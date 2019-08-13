TOKAT

Vali Ozan Balcı'nın söylemiyle... Tokat, bir "Saklı bahçe...

Saklı cennet... Hazine." "Ortak aklın" hâkim olduğu bir şehir.

Vali, belediye başkanı, üniversite, bürokrasi, STK, esnaf, muhtar, öğretmen... "Bir bütün... Sürtüşme, çekişme, kavga yok." Vali Ozan Balcı "İşimiz iş yapmak" diyor.

Tokat... "Çalışıyor... Üretiyor... Yükseliyor."

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Görmelisiniz



Tokat'ta... "Narenciye dışında" her şey yetişiyor.

Armut, elma, şeftali, üzüm, ceviz, patlıcan, domates, biber.

Kiraz... Hollanda'ya gidiyor.

Meyve suyu fabrikasında (DİMES) 800 işçi çalışıyor.

Toprak verimli.

Tarım arazisi çok.

Tarih... Kültür... Doğa...

"Göze ve gönle hitap eden bir şehir." Tokat'ı görmemek...

"Eksiklik."

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Müze Şehir



Gezdik... Her ilçe "Başka bir dünya."

Reşadiye... İstanbul'da... Ankara'da, İzmir'de... Hamamlardaki tellakların yüzde 80'i Reşadiyeli... Belki yüzde 90'ı.

Almus... Efsane güreşçi Hüseyin Akbaş'ın memleketi... Baraj gölünün balığı Japonya'ya ihraç ediliyor.

Erbaa... Yaprak, yaprak, yaprak...

Asma yaprağı... Meşhur.

Niksar... Danişmentlerin başkenti... Dünya kültür mirası listesinde.

Zile... Pekmezi meşhur... Ayrıca...

Zile'nin nohudu Çorum'a gider, leblebi olur.

Tokat... Merkeziyle, ilçeleriyle tam bir "Müze şehir."

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Hamam



Tokat'a yolunuz düşerse... Mutlaka "Hamama" gitmelisiniz.

Hamam çok... Örneğin... Ali Paşa Hamamı... "1572 yılında" yapılmış...

"Pervane Hamamı" var... O da "Tarihi." Ali Paşa Hamamı sabah saat 5'te açılıyor... Gece 11'e kadar... "Kadınlar kısmı" da var.

Hamam... 28 lira.

Kese 12 lira... Masaj 10 lira.

Bahşiş... "Gönlünüzden ne koparsa."

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Kamuoyu



Kâbe-i Mescit Mahallesi... Sulusokak Caddesi... "Tokat'ın merkezi... En canlı yeri." Ve... Esnafla... Seçim, siyaset, ekonomi sohbeti.

Osman Altınışık ve Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kemal Özdilek ile birlikteyiz...

"Tokatlı konuştu, biz dinledik."

Yeni parti kurulup da ne olacak?...

Parti enflasyonu olacak...

Mevcut partiler uzlaşsınlar, sorunları çözsünler.

Hamdolsun geçinip gidiyoruz... Ama piyasa durgun... Canlanması şart.

Faizin düşmesi iyi oldu.

Emekli maaşı az.

Bazı belediye başkanları akrabalarını işe yerleştiriyor... Ayıp.

Kimse erken seçim lafı etmesin...

Herkes işine baksın.

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Sığınmacılar



Sığınmacı... Var ama çok az... Suriyeliler'den söz ediyoruz.

Afganlar... Hayli fazla...

Ama onlar "Yerleşik... İş güç sahibi... Kimse onlara sığınmacı diye bakmıyor...

Artık Tokatlı olmuşlar." Anadolu Ajansı'nın Tokat muhabiri... "Afgan...

Seviliyor... Çalışkan...

Bizden biri."

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Havaalanı



Olmazsa olmaz...

Şart... Büyük ihtiyaç.

İnşaatı devam ediyor.

Hedef...

"Haziran-2020'de açılacak." Aman gecikmesin.

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Veni, Vidi, Vici



Roma İmparatoru Julius Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" sözünü "Zile Kalesi'nde söylediğini biliyor muydunuz?" Tebrikler... Belediye "Veni, vidi, vici" sözü için "Marka tescil belgesi" almış.

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Al Yazmalım



Tokat'ta... "Yazmacılar Çarşısı'nı" gezerken...

Esnaftan biri... Bize bir "Yazma" gösterdi.

-Türkan Şoray'ın "Al Yazmalım" filminde bağladığı yazma... İşte bu yazmanın aynısı.

Sonra... "Komşu yazmacı" söze girdi:

-Türkan Şoray'ı çok severiz...

Tokatlı'dır... Hemşerimizdir...

Gururumuzdur.

Sahi... Türkan Şoray... Tokatlı mı?

Yarın... Bayramın son günü ve Tokat'tan son notlar.