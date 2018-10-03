Şehrin girişinde bir büyük tabela:
"T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'ye hoş geldiniz." Hoş bulduk.
Ve... Yerel medyadan Faik Bakoğlu ile buluştuk...
"Gazeteciler Derneği Başkanı." Faik "Yerel gazeteleri" önümüze serdi.
Zümrüt Rize:
Atmaca kanaryayı parçaladı.
Haber Karadeniz:
Atmaca kanaryayı yedi bitirdi.
Yenigün:
Fener Rize'de söndü.
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İlk gözlem
Siyaset... Trump... Yerel seçim...
İttifak... Dolar... Ekonomi... Bu konular "Out." Çaykur Rizespor 3- Fenerbahçe 0... Bu konu "In." Çarşıda dolaştık... Herkes "Pazar akşamını" konuşuyor... Maçı.
"Kuzey Balık'ta" yemek yedik... Milletin gündemi "3 gün önceki maç." Rize'den ilk gözlem:
Başkana (Ali Koç) tek eleştiri yok... Ona tanınan avans devam ediyor.
Fener'in hocasına gelince...
Hedef tahtasında... Herkes oku ona fırlatıyor.
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Sitem
Televizyonların spor programlarında, gazetelerin spor sayfalarında "Konu" aynı:
"Fenerbahçe nasıl yenildi?" Rizeli sitem ediyor:
- Niçin kimse çıkıp da "Rize, Fener'i nasıl yendi" demiyor?
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Para
Çaykur Rizespor... "17 milyon Euro'luk" bir takım.
Ya Fenerbahçe?
Ömer Üründül'e sorduk.
"17'yi 5'le çarpmak lazım" dedi.
Levent Tüzemen'e sorduk.
"Net rakam" söyledi:
- 92 milyon Euro.
Bu sırada... Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır söze girdi:
- Para, her şey demek değil ki.
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Soru
Fenerbahçe... Geçen sezonun tamamında...
"4 maçta yenildi." Bu sezon ise... Fenerbahçe 7 maçın "4'ünde mağlup." Rizeli'nin "Fenerbahçe'yi yenmenin coşkusu" sürüyor.
Fakat... Aynı Rizeli "Ne olacak Fenerbahçe'nin hali" diye soruyor.
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Ali Şen
Efsane başkan Ali Şen ile Bodrum'da komşu sayılırız.
Dün telefonda sordu:
- Neredesin?.. Bodrum'a gelecek misin?
"Rize'deyiz" dedik:
- Arkadaşlarla "Sizin maçı" konuşuyoruz.
- Arkadaşlara selam söyle...
Rize benim ikinci memleketim...
Pazar günü oynanan maçı saymayruz...
Yeni maç isteyruz.
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Cemil Çiçek
Rizeliler bize "Çaykur Rizespor forması" armağan ettiler.
Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek dostumuzu aradık... Fenerbahçe kongre üyesi.
- Size Rizespor forması getireyim mi?
Cemil Bey başladı gülmeye... "Getir...
Sabah yürüyüşlerinde giyerim" diyemedi.
Cemil Bey'e forma değil ama "Rize çayı" getireceğiz.
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Abdullah Mucip Avcı
Fenerbahçe bu pazar "Medipol Başakşehir'le" oynayacak.
Sohbette... Avukat Cemil Can Başakçı sordu:
- Başakşehir'in hocası kim?
- Abdullah Avcı.
- Doğru... Abdullah Mucip Avcı... Aslen Rizeli... Rizespor'un eski santrforu.
Dinleyenler... Başladılar gülmeye.