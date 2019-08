Semt pazarları toplumun nabzının en iyi tutulacağı yerlerdir.

Bir dönemin "Yıldızı" Adnan Kahveci, evinin alış verişini "Pazardan" yapardı.

Yine bir dönemin "Duayeni" İsmet Sezgin, semt pazarlarının müşterileri arasındaydı.

Süleyman Demirel "Adamlarını" zaman zaman "Pazara" yollardı...

Türker Sanal, Talat Polat, Hayrettin Gökdemir, Turgut Yılmaz Güven gibi.

"Onlar" pazardaki "Etiketlere" bakarlar, "Konuşulanları" dinlerler, gözlemlerini Demirel'e aktarırlardı.

Günümüzde... Siyasetin "Ağabeyi" konumundaki Cemil Çiçek'i "Semt pazarlarında" çok gördük... Bazen "Birlikte gezdik." Bugün... Keçiören'den "Pazar notları."

***



İncirli



Keçiören... Ankara'nın metropol ilçesi... Nüfusu 900 binin üzerinde.

Keçiören'de toplam "42 semt pazarı" var.

Hastanedeydik... Özel Keçiören Hastanesi.

Hastane çıkışında "Pazara" uğramak istedik.

Doktor Ramazan Aydın, bizi yalnız bırakmak istemedi... "Ben de geleyim" dedi.

"Yakındaki bir pazara" girdik.

"İncirli" pazarı.

İncirli 30 bin nüfuslu bir bölge... Orta gelir grubu... Sosyal demokrat ağırlıklı... 3 mahallesi var.

Rastlantı... Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da pazardaydı.

***



Fiyat Etiketleri



Pazarda "117 tezgâh" var...

Hepsi de "Numaralı." Satıcıların yakalarında "Kart" mevcut... "İsimleri" yazılı.

Fiyat etiketlerine baktık.

Patlıcan... 1 lira.

3 kilo domates... 5 lira.

Salatalık 3, üzüm 4, elma 4 lira.

Kavun... 2 tanesi 5 lira.

Karpuz (5-6 kilo)... Tanesi 2 lira.

Pazar kalabalıktı.

Kadın... Erkek... Ve çocuklar, çocuklar, çocuklar.

***



Turgut Altınok



Belediye Başkanı seçildi... 31 Mart 2019.

"Mazbatasını" aldı... 3 Nisan 2019.

Aynı gün... Belediyeye geldi... Bir konuşma yaptı.

Sonra... Soluğu "Semt pazarlarında" aldı.

İncirli Pazarı'nda... Pazara gelenlere Altınok şunları söylüyordu:

- Seçmek serbest... Seçerek alın.

Pazarcılar, bağırmasınlar... Şikâyeti olan 7/24 beni arasın... İşte kartım.

Başkan belki 100 kişiye kartını (Cep telefonunu) dağıttı.

***



Kamuoyu



Kadınlar... Erkeklerden daha "Ataklar." Düşüncelerini "Eğip bükmeden, lafı dolandırmadan, yüksek sesle" söylüyorlar.

Kadınları dinledik... Turgut Altınok tanığımız... Dediler ki:

Emekli maaşına bakıyorum...

Her istediğimi alamıyorum.

Nefsimizi köreltecek kadar alışveriş yapıyoruz.

Herkes bütçesine göre... Bugün benim pazar harcamam 30 lira.

Turgut Başkan'ı seviyorum... Geldiği belli oldu.

Milletvekillerimiz... Onlar da gelsinler...

Bizi dinlesinler.

***



Pazarcı Esnafı

Sorduk... "Haliniz nicedir?" Pazarcılar... Konuştular:

Bugüne de şükür.

Piyasa durgundu... Biraz canlanma başladı.

Hesabını bileceksin... Ayağını yorganına göre uzatacaksın... Allah devlete, millete zeval vermesin.

Türkiye'nin derdi çok... Düşmanı çok... Siyasetçiler kavga etmesinler... Bir araya gelsinler.

***



Siyaset



Keçiören bir "Türkiye ortalaması." Her şehirden... Her mezhepten...

Her etnik kökenden insan var.

- Ey Keçiörenliler... Siyaset...

Seçim... Ne diyorsunuz?

- Geç bunları... Milletin derdi seçim değil... Geçim.

- Yeni partiler kurulacak... Bu konuya nasıl bakıyorsunuz?

- Koltuk sevdası... Zaten parti çok... Yenilerini de kursunlar.

***



İstekler



Pazarda... "İstekleri" dinledik...

Turgut Altınok'tan istekler:

Engelli çocuğuma iş.

Akülü arabam bozuldu.

Gazi eşiyim... 2 çocuğum var... Okul kıyafeti.

Parkta gece içki içenler var... Bunlara engel olunsun.

***



Dondurmacı



Yorulduk... Dondurma molası. "Fatih Caddesi... Tepebaşı Dondurma." Dondurmanın kaşığı (Oldukça büyük) iki lira.

Dondurma yerken yanımıza yaşlı bir Keçiörenli yaklaştı:

- Düşmanımız çok... Ordumuz savaşta... Şimdi birlik ve beraberlik zamanı... Bunları yazın.