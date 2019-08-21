Görevden alındılar...

Yerlerine kayyum atandı... Elbette tepki gösterenler, "Seçimle gelen ancak seçimle gider" diyenler olacaktır.

Ancak... Tepkilerin haklılık kazanması için, İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma gerekçelerine "Bunlar asılsız... İddialar yanlış" demek lazımdır.

Evet... Evrensel kural...

"Seçimle gelen seçimle gider." Demokrasi budur.

Ama hiçbir demokrasi, kimseye "Teröre destek olmak, demokrasiye kurşun sıkmak" özgürlüğünü vermez.

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Demokrasi... Ve Hukuk



Ziya Türk... 30 yıllık gazeteci...

"İnternet medyasında" yazıyor... "Van Postası." Yazıları... "Van medyasında" yayınlanıyor.

Kayyum atamaları üzerine konuştuk... Dedi ki:

-Seçilmek demokratik bir hak...

Bu hakkı ona mevcut hukuk sistemi veriyor... Ama seçilenin de Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir hukuk devleti olduğunu unutmaması gerekiyor.

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Fotoğraflı Haber



Vansesi Gazetesi... Manşet "Kayyum ataması." Manşetin "Ayağındaki" fotoğraflı haber:

"Kayyum kararına destek." Destek verenler... "Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri." Dernek Başkanı Ayhan Kahraman kayyum atamalarını destekliyor.

Abdulvahap Şipi adlı şehit çocuğu "Kayyum ataması, işten çıkarılan şehit çocukları için umut ışığı oldu" diyor.

Üç kardeşi şehit olan Mustafa Yaşar "Kayyum atadığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyor."

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"Van Siyaseti"



Yerel medyadan A.Baki Karaca...

Van TV'nin yöneticisiydi.

Şimdi kendi internet sitesi var... "Van Siyaseti." Onun yazıları da "Van medyasında" yayınlanıyor.

A.Baki Karaca'nın 15 Haziran 2019'daki yazısının başlığı:

"Kafayı kuma gömenler beri gelsin." A.Baki Karaca'nın yazısından kısa bir alıntı:

"-Devleti, kurumlarını, güvenlik birimlerini, siyasi iktidarı eleştirenler, sözüm ona insan hakları savunucuları, STK'lar haydi gözünüzü seveyim çıkın meydana, işçileri katleden PKK'ya da bir çift söz söyleyin... Ve sosyal medya Twitter kahramanları, sizleri de görelim."

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Tuşba



Seçim yapıldı ve belediyeyi AK Parti aldı... Van'a 50 kilometre mesafedeki, 160 bin nüfuslu Tuşba ilçesi.

Van Postası Gazetesi...

Ziya Türk'ün haberi... 8 Temmuz 2019.

Haberin başlığı:

"HDP'li Ayşe Minnaz, Van-Tuşba belediye meclisi çalışmalarına hakaretleriyle engel oluyor." Haberde... HDP'li Belediye Meclisi Üyesi Ayşe Minnaz'ın, Belediye Başkanı Salih Akman'a yaptığı hakaretler de yer alıyor:

"-Size başkan dahi demeyeceğiz... Salih Efendi diye hitap edeceğiz...

Çünkü sizler (AK Partili belediye başkanları) bu halkın başkanları değilsiniz."

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Toplantı



Tuşba Belediye Başkanı AK Partili Salih Akman eski öğretmen.

Tuşba'nın HDP'li Belediye Meclisi Üyesi Ayşe Minnaz da onun "Eski öğrencisi." 1 Temmuz 2019... Belediye Meclisi toplantısı (Kaynak: Van Postası):

Salih Akman:

-Bende hak, hukuk, adalet, saygı var... Sen benim öğrencimsin, bu kadar saygısızlık yapamazsın.

Ayşe Minnaz:

-Salih Efendi, Salih Efendi...

Burası askeriye değil.

Salih Akman:

-Salih Efendi değil... Biraz terbiyeli ol.

Ayşe Minnaz:

-Siz terbiyeli değilsiniz... Yaşından başından utan terbiyesiz.

Salih Akman:

-Terbiyesiz... Ahlaksız.

Ayşe Minnaz:

-Ahlaksız da sensin, terbiyesiz de sensin... Kim oluyorsun sen, haddini bil.

Salih Akman:

-Seni atarım şimdi?

Ayşe Minnaz:

-Sus... Sen halt etmişsin... Kim oluyorsun işgalci... Sen haddini bil...

Beni atamazsın... Kim oluyorsun?

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"Neden?"



Van Siyaseti Gazetesi... A.Baki Karaca yazıyor... 7 Nisan 2019:

"HDP kazandı Van kaybetti." Yazar... "Neden Van'ın kaybettiğini" de yazıyor:

Daha önceki HDP belediyeleri bu sözü yazmam için bize yeterli derecede ışık tutuyor.

Hizmetsizlik, ayrımcılık, ırkçılık, adam kayırmalar, yolsuzluklar, paraların hizmete değil başka yerlere harcanması, haraç almalar, tehdit, şantaj, psikolojik baskı, başkalaştırma gibi birçok konuyu sıralayabiliriz.

Yani HDP'lilerin Van gibi bir dertlerinin olmadığını hâlâ anlamadınız mı?