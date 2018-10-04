TRABZON

Gazipaşa Caddesi... Uzun Sokak... Maraş Caddesi... Gündüz kalabalık, akşam kalabalık.

Arap turistin çoğu gitmiş ama... Kalanlar, çarşıyı canlı tutmaya yetiyor.

Barış Keleş'in 2 işyeri var... Trabzon'un içinde ve Uzungöl'de (bariss jeans).

Barış dedi ki:

- Yaz çok güzel geçti... Canlılık sürüyor... Geçen yıla göre işlerde yüzde 30 artış var.

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İttifak







Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile çarşıyı dolaşıyorduk.

"Kalabalığa" sorduk:

- İttifak için ne düşünüyorsunuz?

Trabzonlu'nun biri "İttifak iyidir... Devam etmeli" dedi.

Diğeri "Trabzon'un oyu belli... Burada değil ama İstanbul gibi yelerde ittifak iyi olur" diyerek söze girdi.

Geçen yerel seçimde (1 Kasım 2015) Ak Parti Trabzon'da yüzde 59 almıştı.

24 Haziran 2018... Trabzon yüzde 56.

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Hamsi



Trafikte... 2 Trabzonlu tartışıyordu... Karadeniz Temsilcimiz Özgür Özdemir "Millet sinirli" dedi:

- Gerilimin sebebi hamsinin olmayışı... Hamsi, Karadeniz insanını sakinleştirir.

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Tabela



Trabzon-Rize hattında "Arapça tabela" çok.

Trabzon'un Ortahisar, Yomra, Arsin ilçelerinde "Daha da çok."

Ev alıp oturan Arap derseniz... O da çok.

Denizi gören apartman dairesi... "200-300 bin lira."

Araplar için... Hani ne derler?.. "Sudan ucuz."

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Emniyet... "Sıkı çalışıyor"



Salı sabahı... "Operasyon" devam ediyordu.

Polis... "3 kadını" gözaltına aldı... Biri baronun mahrem abisinin eşi... Diğeri, ihraç edilen bir komiserin hemşire eşi... Üçüncüsü yine ihraç edilmiş bir emniyet şube müdürünün eşi.

Trabzon emniyeti "Sıkı çalışıyor." FETÖ, örgüt üyelerine talimat vermiş... "Trabzon'u terk edin."

FETÖ tutuklusu 782... Kaçak 221... Devam eden soruşturma 429.

Polis, 19 gaybubet evinden 35 kişiyi almış... Öğrenci evinde saklanan 13 kişi yakalanmış.

Dolar... Euro... Türk lirası... Sahte kimlik... Dijital materyal... Gaybubet evlerinde "Böyle şey" çok.

Her gelişte Emniyet Müdürü Orhan Çevik'i ziyaret ederiz.

Operasyonun sürdüğü sırada uğradık... Kahvesini içtik.

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"Ayıp ve günah"



Trabzon'da... Pek çok işyerinde... "Biz fiyat artırmadık" yazısı var.

Çarşıda... Trabzonlular'ın çayını içtik.

Biri "Stokçuluk ve fırsatçılık ayıptır" dedi.

Diğeri "Günahtır" diye ekledi.

Bu sırada... Yolun kenarındaki bir yazı dikkatimizi çekti:

"25 çeşit... Kahvaltı tabağı+duble çay... 8 lira."

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EURO-2024



Amerika'ya... Trump'a... "Trabzonlu öfkeli."

Trabzonlu "UEFA'ya da" çok kızgın.

Nedenini sorduk... Trabzonlu'nun yanıtı:

- EURO-2024 Türkiye'de yapılsaydı, Trabzon'da da maç olacaktı... Turist gelecekti... Bölge şenlenecekti.

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ENERJİ-SA... AYEDAŞ



İstanbul'da bir evimiz var... Ataşehir'de... "Boş duruyor."

"Enerji tüketimi" sıfır.

"AYEDAŞ'tan" gelmişler... "4 bin 253 lira 30 kuruş" borç çıkarmışlar... Tutanak tutup "Yöneticiye" bırakmışlar.

Son ödeme tarihi "13 Ekim... Gelecek hafta."

Ödemezsek... "İcra yoluyla" isteyecekler.

Galiba... "Enerji-SA... AYEDAŞ" kendisine yakışanı yapıyor.

"Özelleştirme... Serbest piyasa ekonomisi" bu hale geliverdi demek.

Kim bilir kimlerin canını yakıyorlar?