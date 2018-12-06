Xi’an (ÇİN)

Pazartesi, salı... Dolu dolu Pekin.

Çarşamba sabahı... İkinci durak... "Xi'an." Xi'an, Çin'in eski başkenti... "Bin 100 yıl" başkentlik yapmış.

"Terrakotta Ordusu" diye bilinen "Toprak askerler" işte bu şehirde.

İlk Çin İmparatoru Qin Shi Huang'ın mezarı kazılınca ortaya çıkan toprak heykeller "Dünyanın ilgi odağı." Bu heykeller için... Milattan önce...

700 bin kişi çalışmış... 30 yıl boyunca.

Terrakotta Ordusu'nun bir bölümü çıkarılabilmiş.

"Ordunun gerisi" hâlâ toprak altında...

Binlerce asker... Atlı savaş arabaları...

At heykelleri.

Gelen turist çok... Yerli, yabancı...

250 bin civarında.

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İpek yolu



Tarihi ipek yolunun başladığı yer Xi'an.

İpek yolunun başlangıç noktası ise "Müze." Müzede, tekerlek izleri bile duruyor.

İpek yoluna biz önem veriyoruz.

Ama gördük ki Çinliler bizden kat kat fazla önem veriyorlar.

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Xi'an-Diyarbakır hattı



Güney Kapısı Şehir Surları...

Xi'an havaalanına indikten sonra ilk ziyaret noktası.

Yerel kıyafetler giymiş bir grubun gösterisi.

Surları gezerken, Diyarbakır aklımıza geldi.

Ah, kıymetini bir bilebilsek.

Diyarbakır... Surlar... Sur içi...

"Bir hazine." Xi'an ile Diyarbakır "Kardeş şehir" olmalı.

Çinliler'e söyledik.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya da söyleyeceğiz.

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Önemli proje



Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın heyetinde Ahmet Arslan da var... "Kars milletvekili... Türkiye-Çin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı." Binali Yıldırım... Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı.

Ahmet Arslan... Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı.

Hızlı tren... İkisinin de "Yakın ilgi alanı" içinde.

Pekin'deki görüşmelerde "Hızlı treni de" konuştular.

Çin'de... Hızlı tren ağı "22 bin kilometre." Türkiye'nin hedefi...

"Kars'tan, Edirne- Kapıkule'ye kadar" hızlı tren.

Binali Yıldırım ile Ahmet Arslan'ın Çin'den istediği:

Para, pul değil... "İşbirliği."

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Türk mermeri



Pekin'de... Çin'in büyük şehirlerinde... 5 yıldızlı otellerde... "Türk mermeri." AVM'lerde... Yine Türk mermeri.

Afyon'dan... Elazığ'dan... Türkiye'nin diğer bölgelerinden.

Sevinmemek elde değil.

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Hoşumuza gitti



Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın ve heyetinin Pekin'de konakladığı otel "The Peninsula Beijing." Otelin genel müdürü "Sivas kökenli bir İstanbullu... Sadettin Kaya." Sadece Pekin'de değil, Şanghay'da ve Çin'in diğer büyük kentlerinde... 5 yıldızlı pek çok otelde "Türk" çok.

Kimi Genel Müdür...

Kimi Yiyecek İçecek Müdürü.

Hoşumuza gitti... Paylaşmak istedik.

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Kaplanlar ve sinekler



Çin'de... "Kaplanlarla" da sıkı bir şekilde mücadele ediliyor, "Sineklerle" de.

Mücadele... "Rüşvetle mücadele." Kaplanlar... "Üst görevlerdekiler." Sinekler... "Memurlar." Kaplanlardan... Pek çok eyalet vali yardımcısı, eyalet meclis başkan yardımcısı, eyalet senato başkan yardımcısı "Hapiste." Çin'in üçüncü büyük bankasının (Tarım Bankası) genel müdürü de hapiste.

Ama... Sıkı mücadeleye rağmen...

Rüşvet hâlâ yaygın.

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Tarihi cami



Huajuexing Büyük Cami... Xi'an'daki ikinci ziyaret noktamız.

Tarihi bir cami... Çevresi dükkânlarla dolu... Bölge "Müslüman bölgesi." Binali Yıldırım'ın büyük ilgi gördüğünü söylemeliyiz.

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Bizden söylemesi



Meclis Başkanı Köksal Toptan, Çin'i ziyaret etti... "Tarih 2008." Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Çin'de... "Tarih 2018." "Aradaki 10 yıl içinde" Meclis Başkanı düzeyinde başka ziyaret yok.

Batılı liderler Çin'i "Komşu kapısı" yaparken, Türkiye "Üst düzey ziyaretlerde" hayli düşük profil sergiliyor.