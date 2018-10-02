İstanbul'da iki havaalanı var:

Atatürk ile Sabiha Gökçen.

Berlin'de de iki havaalanı var:

Tegel ve Schönefeld.

Bu havaalanları artık "Yetmiyor." İstanbul'a da. Berlin'e de "Yenisi... Daha büyüğü" gerekiyor.

Karar alındı... "Yenisi" yapılıyor... Hem İstanbul'a, hem Berlin'e.

Fakat...

Havaalanı inşaatını "Türkiye bitiriyor." "Almanya bitiremiyor." Bugün "İki hikâyemiz" var:

1. Türkiye'nin "Başarı hikâyesi."

2. Almanya'nın "Yılan hikâyesi."

***



İstanbul



İstanbul'da... Yeni havaalanının temeli 4 yıl önce atıldı...

2014'te.

Açılışı bu ay... 29 Ekim 2018'de... "Çifte bayram." Türk müteahhidi... Türk mimarı, Türk mühendisi... Türk işçisi...

Bu büyük eseri 4 yılda bitiriyor.

Büyük başarı.

Ne kadar gurur duysak yeridir.

***



Berlin



Almanya'da... "Berlin'e yeni havaalanı" konusu, 1990'larda konuşulmaya başlandı.

Uzun süre "Yer" arandı.

Bulundu ve...

2006'da temeli atıldı.

İnşaatın 6 yılda biteceği, yeni havaalanının "2012'de hizmete gireceği" açıklandı.

Şimdi 2018'deyiz.

Almanlar... Yeni havaalanını "Hâlâ yapamadılar."

***



Davetiye



Berlin'de... Havaalanı inşaatı "Hedeflenen tarihte... 2012'de" bitmeyince...

Almanya "Yeni bir tarih" belirledi: "2013." Almanlar "Açılışın" 2013'te olacağından o kadar eminlerdi ki...

"Açılış davetiyeleri" bile basıldı.

Sonra...

2013 geldi... İnşaat bitmedi.

Ve davetiyeler çöpe atıldı.

***



2014



Yılan hikâyesi... Oldukça uzun.

2014... Berlin'deki yeni havaalanı yine bitirilemedi.

"Teknik aksaklıklar" yaşandı.

Almanya "Yolsuzluk söylentileri" ile çalkalandı.

"Soruşturmalar" açıldı.

Ve... Maliyet "Arttı...

Katlandı."

***



Rapor



Almanya'da "Uzman" görüşü...

"Alman medyası" yazdı.

Yeni havaalanının gecikmesi nedeniyle Almanya'nın kaybı "Günde bir milyon euro."

***



Kardeş şehir



Özcan Mutlu... Gümüşhane- Kelkitli.

Uzun süre Berlin Eyalet Milletvekilliği yaptı.

Sonra... Federal Parlamento'ya seçildi.

Özcan Mutlu... Eyalet milletvekili iken... Bir gün... Meclis kürsüsüne çıktı.

Ve başbakana hitaben dedi ki:

Sayın Başbakan...

Anlaşıldı... Bu işi beceremiyorsunuz.

Yeni havaalanını bir türlü bitiremiyorsunuz.

Size bir önerim var...

Türkiye'den müteahhit getirin...

İşi Türkler'e verin.

Göreceksiniz çok kısa zamanda yaparlar.

Özcan Mutlu'nun bu sözlerine Başbakan (Klaus Wovereit) bozuldu.

Tepki gösterdi.

Sitem etti.

Özcan Mutlu, kürsüden, "Kızmayın Sayın Başbakan" dedi:

- Berlin ile İstanbul kardeş şehir değil mi?.. Türk müteahhit inşaatı zamanında bitiriyor...

Gelsin kardeş şehir Berlin'deki inşaatı da bitiriversin.

***



Erteleme... "5 kez"



Almanlar... Berlin'de inşaatı süren havaalanı için "2016" dediler... "Olmadı." "Ekim-2017" tarihini verdiler...

"Olmadı." Açılışı "Ekim-2018'e" çektiler...

"Olmadı." Açılış... Tam "5 kez" ertelendi.

Ve şimdi... "Yeni bir tarih" verildi.

Havaalanı inşaatını gezen Alman medyasına denildi ki:

"Açılış 2020'de." Bakalım bu defa "Olacak mı?"

***



Nokta



Türkiyem... "Rekor sürede" bitiriyor... Başarıyor.

Batı'nın Amerika'dan sonra "Lider ülkesi" Almanya ise...

2006'da temel atıyor.

"2020'de" bitirmeye çalışıyor.

Nokta.

***



Bitmeyen senfoni



Senelerdir Berlin'e her gidişimizde bu "Bitmeyen senfoniyi... Yılan hikâyesini" yazarız.

Geçen hafta Berlin'deydik.

Tegel Havaalanı... "Eski hamam eski tas... Dökülüyor." "Yenisinin" inşaatı ise... "Ağır aksak" devam ediyor.

Herkes "2020'yi" bekliyor.

***



Yangın söndürme sistemi



Gecikmeye, aksaklıklara, yolsuzluk iddialarına dair "Ayrıntılara" girsek... "Günlerce yazmak gerek."

Sadece "Birinden" söz edelim.

"Yangın söndürme sisteminde" sorun çıktı.

İnşaat durdu.

"Bin 200" kapının kablosu söküldü.

Yeniden kablo döşendi.

"Buna benzer" aksaklık o kadar çok ki.

***



Öneri



İstanbul'daki yeni havaalanının 29 Ekim'deki açılış törenine Alman Cumhurbaşkanı ile Alman Başbakanı mutlaka davet edilmeliler.

"Alman müteahhitleri" de.