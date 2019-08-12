Trabzon'daydık...

Sürmene'de...

2017'de...

Cumhur Küçükali ile birlikte.

Cumhur yıllardır hastaydı... Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH).

Yürürken oflar, puflar, "Buharlı lokomotif gibi" ses çıkarırdı.

Baktık iyileşmiş.

"Nasıl oldu" dedik... Anlattı:

Tokat'ın Pazar ilçesinde bir mağara olduğunu duydum...

Ballıca'da.

Oraya gittim... 3 gün mağaraya girdim...

Günde 3 saat kaldım.

Üçüncü gün sapasağlamdım...

Oh, dünya varmış.

Ruslar bile duymuşlar... Mağaraya gelmişler.

Yavuz Bey bunu yaz, sevaba girersin... Ben kurtuldum, Allah diğer KOAH'lıları da kurtarsın...

Mağaraya gitsinler.

Cumhur'un anlattıklarını yazdık... 21 Şubat 2017...SABAH.

Sonra... Türkiye'nin her yerinden...

Yurt dışından... Arayan arayana.

Aradan 2.5 yıl geçti... Bizim yazı hâlâ "Dolaşımda." Ve... Tokat'tayız... Ballıca'da.

***



İnşallah



Ballıca'ya... Mağaraya... Tokat Valisi Ozan Balcı ile gittik.

Mağaranın girişinde dinlenilecek, çay içilecek, yemek yenecek bir "Mekân" var.

Burada... Bütün masalarda... "Bizim 2.5 yıl önce yazdığımız yazı." Ortalık... Ana baba günü.

Avrupa'dan... İzmir, Konya, Burdur, Adana, Ağrı, İzmir'den... Gelen gelene.

Mağaraya girdik.

Adana'dan Serhat Erdin... Babası Ferhat Erdin'i getirmiş.

- Ferhat... Bu mağarayı nereden duydun?

- Sizin yazınızdan... Babama çok iyi geldi.

Sonra... Babası söze girdi:

- Derdi veren Allah, dermanını da verecek inşallah.

***



Çok Dua Aldık



Mağaraya günde 450-500 kişi geliyor... Hafta sonlarında 600'ü geçiyor.

Kim gelmiş?... Ne zaman nereden gelmiş?... Hepsi kayıt altında.

Tekirdağ'dan... Sadiye Öz gelmiş...

5 gün kalmış.

Rize... Şükrü Uzunoğlu... 5 gün.

Uşak... Halil Görgülü... 7 gün.

Çevre... Mağara... Bakımlı...

Temiz... Ve her şey "Vali Ozan Balcı'nın kontrolü altında." Mağarada çok kişiyle tanıştık...

"Dualarını aldık."

***



Dünya Mirası



Mağaranın bulunduğu yer "Tabiat parkı...

Koruma altında... UNESCO doğal miras listesinde." Tokat'a 20... Pazar ilçesine 10 kilometre.

Mağara içinde... Yürüyüş alanı 680 metre.

Yürüyerek... Yerin 75 metre altına gidiyorsunuz.

KOAH... Astım... Solunum yolu hastalığı olan... 3-4 gün mağaraya giriyor...

3 saat kalıyor... İsteyen daha fazla kalabilir.

***



Seda Sayan



Ballıca mağarasına giderken... Pazar ilçesinden geçerken... Bir lise gördük:

"Ayşe Ak... Seda Sayan Çok Programlı Anadolu Lisesi." Yanımızdakilere "Ne alaka" dedik.

Pazarlılar... Dediler ki:

- Seda Sayan Pazarlıdır...

Hemşerimizdir... Hayırseverdir...

Onu çok seviyoruz... Annesi adına okul yaptırdı.

***



Saklı Bahçe



Tokat... Dağların arasında bir çanak... "Saklı bahçe...

Cennet." Yeşilırmak ile Kelkit Çayı'nın "Beslediği" yedi büyük ova... Vali Ozan Balcı'nın söylemiyle:

- Tokat Türk tarımının parlayan yıldızı... Türkiye'yi besler... Milleti tarımla zenginleştireceğiz.

***



Sık Dişini...



Şehrin merkezinde gezerken...

Tarihi "Sık Dişini Helası" gördük.

Hela... Tarihi eser...

"Restorasyonu" sürüyor.

Az ilerisinde... Yine tarihi bir eser var... 14. yüzyılda yapılmış "Ulucami." Camiye doğru yürürken... Recai Yıldırım ile karşılaştık...

73 yaşında... 3 çocuk babası.

- Recai Bey halin nicedir?... Tokat ne âlemde?

- Cennette yaşıyoruz... Ama ne acıdır ki kıymetini bilmiyoruz.

***



Rüyası... "Polis Olmak"



Yazmacılar Çarşısı... Renk renk, çeşit çeşit yazma... El baskısı.

Dükkânın kapısında bir genç kız.

Üniversite öğrencisi... "Gıda mühendisliği" okuyor... Tatilde, harçlığını çıkarmak için çalışıyor.

Ve... Üniversiteyi bitirince... "Polis olmak istiyor." Hoşumuza gitti... Birlikte fotoğraf çektirdik.

Yarın... Tokat notlarına devam.