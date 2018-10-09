BEYPAZARI

Yaşayan tarih... Köklü bir kültür...

Cami, han, hamam, bedesten, türbe, müze, yüzyıllara meydan okuyan köprü... "İşte Beypazarı." 66 yıllık terzi, 65 yıllık berber, 67 yıllık telkâri ustası, 63 yıllık bakkal, 58 yıllık kasap, 54 yıllık şoför... "Hepsi Beypazarı'nda." Tarihi güveç fırını... Havuç lokumu... 80 katlı baklava... "Yine Beypazarı'nda." Beypazarı ziyaretimizin nedeni:

Bu akşam Beypazarı'nda tören var.

"Ticarette 40 yıl... Onur Belgesi" töreni.

İlkesi "Ahlaklı alışveriş" olan esnaflar ödüllendirilecek.

Tebriklerimiz... Alkışlarımız... Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a.

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Çarşı



Özgen Ekmekçioğlu... 80 yıldır "Sebzecilik" yapıyor.

Mehmet Bilgiç... Suluhan Sokak'ın en eskisi... 66 yıllık terzi.

Yücel Yayın... 50 yıllık kalaycı...

Tamirci.

Tam 350 esnaf... Hangi birini yazalım.

Beypazarı'nın "Ak saçlılarına" sorduk:

-Haliniz nicedir?

Özgen Ekmekçioğlu dedi ki:

Halimize çok şükür... Yeter ki memleket iyi olsun.

Amerika, dolar, Trump, ekonomik baskı bize vız gelir.

Türkiye'nin hiç parası olmasa bu millet birbirine bakar... Bir somun ekmeğini bölüşür.

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Havuç



Gezerken... "Havuç heykeli" gördük.

Türkiye'nin havuç ihtiyacının yüzde 50'sini Beypazarı karşılıyor.

Havuç lokumu deseniz var... Havuç döneri...

Havuç reçeli... Havuç cezeryesi... Hepsi mevcut.

Sorduk:

-Havuçtan başka neyiniz var?

Neler saymadılar ki?... Yeşil soğan... Marul...

Ispanak... Turp... Kamyon kamyon İstanbul'a, İzmir'e, Bursa'ya, Ankara'ya gidiyor.

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Kriz Teğet Geçmiş



Osman Altınışık ile birlikte "Akşam" etrafı gezdik... Çarşıyı, pazarı...

Camiyi, hanı, bedesteni...

Tarihi "Taş Mektep'te" geceledik.

Sabah yine halkın arasına girdik.

"Ekonomiyi... Krizi" sorduk.

Aldığımız yanıtlardan birkaçı:

Kriz bizi teğet geçti.

Kore'den bile turist geliyor... Çarşı canlı.

Hafta sonları iğne atsan yere düşmez... İstanbul'dan, Eskişehir'den, Ankara'dan Bursa'dan gelen çok.

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Ekonomik Savaş



Fırsatçılık yapan, dolar yükseldi diye fiyat artıran var mı?..

Hem "Esnafa" sorduk, hem de "Sokaktaki vatandaşa." "Var" diyen çıkmadı.

Biri "Fırsatçılık hainliktir" dedi.

Diğeri:

-Türkiye ekonomik savaşın içinde... Böyle dönemde fırsatçılık hırsızlıkla eşittir.

Üçüncüsü:

-Durduk yerde zam yapmak namuslu esnafa yakışmaz.

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Misafirler



Beypazarı'nda 6 bin kadar "Misafir" var... Suriyeli sığınmacı.

Bazıları şehrin içinde... Kimi dükkân açmış, kimi inşaatta çalışıyor.

Çoğu arazide... Havuç tarlasında.

Üretici memnun... Zira...

"Suriyeli, ucuz işçi."

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Çok Güldük



Demirciler Çarşısı'nda anlattılar.

Eskiden... "Gelini" çarşının içinden geçirirlermiş.

Demir dövenlerin çıkardıkları sesten "Kulakları açılsın...

Kayınvalidesini iyi duysun" diye.

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Onlar... "Birer Öğretmen"



Ankara'nın, tarihi İpek Yolu üzerindeki 50 bin nüfuslu ilçesi Beypazarı'nda "Esnafa yapılan jest" hoşumuza gitti.

Belediye'nin "Emektar esnafları" ödüllendirmesinden herkes memnun... "Genç esnaf da." 60 yıllık esnaf... Ah keşke... "Okullarda ders verse." Yazımıza "Duayen terzi" Mehmet Bilgiç ile nokta koyalım:

-Usta... Terziliğin en zor yanı nedir?

-Ceketin kolunu takmak...

Bazen bir kol takmak için yarım gün uğraştığım olur.