Adalet ve Kalkınma Partisi geçen hafta "18. yaşını" törenle kutladı.

1. Bir siyasi partinin girdiği ilk seçimde iktidar olması... Önemli.

2. Varlığını 18 yıl sürdürmesi...

Önemli.

3. Girdiği bütün seçimlerden birinci çıkması...

Önemli.

4. Ara vermeden iktidarını 18 yıl boyunca sürdürmesi...

Önemli.

Şimdi... Ak Parti "Yeni bir yaşa" daha girdi... Bu yeni dönemde... İki konu var ki...

Çok ama çok önemli:

1. Hukuk ortamının güçlendirilmesi.

2. Siyaset üslubunun yumuşatılması.

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Yeni Ufuklar



Dile kolay... 18 yıl.

Bölünmüş yollar... Marmaray...

Boğaz Köprüsü... Körfeze köprü...

Barajlar... Havaalanları... Yüksek Hızlı Tren... Şehir hastaneleri... Her ile üniversite.

Bunlar az şey değil elbette.

Ama... Toplumun istekleri, ihtiyaçları artıyor.

"Sorunların standardı" yükseliyor.

Artık... "İlçeler bile" üniversite istiyor.

Yeni havaalanları... Yeni otoyollar...

Yeni Yüksek Hızlı Tren hatları...

Eğitimde kalitenin yükselmesi... Çevre duyarlılığı... Özetle... Dün dünde kaldı, toplum "Daha fazlasını" bekliyor.

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Rejim ve Sistem



Rejim... Dün neyse bugün de o...

Olmazsa olmaz... "Demokratik rejim." Değişen rejim değil, "Sistem." Rejimin ve sistemin temel direği ise... "Kuvvetler ayrılığı." Mutlaka "Güçlendirilmesi" gerekiyor.

"Yönetim" bu konudaki "Eksikliklerin" farkında ki "Adalet reformu" üzerinde çalışıyor.

Sezar'ın hakkı Sezar'a... Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu "Gündemi... Gelişmeleri...

Güvenilir bir hukuk ortamının oluşması için ortak akla duyulan ihtiyacı" iyi okuyor.

Elbette bu arada "Nefret sektörünün" hücumuna uğruyor.

Ama aldırmıyor... Doğrusunu yapıyor.

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Zaman Tüneli



Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin "Lokomotifi." Genel Başkan... Başbakan...

Cumhurbaşkanı.

Erdoğan "Geçmişte" nerede, neler söylemişti?... Merak eder misiniz?...

Zaman tünelinde bir tur atmaya ne dersiniz?

24 Haziran 2007... Erdoğan, Diyarbakır'da konuşuyor:

"-İnsanın güçlü olmadığı bir ülkede devlet güçlü olamaz."

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En Büyük Tehlike



Tarih 27 Eylül 2004... AK Parti "İstişare Toplantısı." Kürsüde Erdoğan:

"-Siyasetin önündeki en büyük tehlike kendini yenileyememek, iş ve fikir üretmek yerine mazeret üretmek, koltukların ve makam araçlarının sıcaklığını, serinliğini ebedi sanmaktır."

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Tribünler



Tarih 7 Kasım 2003...

Erdoğan, iftar yemeğinde konuşuyor:

"-Bizim siyaset anlayışımızda tribünlere oynamak olmayacaktır."

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Muhalefet



Erdoğan TBMM kürsüsünde...

13 Kasım 2009:

"-İktidar kadar muhalefet de demokrasinin olmazsa olmaz unsurudur."

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Gönül



Hizmet gerektir... Ama yeterli değildir...

Yeterli olan hizmet verdiğiniz yerdeki halkın gönlünü kazanmaktır.

Recep Tayyip Erdoğan Aday Tanıtım Toplantısı 23 Ocak 2009

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Kadın



Yerel Yönetimler Kadın Şûrası...

8 Mart 2008.

Erdoğan konuşuyor:

"-Özellikle kadınsız bir siyaset, kadınsız demokrasi, kadınsız yönetim, sadece kadınlar için değil, bütün toplum için bir eksikliktir."

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Sandık



Tarih 20 Temmuz 2007...

Erdoğan'dan "Sandık" vurgusu:

"Seçim sandık demektir... Kavga demek değildir." Malatya... Gençlik Kolları Kongresi...

6 Nisan 2008... Kürsüde Erdoğan:

"-Demokraside söz de milletindir, karar da."

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Bir Demet "Dün"



Siyasette "Dünde yaşamak...

Düne takılıp kalmak" olmaz.

Siyaset... "İleri bakmayı" gerektirir.

Ama "Dünü unutmamakta" da yarar vardır.

Onun içindir ki... AK Parti'nin 18. yılında, lider Erdoğan'ın "Geçmişteki söylemlerinden" bir demet sunmak istedik.

Noktayı yine Erdoğan'ın cümleleriyle koyalım:

Milletin sevgisini, hayır duasını almaktan daha büyük bir ödül yok... 13 Nisan 2008...

Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi.

Oy deyip geçmeyin... Oy namustur, şereftir, iffettir... Gelecek nesillere yönelik bir karardır... 8 Temmuz 2007... İzmir mitingi.

Bu millet bir çuval kömüre, bir çuval una oyunu satmayacak kadar onurludur, gururludur... İşte birilerinin görmediği budur... 29 Ekim 2008... İstişare Toplantısı.

Bilsem ki her şeyi kaybedeceğim, doğru neyse onu söylemeye mecburum... 18 Haziran 2006...

Giresun kongresi.

Siyaset esas itibariyle fikirlerin, bakış açılarının, tercihlerin yarışması olmalıdır...

13 Temmuz 2004... TBMM Grup Toplantısı.

Gerçi şiirden çok çektim ama yine de onsuz edemiyorum... 24 Mayıs 2003.