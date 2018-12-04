Pazar... Saat 23.00... Airbus 319-100... ANA uçağı... TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile "Ver elini Çin."

Gece yolculuğu... 8.5 saatlik bir uçuş.

Uçakta Binali Bey'le konuşmayı umuyorduk.

Meclis Başkanı "Dönüş yolunda" konuşmayı tercih ediyor... Dönüşümüz "Hafta sonunda."

Binali Bey... "Şaka ile karışık" sordu:

- Konuşulacak ne var?

"Neler yok ki" dedik:

- İstanbul adaylığı... Protokoldeki yeriniz... Yerel seçim...

TBMM Başkanı, topu "Taca" değil ama... "Hafta sonuna" attı:

- Allah hayırlısını versin.

***

Beraber yürünen yollar



Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken;

Mustafa Açıkalın, "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri" idi... Ak Parti döneminde Sivas'tan milletvekili seçildi... Şimdi Meclis dışında.

İdris Naim Şahin... "Genel Sekreter Yardımcısı" idi... Milletvekilliği, bakanlık yaptı... Sonra yollar ayrıldı.

Erdoğan Bayraktar... "KİPTAŞ Genel Müdürü" idi... TOKİ Başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık... Şimdi Meclis dışında.

Veysel Eroğlu... "İSKİ Genel Müdürü" idi... Milletvekilliği... Bakanlık... Hâlâ milletvekili.

Hilmi Güler... "İGDAŞ Genel Müdürü" idi... Milletvekilliği... Bakanlık... Sonra Meclis dışında kaldı... Şimdi Ak Parti Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı.

Veeee... Binali Yıldırım... "İDO Genel Müdürü" idi... Milletvekilliği... Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı... İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı... Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı... Genel Başkan ve Başbakanlık... TBMM Başkanlığı... Şimdi yeni bir yol haritası... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı.

Onlar... Erdoğan ile Binali Yıldırım... Şarkıdaki gibi "Yıllarca beraber yürüdüler, beraber ıslandılar... Beraber yürümeye devam ediyorlar."

Siyaset... Kader... Kısmet...

"Dünün" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan bugün "Başkan."

Ve onun "Kadim yol arkadaşı" Binali Yıldırım şimdi "Erdoğan'ın eski koltuğuna... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na" aday.

***

İki sakin güç



Biri Binali Yıldırım... 2002'den bu yana tanıyoruz.

Diğeri Mehmet Özhaseki... Onu "Daha öncesinden" tanıyoruz.

Binali Yıldırım... Henüz resmen açıklanmamış "Ak Parti İstanbul Büyükşehir adayı."

Mehmet Özhaseki... Açıklandı... "Ankara Büyükşehir adayı."

İkisinin de ilkesi "Az laf çok iş... Kavgayı bırak hizmet etmeye bak."

Eğer onların tavrı, diğer adaylara da yansırsa... İstanbul ve Ankara'da "Çok güzel... Çok seviyeli" bir yarış olur.

Yarışın kazananı da İstanbul olur, Ankara olur.

***

İlk gözlem... "Trafik"



Eskiden... Başbakan Turgut Özal'la geldiğimiz dönemde... Pekin'de trafik diye bir sorun yoktu... Yollar bomboştu.

Gerçi trafik kazaları da oluyordu ama... "Bisiklet bisikletle çarpışıyordu."

Şimdi ise... Pekin bulvarları otomobil dolu.

Çin'de... Yılda 5 milyon araç yapılıyor... İç piyasaya... Dışarıya... Bütün markalar.

Sadece birkaç marka hariç... Porsche gibi... Bentley, Maserati, Rolls- Royce gibi.

Başkent Pekin'de trafik "Felaket ötesi" bir şey.

Hele de öğleden sonra... Akşam yaklaştıkça.

***

Sosyal medya



Geçen gelişimizde yoktu... Sorduk, hâlâ yok... "Yasak"

Twitter... Facebook... WhatsApp... YouTube... Hepsi yasak.

Google yok... Ama kendilerine ait bir "Arama motoru" var... "Baidu."

Yine kendi içlerinde bir sosyal paylaşım sitesi... "Weibo."

Ve bir de "Weixin."

Weixin için "WhatsApp'ın Çince uygulaması" denilebilir... Hatta daha gelişmişi... Weixin üzerinden banka işlemi yapılabiliyor.

Özetle... Yazımızı Türkiye'ye ulaştırmak oldukça zahmetli.

Gerçi Turgut Özal'la geldiğimiz döneme bakacak olursak, "Buna da şükür."

***

Pekin... Hep aynı Pekin



Önlemler alınıyor...

Fabrikalar şehir dışına taşınıyor...

Ama Pekin'deki hava kirliliği önlenemiyor.

Bu mevsimde Çin'in büyük şehirlerinin en büyük sorunu...

Hava kirliliği.

Pekin "Tabak gibi bir coğrafyada" olduğu için, hava kirliliği daha fazla.

En iyisi Pekin'e kış aylarında gelmemek.

***

Hızlı başlangıç...



"İstanbul maratonuna hazırlık"

Saatlerce uçuş...

Sonra otel... Ve hemen "Yoğun bir program." Binali Yıldırım mühendis olduğu için, ilk ziyaret de bir "Teknoloji şirketine." Ardından... Ulusal Halk Kongresi...

"Halkın Büyük Salonu." Heyetler arası görüşme...

"Koştur ha koştur." Çin, Kırgızistan, İran gezisi... Galiba...

İstanbul'daki büyük yarış için "Bir antrenman."