Yarın arife... Pazar günü bayram... Sağlıklı ve mutlu nice bayramlara.

Bayram gelince, bir dönemin "Anadolu fırtınası" Osman Bölükbaşı'nın şiirini hatırlarız:

"Çok arife gördü bayram görmedi,

Leyla'ya kavuşup bir dem sürmedi,

Bahtına milletin akıl ermedi,

Bu kara bahta yanar ağlarım."

Rahmetli dostumuz Bölükbaşı'nın "Ağıt yaktığı" yıllar geride kaldı.

Büyük Atatürk'ün modern Türkiye'si "Bahtı açık... Barış ve huzur içinde" bir bayram kutluyor.

***

Erzurum

Geçen kurbanda... Bayramın ilk günü... "55 acemi kasap" hastanelik oldu.

Palandöken ilçesinde Tosun Eroğlu "Ben bilirim... Ben keserim" dedi.

Keserken... Kurban "Ters bir hareket yaptı." Ve... Tosun Eroğlu, kendi elini kesti.

İstikamet... "Palandöken Devlet Hastanesi."

***

Acemi kasaplar

Maalesef... Çok kişide "Şöyle bir alışkanlık" var:

-Ben bilirim... Bana bir şey olmaz... Bana karışma.

Bu "Çok bilmişler" kasaplığı da çok iyi bilirler(!)

Bildikleri (!) içindir ki... Geçen kurban bayramında... İlk gün... Saat 14.15'e kadar... Hangi illerde, kaç "Acemi kasap" olayı olmuş?... "Birkaçını" hatırlayalım:

-Adana'da 120, Sakarya'da 100, Tokat'ta 85, Adıyaman'da 75, Kocaeli'nde 70, Samsun'da 83, Amasya'da 57 kurban kazası.

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Sivas

Yine geçen kurban... Acemi kasap, bıçağı ayağına düşürdü.

Doğru hastaneye.

Hastane çıkışında, gazetecilere dedi ki:

-Meşhur oldum... Kurbanda, kendini kesenlerle ilgili televizyon haberlerine gülüyordum... Şimdi benim başıma geldi.

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Adana

Geçen yıl... Mehmet Ergül kurban keserken, kasap şişi ayağına battı.

Hastane çıkışında, gazetecilerden bir ricada bulundu:

-Ne olur, acemi kasap diye yazmayın.

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İstanbul

Bayramın ilk günü... 2018... "Acemi" kasabımız, kurban keserken "Kurbanın altında kaldı." Hemen götürdüler...

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne.

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Malatya

Ali Şimşek... Tam kesecekti ki... Kurban, kaçmak istedi.

"Acemi kasap" da, bıçağı kendi eline saplandı.

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"Yardımcı"

Olay Adana'da yaşandı... Geçen kurban. 11 yaşındaki Muhammet Olgun "Kurban kesimine yardım ediyordu."

Bıçak... Ayağına geldi.

Ağabeyinin kucağında hastaneye götürüldü.

Hastaneden "Tekerlekli iskemle" ile çıktı.

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Kasaplar... Bayram yapacaklar

Merak ettik... Öğrenmek istedik... Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar'dan öğrendik.

Kurban bayramında... Kurbanı kesecek olan kasaplara... Ödenecek toplam para:

-260 milyon lira.

***

Günün fıkrası

Karadeniz'de... Turistin dikkatini çekmiş... "Koyunların çoğu 3 ayaklı."

Turist "Mister Temel" demiş:

-Koyunlar neden 3 ayaklı?

Temel yanıt vermiş:

-Canımız her paça istediğinde koyun kesecek değiliz ya... Bir ayağını kesiyoruz, yetiyor.

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Biliyor muydunuz?

Kasabın kurbana karşı en büyük merhameti nedir?

Bıçağının keskinliği.

***

Bu da "usta" kasap

Geçen bayram... İlk gün... Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne...

Acil Servis'e... Bir "Yaralı" geldi:

-Bu gün yedi kesim yaptım... Sekizincide satırı kazayla koluma vurdum... Kendimi yaraladım... Oysa sırada daha epeyce kurban vardı, gidip kesecektim.

***

Kars- Erzurum hattı

Kars... Hayvan pazarı... "Perişan."

Erzurum... Düzgün... Modern... Kapalı alan... "Tertemiz."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i kutluyoruz.

Ve... "Darısı Kars'a" diyoruz.

***

Bırakınız sürsünler

İnsanların "İnancına" saygılı olmak gerek.

Kurbanın kanı "Alına" sürülüyor.

Özellikle de "Çocukların" alınlarına.

"Kazadan beladan koruyacağına" inanılıyor.

Öyleyse... Bırakın inansınlar... Bırakın sürsünler.

***

Aman dikkat!

İçişleri Bakanlığı... Valiler... Polis... Jandarma... Yollarda "Bütün önlemleri" alıyorlar.

Kontrolleri... "Mükemmel."

Ama bütün bunlara rağmen... Direksiyonun başına geçince "Canavarlaşan" çok.

Aman dikkat.

Bayram "Gülerek" kutlanır... Ağlayarak değil.