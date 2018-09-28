Birinci Almanya "Erdoğan'ın ziyaretini önemseyen... İki ülke arasındaki ilişkilerin ısınmasını isteyen" Almanya.

İkinci Almanya "Türkiye'yi... Erdoğan'ın izlediği politikayı eleştiren... Erdoğan'ın Almanya ziyaretini fırsat bilip, Türkiye aleyhtarlığında gaza basan" Almanya.

Örneğin; "ARD" gibi, "ZDF" gibi televizyonlar "Birinci Almanya" safında.

"NT" gibi televizyonlar ise "İkinci Almanya." "Örneğe dair" bir ayrıntı:

Çarşamba akşamı (26 Eylül) "NT kanalında" Türkiye ile ilgili bir program vardı.

Öyle şeyler söylendi ki...

Cumhuriyet Gazetesi'nin "Erdoğan'ın yandaşlarının eline geçtiği" bile.

Gerisini düşünün artık.

***



Dört ay önce dört ay sonra



CUMHURBAŞKANI Erdoğan İngiltere'ye gitti...

13 Mayıs 2018.

Yabancı takımlarda oynayan "Üç yıldızımız" Erdoğan'ı ziyaret etti.

Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Cenk Tosun.

Erdoğan'a bir de armağan verdiler. "Forma." İlkay, formanın üzerine "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" diye yazdı.

Ve Almanya'da kıyamet koptu.

Cenk, Türk milli olduğu için "Az eleştirildi."

Alman milli takımında oynayan Mesut ile İlkay "Linç edildi."

Tabii... Eleştirilerin odağında "Erdoğan" vardı...

"Erdoğan karşıtlığı."

Linç kampanyasını Bild gazetesi başlattı.

Şimdi ise... Bild gazetesi "Erdoğan'ın Almanya ziyaretini" çok önemsiyor.

Gazete, Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili yazılarla, haberlerle dolu.

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İki yıl önce iki yıl sonra



Ekim-2016...

Almanya için Alternatif Parti (AfD) lideri Frauke Petry, sığınmacılara kapılarını açan toplumları "Gübre yığınına" benzetti.

Eylül- 2018...

Almanya, Türkiye'nin "Sığınmacılarla ilgili politikasına" övgüler düzüyor.

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Gözlem



Alman medyasına dair bir gözlem... Sanki bir "Kaynaktan" düğmeye basılıyor... Ve... Medyada "Türkiye karşıtlığı" tırmanıyor.

Sonra... Yine "Aynı kaynak" düğmeye basıyor... Bu defa Alman medyasında "Türkiye aleyhtarlığında" frene basılıyor.

Şu anda "Frene basılmış durumda."

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Bir "kaplan" daha



Bahattin Kaya... Iğdır'dan Berlin'e uzanan bir yolculuk.

Bugün "Türk-Alman Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi." Türk-Alman İşadamları Birliği'nin eski başkanı.

"Sıfırdan" geldiği Almanya'da, şimdi saygın bir işadamı.

Bu akşam Alman Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan onuruna vereceği yemeğe o da davetli.

Bahattin Kaya ile sağa sola gittik...

Berlin'i gezdik... Sohbet ettik.

Dedi ki:

Biz gelişen ve büyüyen bir ülkeyiz.

ABD ile yaşanan sorun sona ermeli... Bundan sadece Türkiye değil, Amerika da zarar görür.

Kriz yönetimi iyi gidiyor.

AB ülkeleri ve Rusya ile ilişkilerdeki gelişmeler toplumda destek buluyor.

Erdoğan'ın ziyareti çok önemli...

İki ülkenin de beklentileri var.

Amerika'ya tepki, Avrupa ülkelerini Türkiye'ye yakınlaştırdı.

Türkiye, sığınmacı politikasını çok iyi yönetti...

Almanya şimdi Türkiye'yi takdir ediyor.

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Soru



Türkiye'de "Alman Üniversitesi" var.

Ya Almanya'da "Türk Üniversitesi?" Yok...

Maalesef... "Neden?" Oysa... Çoktan olması gerekirdi. Öyle anlaşılmıştı. İki ülkede... Karşılıklı... "Ortak üniversite" kurulacaktı.

Türkiye "Üzerine düşeni" yaptı...

"Yer" tahsis etti... Üniversite kuruldu.

Almanya ise... Yıllardır...

"Üzerine düşeni yapmıyor...

İpe un seriyor." Niçin?

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İlaç gibi



Berlin'de arkadaşlarla yemek yiyorduk... Bir Türk lokantasında.

"Erdoğan'ın ziyaretini" konuşuyorduk.

Masamıza servis yapan Türk garson dedi ki:

- Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Berlin ziyareti bizlere ilaç gibi geldi... Moralimizi yükseltti.

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Önemli



Peter Altmaier... Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı.

Alman siyasetinin "Ağır toplarından." Merkel'in "Kozmik odasından." Peter Altmaier, ekimin ikinci haftasında "Kalabalık bir Alman işadamı gurubuyla" Türkiye'ye geliyor.

"Çok mu önemli" derseniz... "Evet."