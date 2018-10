Bakkal Suriyeli... Berber Suriyeli...

Kuyumcu, dönerci, pastacı, manav, tatlıcı Suriyeli.

Kebapçı, tekstilci, çorbacı Suriyeli.

Nereye baksanız... Suriyeli.

Tabelalar... "Az Türkçe... Çok Arapça."

Şam'dan, Halep'ten söz etmiyoruz.

Bursa'nın göbeğindeki Çarşamba Mahallesi'ni anlatıyoruz

***

İş bilenin, kılıç kuşananın

İzzettin Küçük... "600 bin sığınmacının yaşadığı" Şanlıurfa'da valilik yaptı.

"Süreci" iyi yönetti.

Şimdi "Bursa Valisi."

Bursa'da "135 bin" Suriyeli var.

"Bursa'nın başında" İzzettin Küçük gibi bir "Göç uzmanı" var.

Bursa'da da "Süreci" iyi yönetiyor.

***

Çarşı... Arap'a duacı

Bursa'da "İki tür Arap" var.

1. Sığınmacı Arap... "Suriyeli... Iraklı."

2. Turist Arap... "Bütün Arap coğrafyasından."

Bursalı'nın "Sığınmacı Arap'la" sorunu yok.

"Turist Arap" ise... Bursa ekonomisinin "Can suyu."

Çarşı... "Arap turiste duacı."

***

Çarşı... Trump'a karşı

Koza Han... Emir Han... Pirinç Han... Fidan Han... Balibey Han... Bursa'da "16 han" var.

Çarşı... "Yaşayan tarih."

Eski Aynalı Çarşı... Uzun Çarşı... Bakırcılar Çarşısı... "Say say bitmez."

Handaki... Çarşıdaki... Esnaf diyor ki:

Sezonu (İlkbahar, yaz) Arap turist kurtardı... Memnunuz.

Amerikalı, Avrupalı, Avustralyalı turist bu yıl gelmedi.

Kahrolsun Trump... Yaşasın Arap

***

Arap Kadın

Bursa'da... "Çelik Palas'ta" kaldık.

Otel dolu.

"Yarısı Arap."

Arap... "Kalabalık" geliyor... "10-15" kişi... "2-3 eş", 8-10 çocuk.

Arap... İyi para harcıyor... Erkek "Alışverişte... Yemekte." Kadına gelince... "Güzelleşme" derdinde... "Yüz gerdirme... Karın toparlama... Popo kaldırma... Göğüs sıkılaştırma... Sırt toparlama."

***

Arap gelin çok

Halep'i, Şam'ı görmüştük... "Yakılıp, yıkılmadan" önce.

Bursa'nın Çarşamba Mahallesi "Eski Halep... Eski Şam" gibi.

"Bizimkiler" ile Suriyeli sığınmacılar arasında bir sorun var mı derseniz...

"Hayır", dişe dokunur bir sorun yok.

"Kardeş kardeş" geçinip gidiyorlar.

Hatta... "Evlilikler" başlamış... "Akraba" oluyorlar.

***

Para... Para... Para

Bursa'nın Altıparmak semtinde... Hocahasan Mahallesi'nde... Şehrin pek çok yerinde... "Parayı bastırıp ev alan" Arap çok. "Bizimkiler" Araplar'ın "Gürültülü yaşamlarından" şikâyetçi.

Ama "Ev almalarından... Piyasayı canlandırmalarından" da memnun.

Özetle... "Para" bütün sorunları çözüyor.

***

Ne yaman çelişki

Türkiyem... "Çelişkilerle" dolu. Bir yanda "İşsizler ordusu" var.

Bir yanda da "İş beğenmeyenler."

"Ülkem insanı" işsizlikten yakınıyor.

Bursalı işveren ise "Tarımda, inşaatta, sanayide" çalışacak eleman bulamıyor.

"Boşluğu" ise... "Sığınmacı" dolduruyor.

Bursa'da "Tarlada... Oto sanayide... Çarşıda" çalışan "Afganistanlı... Suriyeli... Iraklı" o kadar çok ki.

***

Trabzon-Bursa kardeşliği

Arap turist Bodrum'a gelse... "Bodrumlu rahatsız olur." Bodrumlu'nun "Halinden, tavrından, bakışından" da, Arap rahatsız olur.

Bursa ise... "Tam Arap'a göre."

Cami var... Yeşillik var... Şırıl şırıl akan sular var... Ve "Arap turiste kucak açan" bir Bursa var.

Tıpkı... "Karadeniz insanı" gibi.

***

"İndirim" vakti

Esnaf... İndirim yapıyor.

Belediye... Hiç gerisinde kalır mı?

"Vakit... İndirimli ulaşım vakti." Büyükşehir Belediyesi "Öğrenciye" de indirim yapıyor, "Yetişkine" de.

"Birinci indirim" daha önce olmuş.

Şimdi... "İkinci indirim."

***

Özet

Geçen hafta Bursa'daydık... "SABAH Gazetesi İl Buluşmaları."

"Gözlemlerimizi" özetleyecek olursak;

Büyükşehir Belediyesi "Sıkı çalışıyor." Yapılacak iş çok.

Bursa güzel bir gelinlik kız gibi... Ama "İhmal edilmiş... Kötü şehircilik... Ah şu rantın gözü kör olsun."

Bursa- İstanbul otoyolu "Tam puan." Beklenti, otoyolun "Bursa-İzmir ayağının" bir an önce bitmesi.

Ve... Bir beklenti daha... "Yüksek Hızlı Tren." NOT:

Cuma günkü yazımızda Hikmet Şahin'in 2014'te Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu yazılı.

Doğrusu 2004'te olacaktı.

Yazım hatası.