Yaklaşan yerel seçim... Cumhur İttifakı'nın devamı... Erdoğan ile Bahçeli'nin beyanları...

Ak Parti ve MHP yetkililerinin temasları...

"Ankara'nın en çok konuşulan konularından." Yerel seçim ittifakına, prensip olarak "Hayır" diyen yok... Kimse "Kapıyı" kapatmıyor.

Fakat... 24 Haziran seçimi farklı, yerel seçim ise çok farklı.

"Cumhurbaşkanlığı/milletvekili seçiminde" ittifak kolaydı.

Yerel seçim ittifakına gelince... "Uzun ince bir yol... Kırıp dökmeden, ince mühendislik hesapları" gerekiyor.

Meşhur sözdür:

"Niyet hayır akıbet hayır." İttifak konusunda "Niyetlerde" sorun yok...

Akıbete gelince... Zaten herkes bunu merak ediyor.

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Siyasi matematik



Adalet ve Kalkınma Partisi geçen yerel seçimde... 30 Mart 2014'te;

İl genel meclisi seçimlerinde yüzde 45.43 oy aldı.

Belediye meclislerinde 42.87.

Büyükşehir belediye başkanlıklarında 45.54.

Diğer il belediye başkanlıklarında 43.13.

24 Haziran 2018 seçimlerine gelince;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52.6.

Ak Parti'nin oyu ise... 42.6.

Bu "Oy dökümünden" sonra asıl konuya girelim:

Ak Parti'nin Mart-2019 seçimleri ile ilgili beklentisi "Sıraladığımız oy yüzdeleri arasında bir yere" oturmak.

"Yüzde 42 ile yüzde 52 arasında" bir puanı yakalamak.

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MHP'nin ajandası



Milliyetçi Hareket Partisi 5 yıl önceki yerel seçimde;

3 büyükşehir belediye başkanlığını almıştı... Adana, Mersin, Manisa.

Ayrıca... 5 ilde belediye başkanlığını kazanmıştı.

104 ilçede... 57 beldede...

Seçim sandığından MHP çıkmıştı.

MHP şimdi "30 Mart 2014'ün gerisine düşmek istemiyor."

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Hava raporu



Partilerin kampları... Kamuoyu yoklamaları...

Havada uçuşan isimler...

Kulisler... "Hava sıcak." "Ekim sonu, kasım başı" hava durulur.

Partiler "İçe kapanırlar... Aday tespiti süreci..." Kasımın sonuna doğru Ankara'da "Siyasi hava" birden ısınır...

Aralıktan itibaren de sıcaklık iyice artar... Meydanlar ısınmaya başlar.

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Gözlem-1



Gezdiğimiz yerlerde şunu gördük:

Ak Parti il başkanlarının "Yüzde 50'si" belediye başkanlığına aday olmak istiyor.

İlçe başkanlarının ise yüzde 75'i.

Talep "İnanılır gibi değil...

Olağanüstü yüksek." Şimdi bu "Talep sahiplerine" yerel seçim ittifakını gel de anlat...

Hayli zor iş.

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Gözlem-2



Toplumsal talep... "Örgütsel/tabansal" talep... Her geçen gün biraz daha tırmanan talep:

"Değişim... İlle de değişim...

Yüzde 50 bile yetmez... Yüzde 50'nin üzerinde değişim." Konu "Şu parti, bu parti" ile sınırlı değil.

"Çarşı... Mevcutların çoğuna karşı." Toplum "Değişim... Yeni isim" istiyor.

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"İtfaiye" tribüne çıkınca



Aziz Kocaoğlu, CHP cephesinde "Ağır ağabey... Lider... Hizipler üstü...

Yapıştırıcı... İtfaiyeci" diye bilinirdi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Milletvekili... Fakat... "İzmir'de patron kim" denilince, CHP'lilerin aklına önce Aziz Kocaoğlu gelirdi.

"Patron" sahayı terk edeceğini, tribüne çıkacağını söyleyince;

CHP çevrelerinde İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın adı konuşulmaya başlandı.

Konuşulan bir başka isim... Kamil Oktay Sındır... O da İzmir Milletvekili... Eski Bornova Belediye Başkanı.

İsim çok... Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur... Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer.

Ve bir sürpriz/flaş isim... Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar.

Ancak... İzmir'de bir söylenti dolaşıyor...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İzmir için kadın aday düşündüğü konuşuluyor.

Ak Parti cephesine gelince...

Kocaoğlu'nun geri çekilişi, Ak Parti kulislerini hareketlendirdi.

En çok konuşulan/istenen isim Mahmut Özgener... Bir İzmir markası.

Özgener ikna edilemezse... CHP de kadın aday gösterirse... Ak Parti ne yapar?... Eski milletvekili, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü, Prof.

Nükhet Hotar... Bugünlerde adı dolaşıyor.

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İzmir... Bilmece gibi



Aziz Kocaoğlu'nun "Manifestosundan" önce... CHP, İzmir'e "Çantada keklik" gözüyle bakıyordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu "Bu defa minderde ben olmayacağım" deyince...

CHP karıştı.

Eskiden... Gönlünde "Büyükşehir aslanı" yatan herkes...

"Kocaoğlu'nun karşısına çıkmaya çekiniyordu." Şimdi... "Meydan boş... Herkes aslan avında."