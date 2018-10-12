BURSA

Tarih ve kültür kenti... Sultanlar ve evliyalar kenti... Osmanlı'nın başkenti... UNESCO Dünya Mirası bir kent... Özelliği de çok, güzelliği de.

Bursa... Dört mevsimin doya doya yaşandığı kent.

Bursa... Hani ne derler?.. "Büyük bir marka."

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Uyum... Çok önemli



Çarşamba... Geldik, gezdik, halkın arasına girdik.

Perşembe...

"Bursa'da SABAH" buluşmasına katıldık. Konuşmaları dinledik.

Bursa Valisi İzzettin Küçük'e "SABAH'ın armağanını" takdim ettik.

Ve Bursa'da "Ortak aklın işlediğini" gözledik.

"Şehir yönetiminde uyum" tam puan.

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İnegöl-Bursa hattı



Hikmet Şahin... İnegöl'ün başarılı Belediye Başkanıydı. Rahmetle anıyoruz.

Tayyip Bey 2014'te onu Bursa Büyükşehir Başkanı yaptı.

Hikmet Şahin "Bursa'da da başarılıydı."

Alinur Aktaş... İnegöl'ün başarılı belediye başkanıydı.

11 ay önce... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edince...

Tayyip Bey yine "İnegöl'e el attı."

Alinur Aktaş'ı Bursa'ya "Büyükşehir Belediye Başkanı" yaptı.

1. Doğru tercih.

2. Alinur Aktaş, Bursa'da da başarılı.

3. Çalışıyor... Korumasız dolaşıyor... Halkla kucaklaşıyor.

4. Özetle... Gönül belediyeciliği yapıyor.

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Acı ama gerçek



Bursa... Türkiye'nin en borçlu üçüncü belediyesi.

11 ay önce "Büyükşehir başkanının" istifası neden istendi?.. "Anlaşılıyor."

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Savurganlık önlenince



Belediyenin "Şirketi" çok.

Şirketlerin yönetim kurullarında "15 üye var."

Alinur Aktaş, 11 ay önce görev gelince...

1. Yönetim Kurulu üye sayısını "7'ye indirmiş."

2. "Hakkı huzur" ödemelerini "Yarıya düşürmüş."

3. "Araç tasarrufuna" gitmiş.

Sonuç mu dediniz?..

"Verim yükselmiş."?

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Kıskandık



Kıskanmadık desek yalan olur.

SABAH ekibi olarak "Timsah Arena'ya" gittik.

Hayran kaldık... Bursa'ya yakışan bir stat.

Top bile oynadık... Levent Tüzemen'le.

Ve... Ankara'da yaşayan bir insan olarak... "Kıskandık."

Kayseri'de var, Trabzon'da var, Rize'de var... Pek çok yerde var... Ankara'da yok.

Yapılacak ama... "Eskisi" yıkıldıktan sonra.

Eskisinin... 19 Mayıs Stadı'nın yıkımı "Hâlâ bitmedi."

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Trafik



Bursa'nın en önemli sorunu... "Trafik."

İkinci önemli sorun... Üçüncü önemli sorun... "Yine trafik."

Neyse ki "Soruna el atılmış."

"Akıllı kavşak" doğru uygulama.

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Devletin malı deniz



Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde "8 ayda 12 milyon lira tasarruf sağlanmış."

Sadece "Su-kanalizasyon" idaresinde araç sayısı "53 azalmış."

İşler aksamış mı?.. Hayır.

Nokta.

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Bursa'daki Suriye



Bitmedi... Arkası 15 Ekim Pazartesi günü.

Anlatmaya devam edeceğiz.

Bursa'nın içinde "Bir başka Bursa" var.

"Suriyeliler'in Bursa'sı."

Ve bir de "Arap turist" olayı.

Pazartesiye.