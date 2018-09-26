Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin ziyareti "Yarın" başlayacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na (Euro-2024) hangi ülke "Ev sahipliği" yapacak?.. Türkiye mi, Almanya mı?... UEFA'nın kararı "Yarın" belli olacak.

"Önemli ziyaret" ve "Önemli karar" öncesi Berlin'deyiz.

İlk gözlem:

Alman siyasetçisi ve Alman medyası, "Türkiye karşıtlığı" konusunda frene basmış.

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Ziyaretin "altyapısı"



Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin "Altyapısı" iyi hazırlanmış.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen hafta Berlin'e gelmesi... Temasları... Alman tarafının sıcak mesajları... "İki ülke arasındaki ilişkileri ısıtmış."

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in, Berat Albayrak'la yaptığı görüşme sonrası söylediği sözler "İlişkilerdeki ısınmanın" göstergesi:

- Türkiye büyük ve ekonomik açıdan sağlıklı bir ülke... Karşılaştığı sorunları kendi başına aşacak güçte.

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Trump... "Bizimkileri" kilitlemiş



Alman siyasetçi "ABD'ye... Trump'a" tepkili.

Alman medyası "ABD'nin politikasını, Trump'ın yol haritasını" eleştiriyor.

Türk politikacısı... Türk medyası... ABD'ye ve Trump'a zaten öfkeli.

"Bu durum" Almanya'daki insanlarımızı "Kaynaştırmış."

Dönerci, işçi, marketçi, taksici, turizmci... Kiminle konuştuysak "Devletin yanında... Amerika'nın ve Trump'ın karşısında."

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Turizm



Berlin'e uçarken kabin görevlisine "Uçakta kaç yolcu olduğunu" sorduk... "Uçak dolu" dedi.

Berlin'den Türkiye'ye uçan uçaklar da öyle.

Saat 11.15 ile 14.45 arasında "Berlin'den İstanbul'a 3 THY uçağı havalanıyor."

Bu saatlerin öncesinde ve sonrasında yine "Uçuş çok."

Diyeceğimiz o ki... "Turizm hareketli."

Özellikle Almanya'dan Antalya'ya uçan uçaklarda yer bulabilmek zor.

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Antalya



Turizmcilerle konuştuk... Şunları söylediler:

2016 ve 2017 iyi değildi... Bu yıl "2015'in rakamlarını yakaladık."

"Şu anda canlılık sürüyor." Kasım 15'e kadar böyle devam eder.

Kış sezonu için satışlara başladık... 1 Aralık-15 Mart döneminde Antalya için "Erken rezervasyon indirimi" yapıyoruz.

Merak ettik... 1 Aralık-15 Mart arasında... "1 hafta Antalya, kaç para ?"

"5 yıldızlı otel... Her şey dahil... Uçak bileti de... 700-800 Euro."

Alman'a göre "Sudan ucuz."

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Bodrum



Almanya'dan Bodrum'a "Direkt uçuş... Alman uçaklarıyla... Gidiş-Dönüş 200 Euro."

İlgi olağanüstü... Biletler 1 ay önceden satılıyor.

Ama... Alman'ın ilgisi "En çok Antalya'ya."

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Almanya Kaplanları



Seneler önce işçi olarak Almanya'ya giden... Sonra kendi işini kuran... Ve bugün yanında Almanları işçi olarak çalıştıran... O kadar çok "Kaplanımız" var ki.

Onlardan biri de Berlin'de.

Soyadı da "Kaplan" olan Remzi Kaplan.

"1971'de Berlin'e gitti." Yozgat'ın Sorgun ilçesinin, Bahadın kasabasından.

İşçilik yaptı... Pazarcılık yaptı... Sonunda "Dönerciliğe" başladı.

"Döner fabrikası" kurdu... 1989'da... "Kaplan Döner."

Kaplan Döner'in "Berlin'de 11 şubesi var."

İhracatı 16 ülkeye... "İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsveç.........."

Remzi Kaplan şu anda "Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı." Unutmadan...

Remzi Kaplan'ın müşterileri arasında "Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier bile var."

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Kaplan... "Dedi ki..."



Remzi Kaplan eski dostumuz. "Aile dostu."

Ona "Havayı" sorduk... "Siyaseti... Amerika'yı... Trump'ı... Almanya'yı."

Kaplan dedi ki:

Trump Türkiye'ye zarar verdi ama... Kendisine ve ülkesine de zarar verdi.

Türkiye büyük ülke... Güçlü ülke... İddiası olan ülke.

Türkiye'nin sağlam bir bankacılık sistemi ve ekonomisi var.

Zorlukları elbette aşacağız.

Gün birlik ve beraberlik günü... İktidarıyla, muhalefetiyle.

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Arkası yarın



Almanya notlarımız bitmedi... "Arkası yarın."

Anlatılacak çok şey var.

Ayrıca başka "Kaplan hikâyeleri de."

Karaman'dan Berlin'e uzanan bir "Almanya kaplanının" hikâyesi... Yarın.