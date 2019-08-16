Türkiye'de tarım ile sanayinin "Atbaşı gittiği" tek kent...

Manisa ekonomisinin "Yüzde 50'si tarım, yüzde 50'si sanayi." Krizin, durgunluğun "Teğet geçtiği" kentlerden.

Belediye... "Başarılı." Vali Ahmet Deniz bir bakıyorsunuz "Tarlada", bir bakıyorsunuz "Organize Sanayi Bölgesi'nde... Fabrikada." Şu nedenle, bu nedenle morali bozulan Manisa'ya gelsin.

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Tarım



Sultanas... "Sultanlara layık" anlamında...

Manisa'nın "Çekirdeksiz kuru üzümü." Dünya ihtiyacının "Yüzde 52'sini" Manisa karşılıyor.

Türkiye'nin ihtiyacının "Yüzde 95'ini." Üretim... Bu yıl "Geçen yıldan fazla." En büyük pazarlar... İngiltere, Almanya, Hollanda.

Çin heyeti... Japon heyeti... "Manisa'da." Bir başka ürün... "Zeytin." Zeytin ağacı sayısı 24 milyon... Ve her geçen gün artıyor.

Pamuk... Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap dedi ki:

- Türkiye'nin pamuk ihtiyacının yüzde 70'ini Manisa karşılıyor.

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Sanayi



Organize Sanayi Bölgesi...

"Bacalar tütüyor." Sanayi Sitesi... Bin 568 "Orta ve küçük boy" işletme.

Saruhanlı'da yeni "Organize Sanayi Bölgesi" kuruluyor.

Bitmedi... Metropol ilçe Şehzadeler'in Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik dedi ki:

-İstanbul-İzmir otoyolunun, Manisa girişinde "Karma Organize Sanayi Bölgesi"...

1 milyon 800 bin metrekare...

Dosyası hazır... "Şimdiden talep yağıyor."

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Kan Bağışı "Ege Birincisi"



Ertuğrul Aytaç'tan öğrendik... Sevindik...

Manisalı "Kan vermekte yarışıyor." Kızılay Başkanı Selman Keresteci ile birlikte, Kızılay Kan Merkezi'ne gittik.

Türkiye'de 68 "Kan Bağış Merkezi" var... Manisa "İlk 3 arasında."

Manisa, toplanan kanın "Yüzde 20 sini diğer illere gönderiyor."

Kan bağışında... Ege Bölgesi'nde "Manisa ilk sırada."

Mobil ekipler "Fabrika fabrika dolaşıyorlar." Doktor İsmet Nardel... Kan Merkezi Müdürü... Ziyaretimize sevindi... Ve...

Bize "Kızılay yeleği" giydirdi.

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Davetiye



Kuru üzüm... İlk mahsul... Açık arttırma ile satılacak... 26 Ağustos'ta.

Törende Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de olacak.

Bir çuval çekirdeksiz kuru üzümü (Yaklaşık 100 kilo) açık arttırmada alan...

Üzümü "Götürmeyecek." Verecek.

"Öksüz ve yetimlere." 26 Ağustos'taki törene... Hani ne derler?... "Bütün halkımız davetlidir."

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Manisa Lalesi... "Anemon"



Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz "Çok hareketli...

Heyecanlı... Yerinde duramıyor...

Rizeli." Sohbet sırasında öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmalıyız:

Manisa lalesi... 1565 yılında Hollanda'ya gidiyor.

Hollanda... 2018'de... Dünyaya...

2 milyar 130 milyon Euro tutarında lale soğanı satıyor.

Biz de utanmadan alıyoruz.

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Olcay Hanım



Geçen gelişimizde "Hayır işlerindeydi...

Köylerdeydi...

Kadınlarla birlikteydi." Manisa Valisi'nin eşi... Olcay Deniz.

Şimdi... Yine "Aynı işlerle" uğraşıyor.

Onun işi... "Kadın... Kız çocukları...

Eğitim... Yardım... Meslek kursları." Teşekkürler Olcay Hanım.

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Düşler Kasabası



Bülent Koşmaz... Bir Manisa markasıydı...

Efsane "Ticaret ve Sanayi Odası" başkanıydı.

Arkadaşımızdı.

Çok güzel bir villası vardı... Bahçesinde çok oturduk.

Bülent Koşmaz... Şimdi bir başka âlemde... Rahmetle anıyoruz.

Villası... Şimdi "Anaokulu." Gözde Aytaç ile Ayşe Taşkan işletiyorlar.

"Okula" güzel de bir isim bulmuşlar:

"Düşler Kasabası." Bir zamanlar bizim Bülent Koşmaz'la oturduğumuz bahçede, şimdi mini mini yavrular...

Domates, biber, salatalık yetiştiriyorlar.

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Manisa FK



Manisaspor... Süper Lig'deydi... Düştü.

Akhisarspor... Süper Lig'deydi... Düştü.

Şimdi "Manisa FK" tırmanışta...

Manisa Futbol Kulübü.

"Şirketleşti... İkinci lige yükseldi." Kulüp Başkanı... Mevlüt Aktan.

"Lokomotif" ise Cengiz Ergün...

Büyükşehir Belediye Başkanı.

Manisa'da "Giy" dediler... Giydik.

"Manisa FK" formasını.

***



Manisa... Her Yerde Okuyor



Sık sık okuma etkinlikleri düzenleniyor...

Köyde... Şehirde... Meydanda...

Çarşıda.

"Lider" Manisa Valisi Ahmet Deniz.

"Topluca" kitap okunuyor.

Slogan... "Manisa her yerde okuyor."