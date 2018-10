RİZE

Şehrin girişinde bir büyük tabela:

"T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'ye hoş geldiniz." Hoş bulduk.

Ve... Yerel medyadan Faik Bakoğlu ile buluştuk...

"Gazeteciler Derneği Başkanı." Faik "Yerel gazeteleri" önümüze serdi.

Zümrüt Rize:

Atmaca kanaryayı parçaladı.

Haber Karadeniz:

Atmaca kanaryayı yedi bitirdi.

Yenigün:

Fener Rize'de söndü.

***



İlk gözlem



Siyaset... Trump... Yerel seçim...

İttifak... Dolar... Ekonomi... Bu konular "Out." Çaykur Rizespor 3- Fenerbahçe 0... Bu konu "In." Çarşıda dolaştık... Herkes "Pazar akşamını" konuşuyor... Maçı.

"Kuzey Balık'ta" yemek yedik... Milletin gündemi "3 gün önceki maç." Rize'den ilk gözlem:

Başkana (Ali Koç) tek eleştiri yok... Ona tanınan avans devam ediyor.

Fener'in hocasına gelince...

Hedef tahtasında... Herkes oku ona fırlatıyor.

***



Sitem



Televizyonların spor programlarında, gazetelerin spor sayfalarında "Konu" aynı:

"Fenerbahçe nasıl yenildi?" Rizeli sitem ediyor:

- Niçin kimse çıkıp da "Rize, Fener'i nasıl yendi" demiyor?

***



Para



Çaykur Rizespor... "17 milyon Euro'luk" bir takım.

Ya Fenerbahçe?

Ömer Üründül'e sorduk.

"17'yi 5'le çarpmak lazım" dedi.

Levent Tüzemen'e sorduk.

"Net rakam" söyledi:

- 92 milyon Euro.

Bu sırada... Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır söze girdi:

- Para, her şey demek değil ki.

***



Soru



Fenerbahçe... Geçen sezonun tamamında...

"4 maçta yenildi." Bu sezon ise... Fenerbahçe 7 maçın "4'ünde mağlup." Rizeli'nin "Fenerbahçe'yi yenmenin coşkusu" sürüyor.

Fakat... Aynı Rizeli "Ne olacak Fenerbahçe'nin hali" diye soruyor.

***



Ali Şen



Efsane başkan Ali Şen ile Bodrum'da komşu sayılırız.

Dün telefonda sordu:

- Neredesin?.. Bodrum'a gelecek misin?

"Rize'deyiz" dedik:

- Arkadaşlarla "Sizin maçı" konuşuyoruz.

- Arkadaşlara selam söyle...

Rize benim ikinci memleketim...

Pazar günü oynanan maçı saymayruz...

Yeni maç isteyruz.

***



Cemil Çiçek



Rizeliler bize "Çaykur Rizespor forması" armağan ettiler.

Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek dostumuzu aradık... Fenerbahçe kongre üyesi.

- Size Rizespor forması getireyim mi?

Cemil Bey başladı gülmeye... "Getir...

Sabah yürüyüşlerinde giyerim" diyemedi.

Cemil Bey'e forma değil ama "Rize çayı" getireceğiz.

***



Abdullah Mucip Avcı



Fenerbahçe bu pazar "Medipol Başakşehir'le" oynayacak.

Sohbette... Avukat Cemil Can Başakçı sordu:

- Başakşehir'in hocası kim?

- Abdullah Avcı.

- Doğru... Abdullah Mucip Avcı... Aslen Rizeli... Rizespor'un eski santrforu.

Dinleyenler... Başladılar gülmeye.