Sonbahar Ankara'da "Siyaseten" sıcak geçecek... Şu anda "Mevsim normallerinin" üzerinde.

Kasımla birlikte "Adayların belirlenmesiyle" sıcaklık daha da artacak.

Partiler şimdiden "Canlı... Hareketli." "Aday isimleri" havada uçuşuyor.

Bugün Ak Parti Kızılcahamam'da "Kampa girecek." Kampın öncelikli "Gündem konularından" biri... Mart-2019 yerel seçimleri.

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Ankara

Büyükşehir Belediyesi "Ak Parti'de." Ak Parti... Son yerel seçimde (30 Mart 2014) Ankara'yı "Yüzde 45.82 ile" aldı.

CHP... "44.82'de" kaldı.

Aradaki fark çok az... "1 puan." Milletvekili seçimlerinde "Aday profili önemlidir." Yerel seçimde "Daha da önemli." Hele Ankara seçiminde...

"Çok, çok önemli." Onun için Ak Parti'nin Ankara'da "Şapkadan tavşan çıkarması... Diğer partilerden de oy alabilecek bir isim araması...

Geçmişi kendisine kefil bir aday bulması" gerekiyor.

Türk siyasetinin "Ağır abilerinden...

Tecrübe küplerinden" Cemil Çiçek gibi.

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İttifak

Öteki seçimde (Cumhurbaşkanlığı seçimi... Milletvekili seçimi) ittifak kolaydı.

Yerel seçimde ise...

"Zor... Çok zor." Öyleyse ne olacak?

Konuşulacak... Ak Parti ile MHP yöneticileri arasında toplantılar yapılacak.

İttifak "Modelleri, formülleri" aranacak.

Sonuçta... İki parti arasındaki "İşbirliği...

Yakınlaşma...

Kankalık" sürecek ama...

Yerel seçimde, öyle görünüyor ki, "Sınırlı bir ittifakın" ötesine geçilemeyecek.

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İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Aday olmayacağını" açıklaması, siyaset kulislerini canlandırdı.

CHP'li Kocaoğlu 30 Mart 2014'te "Yüzde 49.6 oy" almıştı.

Ak Parti güçlü bir aday çıkarmıştı... Binali Yıldırım... Binali Bey "Ak Parti'nin oyunu artırmıştı" ama... Yine de yüzde 35.92'de kalmıştı.

Aradaki "Makas" büyük.

Aziz Kocaoğlu'nun sahneden çekilmesi ile birlikte Ak Parti "İzmir için ümitlendi" ama... Bu iş o kadar da kolay değil.

"Derin kuliste" konuşulanlar:

1. Ak Parti İzmir'de "MHP ile ittifak/işbirliği" yapabilir mi?

2. "Ezber bozacak bir isim... Bir marka... Her kesimden oy alma potansiyeline sahip bir aday" bulabilir mi?...

Örneğin... Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener gibi.

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Değişim

Toplumsal talep...

Giderek yükselen talep... "Değişim." Hem de ufak tefek değil... "Büyük değişim." En fazla belediye Ak Parti'de olduğuna göre...

Değişim talebinin en yüksek olduğu parti de "Ak Parti." 1. Taban, milletvekili seçiminde de "Değişim" istemişti.

2. Değişim olmuştu...

Ama "Yeterince" değil...

Pek çok yerde "Listeler" beğenilmedi... Eleştirildi.

3. Mart-2019 seçimlerinde Ak Parti'deki değişim "Yüzde 50'nin" üzerinde olur, altında olmaz.

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Örtülü ittifak

Seçimde CHP ile HDP ittifak yaparlar mı?

Bu sorunun yanıtı... "Havet." Yani hem "Hayır", hem de "Evet." Biraz "Hayır", biraz "Evet." İttifak "Tavanda" olmaz.

Tabanda... "Seçmen bazında" ittifak yapılır.

İttifak "Ak Parti ve Erdoğan karşıtlığı" temeline oturur.

Seçmene... "El altından" mesaj yollanır:

"Ak Parti kazanacağına varsın CHP kazansın... HDP kazansın" mesajı.

Tıpkı 24 Haziran 2018 seçimlerinde "HDP barajı aşabilsin diye" CHP'nin verdiği "Örtülü destek" gibi.

"24 Haziran CHP-HDP ittifakını" çok yerde görmüştük... Yazmıştık da...

Örneğin Hatay'da.

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"Herkes" aday

Hafta içinde Karadeniz'deydik...

Trabzon'da, Rize'de... İlçelerde "Yerel seçimler" konuşuluyordu...

"Herkes" aday.

Kars'a gitmiştik... Konu aynıydı.

Uşak'ta aynı, Muğla'da aynı.

Çok kişi şimdiden, kendi kendine, "Gelin güvey olmuş bile."

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İnsana dokunmak

Tevazu bir yana, Türkiye'nin en çok gezen gazetecisiyiz.

Manisa senin, Antalya benim...

Samsun senin, Şanlıurfa benim...

Sürekli dolaşıyoruz.

Geçenlerde bir ilde... Osman Altınışık ile birlikte... "Halkın arasındaydık." İnsanlar "Değişim" diyorlardı...

"Yerel yönetimde değişim." Oysa... Belediye Başkanı "Bizce" başarılıydı... "Yol... Toplu taşıma...

Temizlik... Yatırım." Dayanamadık... Sorduk:

- Başkanınızın nesini beğenmiyorsunuz?

Esnaftan biri dedi ki:

- Aramıza girmiyor... Çarşı pazar gezmiyor... Dükkânımıza girip hatırımızı sormuyor...

Tenezzül edip bir bardak çayımızı içmiyor.

Hani... Bir söz var... "İnsana dokunmak" diye.

Halk "Kendisine dokunan" başkan istiyor.