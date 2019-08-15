Kadını erkeği, ihtiyarı genci, lokantacısı otelcisi, esnafı sanayicisi...

Hacıyolu gözler gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek "Müjdeyi" bekliyor.

"Volkswagen Manisa'ya geliyor" müjdesini.

Aslında bu "Mutlu haberi" pek çok il bekliyor... Kırıkkale, Sivas, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Kocaeli, Bursa, Balıkesir... "Beklemeyen" yok.

Fakat... Geldik... Ve gördük ki:

Manisa Volkswagen konusuna kilitlenmiş...

Şehir "VW" diye yatıyor, "VW" diye kalkıyor.

***



Bir Dünya Devi



Volkswagen... Almanya'da kurulmuş... 1937'de.

Bugün... 122 fabrikası var...

Değişik ülkelerde.

Çalışan sayısı... 655 bin 700.

2018 kârı... 11.8 milyar euro.

2018'de ürettiği araç... 11 milyon.

Volkswagen... Audi...

Bentley... Bugattı...

Seat... Porsche... Skoda...

Lamborghini... Hepsi de bu "Dünya devinin."

***



"Bekliyoruz"



Mehmet Yılmaz... Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı... Dedi ki:

Volkswagen Türkiye'ye gelmeli.

Sadece VW değil... Diğerleri de... Herkes Türkiye'ye güvenmeli.

Manisa... VW için yatırım yapılacak yer... Dört gözle bekliyoruz.

***



Heyecan Dorukta



Ömer Faruk Çelik... Metropol ilçe Şehzadeler'in Belediye Başkanı.

"Bekliyoruz" diye söze başladı:

Bütün şehir heyecan içinde.

Volkswagen şehrin ekonomik ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak.

Gözlerimiz Ankara'da...

Kulaklarımız Sayın Cumhurbaşkanımızda.

***



Volkswagen Mutluluğu



Sadık Özkasap... Manisa Ticaret Borsası Başkanı.

Bayramını kutladık... "Nasılsınız" dedik.

Sadık Özkasap "Volkswagen mutluluğu yaşıyoruz" yanıtını verdi.

Ve... "Volkswagen haberi Manisa'ya şevk, heves, onur, gurur, sevinç, heyecan getirdi" diye devam etti.

Manisa'da kiminle konuştuysak benzer sözler dinledik.

***



"Yan Masalar"



Salih Karaağaç... Manisa Şoförler Odası Başkanı.

Kahvaltıdaydık... Kalabalıktık.

"Ekonomiyi, siyaseti" konuşuyorduk.

Salih Karaağaç "Konuyu" değiştirdi.

"Volkswagen" dedi.

O andan itibaren... VW dışında hiçbir şey konuşulmadı.

Kahvaltıda... "Yan masalara" göz attık.

Herkes "Bizim masayı...

Volkswagen üzerine yapılan konuşmaları" dinliyordu.

***



Biliyor Muydunuz?



Manisa'da... "Yüzde yüz yabancı sermayeli şirket" sayısının "25 olduğunu" biz bilmiyorduk.

Accell Bisiklet...

Hollanda.

Air Liquide gaz... Fransa.

Bosch... Almanya.

Klimasan... Brezilya.

Mitsubishi Elektrik...

Japonya.

Schneider Elektrik... Fransa.

Viessmann Isı Teknolojileri...

Almanya.

Whirlpool Beyaz Eşya... ABD.

İmperial Tobacco... İngiltere.

Pollidoro Yanma Teknoloji... İtalya.

Sanpan Isıtma sistemleri... İsviçre Tafe International... Hindistan.

Yabancı yatırımcı "Türkiye'ye güveniyor."

***



Sevindik



Mehmet Yılmaz, Nisan 2018'de Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı seçildi.

Nisan 2018'den bugüne...

Manisa'ya "Hangi yabancı ülkelerin" temsilcileri geldi?

Mehmet Yılmaz hemen önümüze "Listeyi" koydu.

13 ülkenin... Büyükelçisi.

5 yatırım ajansı.

Ve pek çok da "Yabancı yatırımcı." Türkiye'ye...

Manisa'ya... "Bu ilgi sevindirici."

***



"Yabancı Ortaklı" Şirketler



Fransa ortaklı olan da var (Borçelik), İngiliz ortaklı olan da (Warma Isı Ürünleri), İtalyan ortaklı da (CMV Cylinders Endüstri).

Türk-yabancı ortaklığı... Tam 15 şirket.

Özetlersek.

Canlı bir Manisa... Canlı bir sanayi.

***



Başka Türkiye Yok



Yarın... Manisa notlarına devam...

Üzüm... Zeytin... Pamuk... Eğitim.

Bugün noktayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz'ın "Şu sözleriyle" koyalım:

- Türkiye'nin temel sıkıntısı gereksiz didişmeler... Enerjimizi didişmek için harcamayalım... Artık birbirimizi yemeyi bırakalım... Çok çalışalım... Başka Türkiye yok.