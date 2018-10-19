Gezelim gezmesine de "Nereleri" gezelim?... AVM'leri mi?... Çankaya'yı mı?... Son yıllarda patlama yapan Çukurambar'ı mı?... Kavaklıdere'yi mi?

"Marka ürünlerin satıldığı AVM'lere" gitmedik.

Direksiyonu "Ulus'a" çevirdik... Anafartalar Caddesi'ne... Hükümet Caddesi'ne... Hacıbayram Caddesi'ne.

Gözümüze "Ucuzluk" gibi... "Şok" gibi, "Kampanya" gibi yazılar ilişti.

"Emekli tıraşı... Öğrenci tıraşı... Asker tıraşı... Şok kampanya... Saç 5 lira... Sakal 5 lira... Saç sakal 10 lira."

***

Hacıbayram Caddesi



Hacıbayram Caddesi'ni durgun bulduk.

Çarşı "Dolar vurgunu."

"Hac/umre malzemesi" satan işyeri çok... Tespih... Takke... Namaz Seccadesi... Zemzem takımı... Kokusuz sabun... Dikişsiz sandalet...

"Durgunluğun" sebebi... "Umreye gidenlerin azalması."

Geçen yıl... Umre, kişi başı 3 bin 500 lira imiş. "Uçak... Vize... 15 gün konaklama."

Şimdi 5 bin lira... "Doların yükselişi... Millet Trump'a öfkeli."

***

"Taşınıyoruz"



Ulus'ta "Yıkım" var... Atatürk Heykeli ile Ankara Kalesi arasında... Eski Köy İşleri Bakanlığı'nın bulunduğu bina yıkılmış... Anafartalar Çarşısı yıkılacak... Yüzüncü Yıl Çarşısı da.

"Yakında taşınıyoruz" yazısı çok.

Taşınacak olanlar "Ucuzluk" yapmışlar.

"Abiye" elbise 150 lira,

"Kısa" elbise 75.

***

Caddenin sesi



Hükümet Caddesi'nde esnaf etrafımızı sardı.

Biz "Siyaset... Yaklaşan seçim" dedik.

Sen misin soran?... Lokantacı, ayakkabıcı, simitçi... "Koro" başladı:

Pazarda dolaşan, halkın halini soran siyasetçi yok.

Politikacı çarşıya gidiyor, fotoğraf çektiriyor ve sosyal medyada paylaşıyor.

Buraya gelen tek il başkanı yok.

Hacıbayram'ı, Anafartalar'ı, Ulus'un ara sokaklarını da mı Reis dolaşacak?... Ötekiler neredeler?

***

Zam-1

Kur'an-ı Kerim... 5 lira zam görmüş... "25 lira."

"Satıcı" dedi ki:

- Ben yapmadım, yayınevi zam yaptı... Kâğıdı dolarla alıyormuş, mürekkebi de.

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Zam-2



Namaz seccadesi... Ona da zam gelmiş.

"Toptancı" zam yapmış... "İplik yurt dışından dolarla geliyor" diye.

Hemen Kahramanmaraş'ı aradık...

Kadir Kurtul'u... "İSKUR Grup... 4 bin çalışanı var... Tekstil... Bütün dünyaya ihracat yapıyor."

- Kadir Bey... Namaz seccadesi zamlanmış.

- Öyle şey olmaz... Fırsatçılıktır... Ayıptır... Allah'ın gücüne gider... Günahtır.

***

Çantacı



Erdal Çanta... Ankara Kalesi'ne çıkan Hisar Caddesi'nde.

- Çantacı... Çantaya zam yaptınız mı?

20 yıllık çantacı Ahmet Bilecen dedi ki:

Hem imalatçıyız, hem toptancı, hem perakendeci... Dolardaki artışı fiyatlara yansıtmadık.

Bu ülke hepimizin... Böyle dönemlerde herkese fedakârlık düşer.

Reis'ten bir isteğimiz var... Ekonomiyi canlandırsın... Piyasada para dönmüyor.

"Piyasada para dönsün diye" 100 lira verdik, bir valiz aldık... Ucuz, sağlam, güzel.

***

Lokanta... Sebze... Meyve



Lokanta çok... Lokantalar ucuz.

4 çeşit ev yemeği... "13 lira."

"Lahmacun + salata" 5 lira 50 kuruş.

Etraf simitçi kaynıyor... "1 lira."

Börek ucuz... Çörek ucuz.

Ulus'ta "Sebze meyve hali" var... Yolunuz düşerse uğramalısınız... Fiyatlar büyük marketlerin "Çok altında."