SABAH Gazetesi... İl buluşmaları...

13. durak... Yeşil Bursa'dayız.

"Yeşil" sözün gelişi... Ağız alışkanlığı.

Yeşile saygımız olsaydı "Ovanın ortasına" havaalanı yapar mıydık?

Şeftali bahçelerine "Fabrikalar" kurar mıydık?

***



Havaalanı



Ankara'dan uçakla geldik... Anadolu Jet... TK 7164.

Uçakta "189 koltuk" var.

Yolcu sayısı "50." Eee... Bursa'ya 50 dakika uzaklığa havaalanı yapılırsa... "Doluluk bu kadar olur." Ankara-Bursa arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri başlasın... Görürsünüz...

Ankara-Bursa "Uçuşları" tarihe karışır.

Bir not daha... "Bursa-İstanbul ulaşımı" konusunda.

Bursa ile Yenişehir havaalanı arası...

50 dakika.

Bursa-Osman Gazi Köprüsü-Sabiha Gökçen Havaalanı... 1 saat 10 dakika.

Havaalanı için "Yer seçimi" yanlış...

Büyük yanlış.

***



"YE" nerede?



Bursa-Yenişehir Havaalanı'nda...

Yenişehir'in "YE" si düşmüş.

"YE'yi" yerine koymak çok mu zor?

***



Çelik Palas



Yıllarca kaldığımız otel... "Bir Bursa klasiği."

1935'te yapıldı...

Mimarı İtalyan.

Büyük Atatürk oteli beğendi... Bağışta bulundu.

Demirel ile, Özal ile, Ecevit ile Bursa'ya gelmiş ve burada kalmıştık.

Çelik Palas bir süre kapanmıştı.

"Tadilat... Tamirat...

Sorunlar." Yıllar sonra... "Yenilenmiş Çelik Palas'ın" kapısından girerken... Anılara daldık gittik.

***



Bir "Bursa- Yassıada" hikâyesi



Darbeden (27 Mayıs 1960) sonra darbe mahkemesinde (Yassıada), sanıklardan İhsan Sabri Çağlayangil'e (Darbe öncesinin Bursa Valisi) soruldu:

- Adnan Menderes, Başbakan olarak Bursa'ya geldi mi?

- Evet... Geldi.

- Onun onuruna Çelik Palas'ta yemek verildi mi?

- Verildi.

- Yemeğin parasını niçin devlet ödedi?

- Devlet ödemedi... Bursalı işadamları ödedi... Yemeği vali olarak ben vermedim, Ticaret Odası verdi.

***



Zaman tüneli



Adnan Menderes idam edildikten sonra... Ankara'daki evine, mahkemeden bir yazı geldi.

Menderes'in eşine... Berin Menderes'e.

Berin Hanım mahkemeye çağrılıyordu.

Davacı... "Emekli Sandığı." Davanın konusu:

Adnan Menderes 11 Şubat 1958'de Bursa'ya gitmiş ve Emekli Sandığı'na ait olan Çelik Palas otelinde kalmıştır.

Otelde yemek yemiştir.

Otelin sabununu ve telefonunu kullanmıştır.

Ancak otelden çıkarken para ödememiştir.

Otelin faturası da ektedir.

Dava... Ankara-Asliye 9. Hukuk Mahkemesi'nde başladı.

Mahkeme Hâkimi Mehmet Kaya, tanık olarak "1958 yılındaki Bursa Valisi" İhsan Sabri Çağlayangil'i çağırdı.

Çağlayangil, ifadesinde dedi ki:

Sayın Başbakan muhtelif zamanlarda Bursa'ya gelmişlerdir.

Evet... 11 Şubat 1958'de de Bursa'yı ziyaret etmişlerdir.

Ancak... Sayın Adnan Menderes, Çelik Palas'ta hiç konaklamamıştır.

Her gelişinde Vilayet Konağı'nda kalmışlardır.

Sonra... Mahkeme "Başka tanıkları" çağırdı.

Örneğin Baki Güzey'i.

"O dönemde" Bursa'da görev yapan bazı kişileri.

Bütün tanıklar "Menderes'in Çelik Palas'ta kalmadığını" söyleyince...

Mahkeme "Faturanın sahte olduğuna" karar verdi.

Menderes'in idamından 4 yıl sonra verilen mahkeme kararı... 964/118 sayılı karar:

- Hukuk mantığına aykırı görülen bu davanın reddine...

Dün... Bursa'ya... Çelik Palas'a gelince... "Neler düşündük neler?..

Mercimekli köfteler."

***



Ağlayan çınar



Bursa... Tarih kokulu şehir... Açık hava müzesi gibi.

Han, hamam, bedesten, çarşı... Hepsi "Tarihin mirası." Ağlayan çınar... "O da bir tarih hazinesi." Gölyazı'daki Ağlayan Çınar'ın altında...

Şunlar yazılı:

"Tarihin verdiği yorgunlukla, yan yatmış ulu bir çınar...

Lakin yaşamaktan umudunu kesmemiş, uzanmış öylesine Bağrı yanık, yaprakları hüzün, içi kan ağlarcasına Savaşlara, acılara, kara sevdalara, tercüman olurcasına Ardında sevgi bahçesi, açamayan gonca bir gül;

Önünde, oluk oluk gözyaşlarının eseri, koca bir göl.

MEHMET OKATAN"