

Ankara'da "Durum" aynı... "Afgan çoban."

Aklımıza Erzurumlu dostumuz Hakkı Hınıslıoğlu'nun sözleri geldi:

- Acilen "Kovboy Okulu" açmamız gerekiyor... Çoban yetiştirmek için.

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Keçiören'deki Çanakkale



Kartaltepe'de... Kent ormanının içinde... Çanakkale anıtının "Benzeri" yapılmış... Çok güzel olmuş.

Gelmişken uğradık... "Ziyaretçi" doluydu...

"Keçiörenli kadınlar." Keçiörenli'nin "Çanakkale aşkı" bizi duygulandırdı.