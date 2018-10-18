Geçen hafta Ankara'nın "Tarihi ve turistlik ilçesi" Beypazarı'ndaydık... İzlenimlerimizi yazdık... Fakat...

"Yazmadığımız bir ayrıntı" var.

Kahvede siyaseti konuşurken, bir Beypazarlı dedi ki:

- İktidardan hiç şikâyetimiz yok mu?... Elbette var... Ama şikâyetçi olan, seçimde oyunu yine Erdoğan'a veriyor... Neden dersiniz, peşinden gideceğimiz başka bir kadro yok ki?

Dinleyenlerden biri "Doğru" diyerek söze girdi:

- CHP'ye bakıyorsunuz, herkes birbirini yiyor.

Bir başkası "Bu yeni bir şey değil ki" diye destek verdi:

- CHP eskiden de böyleydi.

Kalabalık "Doğru" diye sesini yükseltti.

Cumartesi, pazar günleri Beypazarı "15 bin misafir" ağırlıyor... İsteyen gitsin ve bizim dinlediklerimizi dinlesin.

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CHP-1939



İstanbul Vilayeti... 1939 senesi... Cumhuriyet Bayramı Programı.

"Törende... Halkı selamlayacak araçta" 3 kişi olacak:

Vali, İstanbul Komutanı ve CHP parti müfettişi veya reisi (İl başkanı).

Vilayette, vali "Tebrikleri" kabul ederken... Protokolde sıra:

1. İstanbul'da bulunan mebuslar.

2. Komutanlar.

3. CHP müfettişi ve vilayet idare heyeti.

Rektör... Dekan... Başsavcı... Protokole dair diğer zevat... "Daha sonra."

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Çocukluk hastalığı



Yıllar öncesinin "Bayram programını" gündeme getirmemizin nedeni: CHP "O havayı" üzerinden atamadı.

"Kendisini" hep önde... "Herkesin önünde" gördü.

CHP'nin bir türlü atlatamadığı "Çocukluk hastalığı."

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CHP-1967



Üsküdar İlçe Kongresi... 19.11.1967.

Kongreye "İlçe İdare Kurulu Raporu" sunuluyor.

İlçe yönetiminde Ali Topuz da var.

Rapordan bir cümle:

"Bu çalışma devresinde partimiz tarihinin en zor ve iç mücadeleli yıllarından birini yaşamıştır."

CHP tarihinin "En zor ve iç mücadeleli" dönemi hiç bitmedi.

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CHP-1973



Yeni Ortam Gazetesi... 4 Nisan 1973.

Manşet:

"CHP'deki tartışma Parti Meclisi'ne getiriliyor."

Manşet haberin ilk cümlesi:

"CHP'de parti içi iktidar mücadelesi son günlerde oldukça kızışmıştır."

Yıl 2018.

Parti içi iktidar mücadelesindeki "Kızışma" sürüyor.

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CHP-1979



Tarih 4 Kasım 1979...

CHP'nin "8. Olağanüstü Kurultayı" toplanıyor.

Kürsüde Genel Başkan Bülent Ecevit:

Bize en büyük zarar parti içi muhalefetten gelmiştir.

Önemli olan partiyi iktidar yapmak değil, parti içinde iktidar olmaktı.

Ecevit'in sözlerini "Kes, yapıştır" al sana bugünün CHP'si.

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Ecevit doğru söylemiş



İlginç... Bülent Ecevit 1973'te "Halkın seçeceği Başkanın yetkileri daha geniş olur" demiş.

Kime demiş?.. "Kendisini ziyaret eden gazetecilere."

Ne zaman demiş?.. "3 Nisan 1973'te."

Yeni Ortam Gazetesi de Ecevit'in bu sözlerine "Manşetin hemen altında" yer vermiş... 4 Nisan 1973.

Ecevit doğru konuşmuş.

"Halkın seçtiği Erdoğan'ın" yetkileri "Daha geniş."

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CHP-2018



Yılmaz Ateş... Eski CHP milletvekili.

Eski... Meclis başkanvekili.

Eski... CHP genel başkan yardımcısı (2008-2010).

24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra "Görüşlerini" açıkladı... 25 Ağustos 2018'de.

"Dinleyen" olmadı.

"Medyada" yer almadı.

O açıklamasının sonunda Yılmaz Ateş "Öyle bir söz" söyledi ki... Balyoz gibi:

"Kökeni Ulusal Kurtuluş Savaşı'na dayanan Ana Muhalefet Partisi'nin geleceğini örgütleri mi, parti dışı güçler ile medyanın "Tak-şak-paşa"ları mı belirleyecek, göreceğiz."