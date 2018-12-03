Soruyu "Genel olarak" soralım:

Kariyerinde Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı bulunan bir siyaset ve devlet adamı, daha sonra, Belediye Başkanlığı'na seçilirse... "Protokoldeki yeri neresi olacak?"

Bu defa da soruyu "Özele" çevirelim?

Binali Yıldırım için "Nasıl bir protokol düzenlemesi" yapılacak?

Siz bu satırları okurken, biz Ankara-Pekin uçuşunda "Konuyu Binali Yıldırım'la konuşacağız."

Konuştuklarımızı yarın paylaşacağız.

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Protokol insanı küçültmez



Süleyman Demirel 1965 yılında Başbakan olduğunda 39 yaşındaydı.

Anıtkabir'de... Törende... Önde Demirel yürüyordu.

81 yaşındaki İsmet İnönü de arkasında... Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı.

Genç Başbakan "Eski Cumhurbaşkanı İnönü'nün" arkada kalmasını içine sindiremedi.

Yavaşladı... Ve İnönü ile yan yana yürüyecek bir durum yarattı... İsmet Paşa ile sohbete başladı.

İnönü bir iki dakika sonra dedi ki:

- Sayın Başbakan... Lütfen protokoldeki yerinizde yürüyünüz... Önümüzde... Ben arkanızda yürüyeceğim... Protokol insanı küçültmez.

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Darbe ve protokol



Milli Güvenlik Konseyi... 12 Eylül 1980 darbesinin 5 kişilik "Lider kadrosu."

Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve dört "Kuvvet Komutanı."

1980-1983... Devlet protokolünün ilk 5 sırası... Lokantalarda... Bazı masalara "Rezerve" yazısı konur ya... Öyleydi... "Darbeci 5 generale ait."

6 Kasım 1983... Demokrasiye dönüldü... Anavatan Partisi tek başına iktidara geldi... Turgut Özal Başbakan.

1983-1987... Başbakan Özal "Devlet protokolünün yedinci sırasında yürütüldü." Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, darbeci 4 general ve sonra Başbakan.

"Başbakan'a yapılan bu yakışıksız uygulama" Özal'ı incitti ama... Küçültmedi.

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"Bakan başkan"



Fatma Şahin... 3 dönem parlamentoya girdi... 2002... 2007... 2011.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptı.

2015'te... Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Çalışkan... Başarılı...

Yeniden aday gösterildi.

"Bakan-Başkan" 5 yıldır Gaziantep protokolünde "Vali'nin arkasından" yürüyor... Küçülmüyor.

Vali de... Protokoldekiler de... Gaziantepli de... Ona "Sayın Bakan... Sayın Başkan" diye hitap ediyor... Saygı gösteriyor.

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Dört aday "eski bakan"



Mehmet Özhaseki... Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı... Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı.

Faruk Özlü... Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı... Düzce adayı.

Hilmi Güler... Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... Ordu-Büyükşehir adayı.

Mustafa Demir... Eski Bayındırlık Bakanı... Samsun-Büyükşehir adayı.

Seçilirlerse... Millet onların "Protokoldeki yerlerine" mi bakacak?... "Hizmetlerine mi?"

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Kader



Kayseri'de yaygın bir söz... "Peder ne der, kader ne der."

İnsanın gönlünden neler geçmez ki?... Say sayabildiğin kadar.

Ama... Sonunda "Kader denilen" bir şey var.

Kader... Bazen insanı "Önde" yürütür... Örneğin:

Genç Başbakan Mesut Yılmaz önde... Koalisyon ortağı "Eski Başbakan Bülent Ecevit onun arkasında."

Sonra... Bir rüzgâr eser... Protokoldeki sıra ters döner:

Başbakan Ecevit önde... Koalisyon ortağı "Eski Başbakan Mesut Yılmaz onun arkasında."

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Günün sorusu



Sadi Güven... Yüksek Yargıç... Yüksek Seçim Kurulu Başkanı.

YSK Başkanı "6 yıl için" seçilir.

Sadi Güven 23 Ocak 2013'te seçildi.

23 Ocak 2019'da... Başkanlık süresi dolacak... Seçimden 67 gün önce.

Ne olacak?... YSK seçimden önce kendi içinden yeni bir başkan mı seçecek?... Yoksa Sadi Güven'in süresi mi uzatılacak?

Önümüzdeki günlerde bu konu çok konuşulacak.

Unutmadan... Sadi Güven 24 Haziran 1955 doğumlu... Yani 65 yaşın altında... "Yaş haddinden emekliliğine" daha zaman var.

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Sandık



Seçimde... Nasıl oy kullanacağız?

Büyükşehirlerde... Tek sandığa oy atılacak... Bir zarfta dört oy pusulası.

1. Büyükşehir Başkanı için oy.

2. İlçe belediye başkanı için oy.

3. Belediye Meclisi üyeleri için oy.

4. Muhtar için oy.

Diğer illerde... Yine tek sandık... Tek zarf... Dört oy pusulası:

1. Belediye başkanı için oy.

2. Belediye Meclisi için oy.

3. İl Genel Meclisi için oy.

4. Muhtar için oy.

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Arkası yarın



Neyse... Daha fazla uzatmayalım... "Siyaset, adaylık, belediye başkanlığı, protokol" konusunu burada bırakalım.

Pazar... Saat 23.00... Binali Yıldırım'ın "Meclis Başkanı olarak son yurtdışı gezisi için uçak havalandı... Çin, Kırgızistan, İran."

Uçakta sohbet... "Az sonra."