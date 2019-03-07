

Türkiye'de "15 Temmuz" adıyla yayınlanan bir günlük gazete olduğunu biliyor muydunuz?... Iğdır' da var.

Türkiye'de... Hangi illerde?... Vilayet binasının girişinde "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köşesi" var?... Iğdır'da var.

Iğdırlı Bülent Aydın... Topçu kıdemli başçavuş... Kara Kuvvetleri Komutanı'nın yakın koruması... 15 Temmuz gecesinin ilk şehidi... "Iğdır Havalimanı'na onun adı verildi."

Iğdırlı Bülent Yurtseven...

Başkomiser... 15 Temmuz gecesi Özel Harekât Daire Başkanlığı bombalanınca şehit düştü... "Iğdır Polis Merkezi'ne, üniversitenin Suveren kampüsüne onun adı verildi." Iğdır... İşte böyle bir yer.

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Millet Kıraathanesi



Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ve Kars Valisi Enver Ünlü ile birlikte kurdeleyi kestik...

"Millet Kıraathanesi'ni" açtık.

Kıraathane "Kütüphane" gibi.

Çay, simit, kek... Yedik içtik...

Teşekkürler.

Açılışta Vali Enver Ünlü dedi ki:

- Sırada Millet Bahçesi var...

Bugün dozerler çalışmaya başladı.

Sonra İbrahim Er ile bize döndü:

- Onun açılışına da geleceksiniz, değil mi?

İkimiz de söz verdik... "Evet."

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Türkiye Uçuyor



Gerçekten uçuyor... Ankara'dan ve İstanbul-Atatürk'ten her gün Iğdır'a uçak var... Karşılıklı.

Haftanın 4 günü de İstanbul- Sabiha Gökçen'den Iğdır'a uçuş... Yine karşılıklı.

Sağ olasın THY.

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Dua... Ve Beddua



Cemil Çiçek dostumuz zaman zaman sorar:

- Gittiğiniz şehirlerin yerel deyimlerini öğreniyor musunuz?

Evet... Öğreniyoruz...

Yazılarımızda kullanıyoruz.

Iğdır'da da öğrendik...

Ama "Yerel deyimleri" değil de, yerel ağızla söylenen "Duaları... Bedduaları" öğrendik.

Dualardan başlayalım:

Heç vahit çırağın sönmesin (Hiçbir zaman ışığın sönmesin).

Bed nezerden uzag olasın (Kötü nazardan uzak olasın).

Dağdan uca, baldan şirin olasın (Dağdan yüce, baldan tatlı olasın).

Hemişe başın uca, dilin uzun ola (Hem başın yüksekte olsun, hem de sözün dinlensin).

Dua çok... Yüzlerce...

Beddua da öyle... İşte birkaçı:

Toy paltarın kefene çevrilsin (Düğün elbisen kefenin olsun).

Tabutun altına giren olmasın (Cenazeni taşıyacak kimse çıkmasın.).

Allah'tan istemişem sağ gözün tökülsün, sol gözün umuduna kalasın (Allah sağ gözünü kör etsin, sol gözüne muhtaç kalasın).

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Hoşumuza Gitti



İlköğretim ve lise... 53 bin öğrenci.

250 eğitim öğretim kurumu.

Derslik başına düşen öğrenci sayısı...

19... 20.

Eğitimde sorun yok... Hoşumuza gitti.

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Nevruz



Şunun şurasında Nevruz'a ne kaldı?...

2 hafta.

Nevruz... 21 Mart'ta.

Bölgede Nevruz önemli.

Nevruz'da ağızdan kötü söz çıkmaz...

Küslük olmaz... Dargınlar barışır... Yaşlılar, hastalar ziyaret edilir.

Nevruz, Iğdır'ın sınır komşularından İran'da 3 hafta, Azerbaycan'da 2 hafta kutlanıyor.

Iğdır Nevruz'u iple çekiyor... Nevruz'da İran'dan ve Azerbaycan'dan turist bekleniyor.

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Seçim



Iğdır'da... Belediye seçimlerini... Siyaseti de sorduk.

Kiminle konuştuysak... Bize "Şu caddelerin, sokakların haline bak" yanıtını aldık.

Belediye HDP'de.

Seçim iki aday arasında geçecek... HDP adayı ile (AK Parti'nin desteklediği) MHP adayı arasında.

Iğdır'da belediye hizmetleri zayıf... Iğdır'ın "Belediyeciliğe... Gönül belediyeciliğine...

Hizmet belediyeciliğine" büyük ihtiyacı var.

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Iğdır'a Doyamadık



İlk gelişimizde... 1968'de... Elektriği olmayan bir handa kalmıştık... "Dello Mehmet Hanı'nda." Bu gelişimizde Star Royal'de kaldık...

"Dört dörtlük." "Arada" birkaç kez daha geldik... Ama günübirlik... Gecelemedik.

Şimdilik Allahaısmarladık.

Ama sözümüz söz... Yine geleceğiz...

Geceleyeceğiz.