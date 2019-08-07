KARS

Yaklaşan bayram "Bölgeyi hareketlendirdi..." Turizm... Kış mevsimindeki kadar olmasa bile... Yine "Eh işte... Yerli yabancı... Tur... Kültür turizmi."

"Bal ve kaşar peyniri" piyasası... Hareketli... Talep çok.

Kurbanlık satışlarına gelince... "Hem canlı hem heyecanlı."

Günlerdir "Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e" kurbanlık gönderiliyor.

Digor ilçesinin Varlı köyünde 850 kilo ağırlığındaki boğa 11 bin 500 liraya satıldı.

Kars Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu dedi ki:

-Ucuza gitti... Gözüm o boğada kaldı.

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Ağır Eleştiri



Ardahan... Iğdır... Ağrı... "Belediyecilik yönünden" Kars'tan çok iyi.

Kars... "Bu bakımdan" Türkiye'nin şanssız illerinden.

Hayvan pazarında Karslının biri dedi ki:

-Denemediğimiz parti kalmadı... Yarın Ruslar bir parti kursa, Rus'u belediye başkanı seçeceğiz.

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Muayene



Ebubekir Hoca (Keleş) ve Mehmet Duman'la çarşı pazar dolaştık... "Kurbanlık alacakmış" gibi.

Hangi kurbanlığı gözümüze kestirsek... Ebubekir Hoca hemen "Muayeneye" başlıyor:

Büyükbaşta... 2 yaşını geçmiş olma şartını arıyor.

Küçükbaş... 2 yaşını geçmese de olur.

Ayrıca... Hayvanların dişlerine bakıyor.

Ayağı sakat mı, boynuzu kırık mı?... İnceliyor.

Bitmedi... Hayvan sakın kör olmasın.

Ve bir de... Kesim yerine yürüyecek kadar gücü olsun.

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Sultan



Kurbanlığın adı... Sultan.

3 yaşında... Besili... Ebubekir Hoca "Beğendiniz mi?... Pazarlık yapalım mı" diye bize takıldı.

Sahibi Talip Betus... Bizi gerçekten alıcı sandı.

Başladık el sıkışmaya... Ellerimiz inip kalkıyor.

Satıcı... "Helali min Allah" diyor.

Ebubekir Hoca "İki tarafın" arasını bulmaya çalışıyor.

Talip Betus 6 bin 300 istiyor.

Biz... Beş bin 300 diyoruz... Hayvanın sahibi kabul etmiyor.

En son... 6 bine iniyor.

Çevremizdeki kalabalık bize gaz veriyor:

-Al... Kaçırma... Böylesini zor bulursun.

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Aile İşletmesi



Ardahan'da... Kars'ta... Köylü kadın çalışkan... Her evde kaz var... 60-70 kaz.

Kazlar... Kışa girerken satılıyor.

Köylü kadının eline "8-10 bin lira" geçiyor.

Eh... Kocası da kurbanlık yetiştirip satıyorsa... Gül gibi geçinip gidiyorlar.

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Beyaz Bayrak



Sahillerimizde... "Mavi bayrak" var... Mavi bayrak için yüzme suyunun temizliği, çevre, can güvenliği gibi koşullar aranıyor.

Kars'ta ise "Beyaz bayrak" projesi gündemde.

Slogan... "Gülen esnaf... Memnun müşteri."

Peynir ve bal satanlara...

Otellere... Lokantalara "Beyaz bayrak" asılacak.

Elbette "Koşulları" var... Kazık atmamak... Müşteri memnuniyeti... Güler yüz.

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Destek



Ziraat Odası Başkanı Âdem Ertaş "Faizlerin düşmesinden memnun."

Ancak... Zor durumdaki çiftçiler için "Destek" istiyor:

-Kuraklıktan dolayı borcunu ödeyemeyen var... Borçları için yeniden yapılandırma bekliyoruz... Tarımın ve hayvancılığın teşvik edilmesi lazım... Sanayileşelim ama tarımı ihmal etmeyelim... BAĞ- KUR borcunu ödemekte zorlanan çiftçilerimiz bile var.

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Bal



Kars'ta bir söz duyduk... Paylaşmalıyız:

"Arıya güvenemedim, balı kendim yaptım."

Bu söz "Hileli bal" satanlar için kullanılıyor... Bala hile karıştırmak, Karslı için büyük ayıp.

Ardahan'ın Kars'ın balı "Ayıpsız" olduğu için talep çok.

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Aman Dikkat!



Ardahan'da... Belediye Başkanı Faruk Demir anlatmıştı.

Kars'ta da birkaç kişiden dinledik.

İstanbul'dan... Başka şehirlerden "Alıcı" geliyor... Pazarlık ediyor... Büyükbaş, küçükbaş hayvan alıyor.

Parasının "Birazını" veriyor.

"Çoğunu" ise... Göndereceğini söylüyor... Kars'tan ayrılıyor.

Sonra... "Sahtekârları" ara ki bulasın.

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Çoban Türküleri



Yeşilçam filmlerini bilirsiniz... Çobanın elinde bir kaval vardır... Çoban kaval çalar... Koyun, kuzu da dinler.

Nerede o eski çobanlar?

Çoban var... Afgan... Türkçesi kıt... Türkü falan bilmiyor.

Sayıları az da olsa... Çoban var... Türk... Ama elinde sadece bir "Asa" var... Kaval... Hak getire... Görmemiş ki, çalsın.

Ardahan-Kars arasında... Ovada... Çobana takılıyoruz:

-Bir "Çoban türküsü" söyle de dinleyelim.

"Olur Abey" diyor... Cep telefonunu çıkarıyor... Tuşa basıyor... Ve bize türkü dinletiyor... Ruhi Su söylüyor:

"Çobanın elinde kaval,

Arkasında sürü davar,

Eğer davar susadıysa,

Bizim evde çifte pınar,

Le le çoban... Garip oğlan."

Serhat şehri Kars... Allahaısmarladık.