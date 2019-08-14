TOKAT

Bugün... Kurban Bayramı'nın son günü... Yarın "Nerede kalmıştık?...

Rutin gündeme devam... Siyaset, ekonomi...

Kim, nerede, ne dedi?... Yüksek gerilim." Tokat'ta... Yol boyunca uğradığımız illerde... İlçelerde...

İnsanlarda, hep aynı beklenti:

Bayramdaki "Havanın...

Üslubun... Barış ve hoşgörü ikliminin... Kucaklayıcı dilin" devam etmesi.

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Yolunuz Düşerse



Müzeyi mutlaka gezmelisiniz... 12 bin eser... Osmanlı küpleri... Sadaka taşı... 120 yıllık yorgan... Şehir arşivi...

İpek, el dokumaları.

Sultan 2. Mahmut'un "Saray sinileri Yozgat'ta yapılsın" diye verdiği ferman.

Müzeye giriş... Ücretsiz.

Müzeye ilgi... Yoğun... Günde 600- 700 kişi.

Müze müdürü Hasan Erdem anlattı...

Müzede "Ders yapılıyor." Üniversite öğrencileri de geliyorlar, ilköğretim öğrencileri de.

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Tokat-2023



Vali Ozan Balcı "Tokat-2023" hedefinin, sloganını belirlemiş:

"Yükselen Türkiye'ye omuz vereceğiz." "Hedefe" ulaşmak için, kamu personeli "Yok... Hayır... Olmaz" sözcüklerini kullanmayacak.

Kimsede "Yorgunluk, bezginlik" olmayacak.

"İddia, uyum, uzlaşı, başarı" yükselen değer olacak.

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Gazi Osman Paşa



Tokat... Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın memleketi.

Nereye gitseniz "Onun adı" var.

Üniversite... Stadyum...

Lise... Bulvar... Meydan.

Müzede... Gazi Osman Paşa "Köşesi" bile mevcut.

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İlle de Yaprak



Çarşıda... "Tokat'a ait" neler var, neler.

Örneğin... Çeşit çeşit pekmez.

Alıç pekmezi... Keçiboynuzu pekmezi... Dut, üzüm, kızılcık, kuşburnu pekmezi.

Ama... Çarşıda en çok satılan... "Asma yaprağı... Erbaa ilçesinden." Tokat'a gelip de "Yaprak almayan" yok.

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Kitabın Başkenti



Tokat'ta... 40 kütüphane yapılıyor.

"Bebek kütüphanesi" bu ayın sonunda açılacak... Anne gelecek, bebeğine kitap okuyacak. İl genelinde...

"Kütüphanesiz okul" kalmayacak.

Hedef... "Tokat, akademik arenada, 5 yıl içinde, Türkiye'nin ilk 5 şehri arasında olacak." İnanıyoruz, olur.

Zira... Tokat'ta "Ortak aklı, birlik beraberliği, hedefe kilitlenmeyi" gördük.

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Önce İnsan



Cami... Türbe... Çeşme... Bedesten... Hamam...

Kervansaray... Han... Medrese... O kadar çok ki.

Ama bütün bunları değerli kılan... "İnsan." Gülen yüzler... Selam vermeden geçmeyenler...

Dükkânına, çay içmeye davet edenler... "İşte Tokat."





Zile



İnsanları çalışkan... Uyanık... Ticarete yatkın... Pazarlık yapmakta usta. Tokat'ta... Yaygın bir söz var: "Kayserili'nin bavulunu aç, içinden mutlaka bir Zileli çıkar."

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"El Baskısı".... Tokat Klasiği



Yabancı turist... Oldukça az. Yerli turist.. Eh... Fena değil... Otelimizin (Dedeman) önünde tur otobüsleri vardı. Tokat'a gelip de "El baskısı" tekstil ürünü almayan yok. Biz de aldık.

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Tokat Kebabı



Tarif etmekle olmaz... Bir Tokat lokantası bulup, yemelisiniz.

Ama... "Tokat'ta yemenizi" tavsiye ederiz.

Şehirde "Tokat kebabı" yenilecek yer çok.

Birkaçını saymamızı ister misiniz?

Saklıbahçe... Yeşil Vadi... İşeri... Mollaoğlu...

Şehrazat... Beyaz Köşk.

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Önemli



Tokat'ta sigara fabrikası vardı... "Tekel 2000" ile "Tokat" sigarası üretilirdi.

Fabrika kapandı... Yıkıldı.

"Arazisi" 455 bin metrekare.

Bu "Kıymetli arazi" ne olacak?

Tokatlı... Merak ediyor.

"Otobüs terminali" olabilir... Ya da "Uydu kent." "Güçlü bir irade" karar vermeli...

"Gecikmeden."

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Proje "Hızır"



Tokat'ta 52 "Hızır takımı" var.

"Takımlar" ev ev geziyorlar.

"Garibanların... Zor durumda olanların" evlerini.

"Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin, valinin selamı var" diyorlar.

"Tencere kaynıyor mu" diye soruyorlar.

"Ailenin" sorunlarını not ediyorlar.

Sorunlar "Beş gün içinde" çözülüyor.

Güzel bir uygulama.