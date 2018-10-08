Cuma sabahı Sincan'daydık...

5 Ekim 2018...

"Haftalık olağan izleme." 2 mahkeme salonunda duruşma vardı.

1 numaralı salon:

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi... Akıncı Üssü Davası.

6 numaralı salon:

17'nci Ağır Ceza Mahkemesi... Genelkurmay Çatı Davası.

Sincan'dan ilk gözlem:

FETÖ davaları bitirilmesi öngörülen sürede sona ermeyecek... İki kere ikinin dört ettiği kadar kesin.

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Taktik-1... "Soru"



Mahkemede tanık dinleniyor.

Tanık darbe gecesi gördüklerini anlatıyor... Ayrıntı veriyor... İsim söylüyor.

Sonra... Sanıklar, tanığa soru sormaya başlıyorlar.

"Yersiz, ilgisiz" sorular.

Maksat "Vakit geçsin... Duruşma uzasın."

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Taktik-2... "İtiraz"

Sanıkların bitmek bilmeyen "İtirazları... Reddi hâkim talepleri." Mahkeme Başkanı ile ilgili "Tarafsızlığına gölge düştü" iddiaları.

Mahkeme heyeti "Adil yargılama gölgelenmesin" diye hepsini dinliyor.

Tabii bu arada "Zaman geçiyor...

Duruşma uzuyor." Zaten sanıkların istediği de bu.

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Taktik-3... "Kontrollü gerginlik"

Tanığın darbeye/darbe gecesine ait anlattıkları sanığı/sanıkları zor durumda bırakınca...

Sanıklar hemen seslerini yükseltmeye başlıyorlar...

İtirazlar... Laf atmalar...

Homurdanmalar...

Ayağa kalkmalar.

Şehit yakınları ve gaziler öfkeleniyorlar...

Onlar da sanıklara bir şeyler söylemeye başlıyorlar.

Mahkeme salonunda hava elektrikleniyor...

Gerginleşiyor.

Sanıkların "Taktiği" de bu... "Havayı germek...

Şahidin daha fazla ayrıntı vermesini engellemek... Vakit geçirmek."

***



Biz böyle düşünüyoruz



Daha önce "Böyle" düşünüyorduk...

"Hâlâ" aynı düşüncedeyiz.

"Olup bitenler...

İzlediğimiz mahkemeler...

Gözlemlerimiz" bunu gösteriyor.

Söylemeye çalıştığımız "Konu" şu:

"FETÖ/darbe" olayı bağlamında "5 grup/ kesim" olduğuna inanıyoruz.

1. FETÖ'cüler.

2. FETÖ'cü darbeciler.

3. Darbeciler.

4. Kader kurbanları...

Emir kulları... Erler, erbaşlar... Zaten çoğu serbest bırakıldılar.

5. Arada kalanlar...

Darbe gecesi kesin tavır ortaya koyamayanlar...

Sabahı bekleyenler...

"Dur bakalım ne olacak?... Kim kazanacak?...

Durumumuzu ona göre belirleyelim...

Kazanacak tarafa direksiyon çevirelim" düşüncesindekiler...

Bunlar...

Hâlâ aramızdalar...

Hastanede, adliyede, üniversitede, ordunun içinde, mülki idarede...

Her yerde.

***



Tehdit



Sincan'da "Tehdit olaylarının" yaşandığını da söylemeliyiz.

"Jandarma personelini" tehdit...

Astsubayı... Subayı.

Tehdit edilenler içinde "Sincan'ın komutanı bile" var... Jandarma Albay.

"Tutuklu eski general" tehdit ediyor...

Ya da "Diğer rütbesi sökülenler." Tehditler... "Ben sana gösteririm" şeklinde.

Veya... "Biz tahliye edileceğiz...

Hesaplaşacağız... Bu günleri unutmayın" makamında.

Sincan'da şimdiye kadar "20 civarında" tehdit olayı yaşandı.

Tehdit edenler hakkında tutanak tutuldu... "Adli işlem" yapıldı.

Ayrıca "Disiplin cezası" uygulandı.

***



Beklenti



Sincan'dan bir başka gözlem...

"Durum" sanırız diğer illerde de böyle.

Darbe sanıklarının bir "Beklentileri" var... Şöyle ki;

"Bir şey olacak... Belki yarın belki yarından da yakın... Bir rüzgâr esecek...

İklim değişecek... Hepimiz tahliye olacağız...

Sökülen rütbelerimizi yeniden takacağız... Eski makamlarımıza yeniden oturacağız... Kimimiz yine komutan olacak, kimimiz başhekim kimimiz dekan, kimimiz kaymakam." Evet... İddia ile söylüyoruz...

"Beklenti" çok açık.

***



Süleyman Soylu'ya mektup



Sincan'a her gidişte "İki kesimin" mutlaka hatırını sorarız...

Birincisi polis arkadaşlar...

Yazın sıcağında, kışın soğuğunda fedakârca görev yapanlar.

Bir istekleri var:

- 3600 ek gösterge... Söz verildi... Biliyoruz ki çıkacak...

Ama bir an önce çıksa... Bakanımıza söyleseniz.

***



Soru yağmuru



Sincan'da "Hatır sorduğumuz" ikinci kesim:

"İdari birimde çalışanlar...

Kantinde... Yemekhanede...

Temizlikte..." Bunlar "Sincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda" yatan mahkûmlar...

Mahkûmiyet sürelerinin bitmesini bekliyorlar.

Cuma sabahı "Hava serin...

Üşüdünüz mü" dediler...

Hemen bir bardak çay getirdiler...

Ve sormaya başladılar:

- Devlet Bahçeli... Af...

Ceza indirimi... Reis ne diyor?.. Sizce çıkacak mı?

***



Karne notu



Sincan duruşmalarını izleyen milletvekili sayısı... Sivil toplum lideri sayısı... Yabancı diplomat sayısı...

Gazeteci sayısı...

Kanaat önderi sayısı...

Nedir?

Dilerseniz o konuya hiç girmeyelim.