Yeni dönem... Taze başlangıç... Beyaz sayfa... Yüce Meclis bugün "27. Dönem, 2. yasama yılı" çalışmalarına başlıyor.

Hayırlı olsun.

Ve... Büyük Atatürk'ün şu sözleri, parlamentonun "Rehberi" olsun:

- Size egemen olan hiçbir güç yoktur... Size egemen olan hiçbir kişi olamaz (Alkışlar).

"Tutanaklardaki ifade ile" Ankara Milletvekili "Mustafa Kemal Paşa Hazretleri" bu sözleri 3 Temmuz 1920-Cumartesi günü Meclis'te söylemişti.

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Soru kültürü



Yeni yasama yılı... Ve "Yeni içtüzük." Artık "Sözlü soru yok."

Zaten sözlü soru "Sağlıklı işleyen bir kurum değildi."

"Yazılı soru" ise, var, devam edecek.

Ama... Şurası da bir gerçek... "Yazılı soru da selam yollanan bir kurum" halinde.

Batı'da... Örneğin Almanya'da... Yazılı soru işi "Çok ciddidir... Tez gibidir... Üzerinde günlerce çalışılır."

Bizde ise... Yazılı soru çoğu kez "Laf olsun torba dolsun... Seçmene selam olsun" kıvamında.

Dileriz "Eski huy" terk edilir.

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Sistem ve Meclis



Meclis... "Başkanlık Hükümeti" sistemine geçilince "Gücünü... Önemini... Fonksiyonunu" kayıp mı etti?

Hayır... "Kaybetmedi."

Meclis "Kaybetmediğini" göstermeli.

Bunu göstermenin yolu da "Çalışmak... Ülkenin temel sorunlarında uzlaşmak... Yıkıcı değil, yapıcı olmak."

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Siyasetin çocukluk hastalığı



Amerika... "Başkanlık."

Fransa... "Yarı Başkanlık."

İngiltere... "Krallık."

O ülkelerde parlamento "Güçsüz mü?.. Etkisiz mi?.. Fonksiyonsuz mu?"

Meclis... Yeni yasama yılında, "Kısır çekişmeleri" aşabilmeli.

"Gücünü... Fonksiyonunu" sergileyebilmeli.

Özetle... "Kirli üslup... Kavga... Uçan tekme... Tavana fırlatılan çiğ köfte... Meclis'e saman balyası getirme" gibi ucuzluklar... Siyasetin "Çocukluk hastalıkları" terk edilmeli.

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Atatürk-1923



Sene 1923... Atatürk, Meclis'in yeni yasama yılının açılış konuşmasını yapıyor:

- Milletin irade ve amaçlarına uymayanların sonu hüsrandır.

Milli iradeye saygı duymayanların "Sonlarını" gördük.

Görmeye de devam ediyoruz.

"Meclis'e bomba atanların" sonları ortada.

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Atatürk-1930



Meclis... Yeni yasama yılına giriyor... 1 Kasım 1930.

Atatürk "Açılış konuşması" yapıyor:

Arkadaşlarım, ülkenin yazgısında tek yetki ve güç sahibi olan Büyük Millet Meclisi, bu ülkenin düzeni için, iç ve dış güvenliğini sağlamak ve korumak için en büyük güvencedir.

Büyük milli sorunlar şimdiye kadar ancak Büyük Millet Meclisi'nde çözümlendi.

Gelecekte de yalnız oradan kesin önlemler sağlanabilecektir (Bravo sesleri, alkışlar).

Türk milletinin sevgi ve bağlılığı her zaman Büyük Millet Meclisi'ne yönelmiştir ve hep oraya yönelecektir (Şiddetli ve sürekli alkışlar).

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Hazine



Meclis Kütüphanesi "Büyük bir siyasi hazine."

Ama bu "Hazineden" yararlanan siyasetçi o kadar az ki.

Dileriz... Yeni yasama yılında Meclis Kütüphanesi'ne gidenlerin... "Okuyanların, araştıranların" sayısı artar.

Biz "Bu hazineyi" sık ziyaret edenlerdeniz.

Geçenlerde... "Hazinede" şu konuşmayı okuduk.

3 Kasım 1922... Meclis tutanakları... Kürsüde Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey:

Ben Kürtoğlu Kürt'üm... Bir Kürt milletvekili olmak sıfatıyla sizi temin ederim ki, Kürtler hiçbir şey istemiyorlar.

Yalnız büyük ağabeyleri olan Türklerin saadet ve selametini istiyorlar (Alkışlar).

Bu Kürtler vaktiyle Avrupa'nın Sevr paçavrası ile verdiği bütün hakları, hukukları ayaklarımız altında çiğnedik ve bize hak vermek isteyenlere iade ettik.

Nasıl ki El Cezire Cephesi'nde çarpıştık (Alkışlar), nasıl ki Türklerle beraber kanımızı döktük, onlardan ayrılmadık ve ayrılmak istemedik ve istemeyiz (Alkışlar).

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Hayırlı olsun



Bugün... Yeni yasama yılının törenle açılışı yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi "İçeriye ve dışarıya" güçlü görünmeli.

Atatürk'ün "5 Ağustos 1921-Cuma günü" söylediği gibi.

Meclis'te... Başkanlık kürsüsünde... "İkinci Başkanvekili" Adnan Bey.

Kâtip... "Hamdullah Suphi Bey."

Kürsüde... Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa:

- İçeriye ve dışarıya karşı gerek Meclis'in, gerek Bakanlar Kurulu'nun çok güçlü görünmesi lazımdır.

Yeni yasama yılı "Milletimize ve milletin seçtiği Meclis'e" hayırlı olsun.