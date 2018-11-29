Adalet ve Kalkınma Partisi girdiği ilk milletvekili genel seçiminde (3 Kasım 2002) Kayseri'de yüzde 54.34 oy almıştı.

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise... Ak Parti 16 büyükşehir içinde en yüksek oyu Kayseri'de almıştı... Yüzde 70.25... "CHP ile arasındaki fark 60.69 puan."

Hemen Kayseri'ye gitmiş ve "Yeniden seçilen" Mehmet Özhaseki'ye sormuştuk.

30 Mart 2004-Salı... Özhaseki ile "Konuşmamızı" yazmıştık:

- Nasıl becerdiniz?

- Devletin parasını kendi namusum gibi korudum... Çok çalıştım.

***

Özhaseki... "Seviyeli yarış"



Çarşamba... Sabah saat 9.00... Mehmet Özhaseki ile sohbet... Dedi ki:

Ankara'yı, şehirciliği, planlamayı, yatırımı, kalkınmayı, başkentin ihtiyaçlarını konuşalım... Ankara'nın değerlerini öne çıkaralım.

Belediyeciliği, Allah'a şükür, kitabını yazacak kadar iyi biliyorum... Pratiğini de yaptım... Siyaset okullarında belediyecilik dersi verdim.

Siyaset çirkinleşmemeli... Seçmen seviyeli bir yarış izlemeli... Ankara buna layık.

***

Mustafa Tuna



Sincan'ın başarılı belediye başkanıydı... Hizmet adamı... Çalışkan... Uzlaşmacı.

Melih Gökçek'in istifası ile boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelirken "Sincan'da borçsuz bir belediye" bıraktı... Hatta... Belediyenin "Bankalarda parası bile vardı."

Şimdi... Mustafa Tuna ne olacak?

Soruyu, Mehmet Özhaseki'ye sorduk... İşte yanıt:

Konuşacağım... Tercih kendisinin... İsterse Büyükşehir Belediye Başkanvekili olur.

Yok eğer başka bir görev isterse, elimizden geleni yaparız.

Mustafa Tuna çalışkan, dürüst, başarılı, takdir ettiğim bir kardeşim... İnsan kolay yetişmiyor... Kıymetini bilelim.

***

Çankaya... "Kadın aday"



Ankara-Büyükşehir adayı açıklandı... Mehmet Özhaseki.

Sıra geldi ilçelere... Ak Parti adayları "Henüz kesinleşmedi."

"Kulislere" bakacak olursak...

Veysel Tiryaki... Altındağ'dan Yenimahalle'ye... Yatay geçiş... "Kesin sayılır."

Keçiören'e... Turgut Altınok... "Düşünülüyor."

Sincan... Büyük olasılık "Murat Ercan ile devam."

Çankaya... "Kadın aday." 25 ilçe var... Hangi birini yazalım?

***

Jest zamanı



Yerel seçim ittifakı "At pazarlığı" değildir.

"Al gülüm ver gülüm" hiç değildir. İttifak... Karşılıklı nezaket ister... Dikkat ister... Özen ister... "Jest ister."

Şunu söylemek istiyoruz:

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde... MHP iki ilçede belediyeyi aldı... "Biri Etimesgut, diğeri Polatlı."

Şimdi Ak Parti'nin "Jest yapma zamanı." Nerede?.. Bu iki ilçede.

***

Geçmişi onun kefili



Mehmet Özhaseki... Eskilerin deyimi ile "Müktesebatı kendisine kefil."

Yani... "Mazisi... Kariyeri."

Kendisini ve ailesini... Geçmişini... İyi biliriz.

Babası Kemal Bey orta halli bir tüccardı... Kayseri'de "Kendi adını taşıyan 24 derslikli bir okul yaptırdı..." Eşinin adına da bir "Cami."

2000'li yılların başında... Ailece... "Aşevi" açtılar... Garibi gurebayı, fakiri fukarayı doyurdular... "Aile bütçesinden."

Bir sohbetimizde söylediği bir sözü köşemize taşımıştık:

- Halk burnu büyük idareciyi sevmiyor... Bir yere gelince ne oldum delisi olmayacaksın (8 Nisan 2014).

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"İşte bu"



Temmuz sıcağı... Kayseri... Erciyes'in eteğindeki Hisarcık'ta serin bir bağ evi... Mehmet Özhaseki'nin yazlığı... Yıl 2005.

Ve bir aile sohbeti.

Eşim Canan var... Özhaseki var... Eşi (İstanbul- Hukuk'tan sınıf arkadaşı) Neşe Hanım var... Ve bir de o yıl Eczacılık Fakültesini bitiren kızı Şükran Elif.

Bir ara... İş konusu açılınca... Mehmet Özhaseki, kızına dedi ki:

- Artık devlette iş yok... Benden bir şey bekleme (Bu konuşmayı yazmıştık... 28 Temmuz 2005-Perşembe).

Özetle... Mehmet Özhaseki... "İşte bu."

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Hadis



Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz... "Bu bir hadis."

Mehmet Özhaseki... Sohbetlerde... Bu hadisi "Biraz uzatarak" söyler:

- Yiyiniz içiniz israf etmeyiniz... Ayrıca... Yiyip içerken, alışveriş yaparken fazla mesarif de etmeyiniz.

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Ankara kazansın



Ankara... Cumhuriyet'in başkenti... Türkiye'nin ikinci büyük kenti.

Her kent gibi Ankara'nın da çözüm bekleyen sorunları var.

Seçim kampanyasında "Sorunlar... Projeler... Çözüm önerileri" konuşulmalı.

Seçim... Atatürk'ün modern Ankara'sına yakışacak düzeyli bir yarış olmalı.

Eğer bu başarılırsa... Ankara kazanır... Türkiye kazanır.