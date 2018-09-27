BERLİN



Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Almanya'da...

Önemli bir "Devlet görevi, devlet ziyareti." Başarılar diliyoruz.

Alman gazeteleri "Erdoğan'ın gelişi ile ilgili" haber ve makalelerle dolu.

Türkiye bu ziyarete elbette önem veriyor.

Ama görüyoruz Almanya da en az Türkiye kadar önem veriyor... Belki "Daha fazla."

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Güvenlik



Erdoğan'ın gelişi nedeniyle, alınan güvenlik önlemleri...

"Olağanüstü." Berliner Kurier gazetesinin "Bu konudaki" haberi:

Barack Obama'nın Berlin ziyaretinde alınan önlemler, şimdi Erdoğan için alınıyor.

Erdoğan'ın kalacağı otelin çevresinde kuş uçurtulmayacak.

Aralarında keskin nişancıların da olduğu 4 binden fazla polis görev yapacak.

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"Almanya ev, Türkiye vatan"



Almanya'nın çok satan gazetelerinden Die Welt'te, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili haber de, "Türkler'in Almanya'yı evleri, Türkiye'yi ise vatanları olarak gördükleri" vurgulanıyor.

Haberin başlığı:

"Almanya ev, Türkiye vatan." Elbette öyle olacak.

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Bizimkiler "moralli"



Almanya'daki Türkler...

Erdoğan'ı bekliyor... "Moral yüksek." Türkler'in yoğun olduğu ve Almanlar'ın "Küçük İstanbul" dedikleri Kreuzberg bölgesinde, pek çok işyeri "Bayrağımızı" asmış.

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Berlin kaplanı



Almanya'da "Kaplan" çok... Dün söz etmiştik.

Karamanlı Mehmet Ali Han (53) da bu kaplanlardan.

1972'de babası Almanya'ya gelmiş...

İşçi olarak.

Sonra... Oğlu Mehmet Ali, İmam Hatip-4'ten terk...

Ver elini Almanya.

Mehmet Ali, yıllarca vagon fabrikasında çalışmış... Sonra, kendi işini kurmuş...

1993'te... Han İnşaat.

Eyalet hükümetine ve belediyeye iş yapıyor... Altyapı... Su hattı, doğalgaz döşeme işi.

Yanında 240 kişi çalışıyor...

140'ı Alman.

Mehmet Ali Han... Elinde bayrak...

Bugün Erdoğan'ı bekleyen kalabalığın arasında olacak.

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"Bizim takım"



Berliner Athletik Klub... "Futbol Kulübü." 1907'de kurulmuş.

İflas etmek üzere iken... 2002'de...

Yönetime bir Türk gelmiş: "Mehmet Ali Han." Kulübün "27 futbol takımı" var... "500 futbolcu." Oyuncular "05-19" yaş aralığında.

"Ana takım" Almanya 4. Liginde.

Futbolcuların yüzde 70'i Türk...

Diğerleri Alman...

Arap... Rus...

Amerikalı... Değişik ülkelerden.

Takımın "Renkleri mi?" Elbette "Kırmızı beyaz." 3 yıl önce "Almanya kupasında" Berlin'i temsil eden takım, "İşte bu takımdı...

Bizim takım." Ziyaretimiz anısına bize adımızın yazılı olduğu bir forma armağan ettiler.

Futbolcular tek tek imzaladılar.

Teşekkürler.

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"Konu Türkiye olunca..."



Amerika... Ekonomik kuşatma...

Dolar... Erdoğan'ın Almanya ziyareti... Siyaset...

Mehmet Ali Han ile "Personel yemekhanesinde...

Öğle yemeğinde" bunları konuştuk.

Mehmet Ali Han "Yerli üretimi artıracağız" diye söze başladı:

Büyük ve güçlü ülkeyiz...

Zorlukları kendi imkânlarımızla aşacağız.

Üreteceğiz... İhraç edeceğiz...

İsraftan vazgeçeceğiz...

Birbirimizin eksilerine değil, artılarına bakalım...

Birbirimize sıkıca sarılalım.

O dernek, o cami, o parti diye bölünmeyelim... Konu Türkiye olunca kaynaşalım...

Birlikte hareket edelim.