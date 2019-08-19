Herkes yağmur duası gibi, sistemin tökezlemesi duasında...

İstikrar bazı çevreleri rahatsız ediyor (Kamran İnan'ın "Siyaset Yılları" kitabı...

Sayfa 71).

Adeta bir anti depresanlar döneminde gibiyiz... 2016 yılında ülkemizde 26 milyon kutu Prozak ilacı satıldı... İlacın içeriği kokaindir (Ali Naili Erdem'in "Ülkem ve Anılarım" kitabı...

Sayfa 17).

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Politika



Siyaset pas gibidir, her şeyi yıpratır; paslanmayacak çelik sinir ister.

(Kamran İnan'ın kitabından).

Ben övgülerle, sövmelerin politikanın zeminlerinde birlikte gezindiklerine tanıklık etmişimdir (Ali Naili Erdem'in "Siyasetin Yollarında" kitabından).

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İki Doğrucu Davut



Biri hayatta değil... Kamran İnan...

Senatörlük (Adalet Partisi) yaptı...

Milletvekilliği yaptı (Anavatan Partisi)...

Bakanlık yaptı.

25 yıllık siyasi yaşamına nokta koyduktan sonra anılarını yazdı.

Diğeri hayatta... Allah sağlıklı ömür versin, 92 yaşında... Ali Naili Erdem.

1961-1980 arasında, 5 dönem milletvekilliği (Adalet Partisi) yaptı... Bakanlık yaptı...

Anılarını iki kitapta topladı.

Bugün... İki dostun kitaplarından...

Kısa notlar.

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Brütüs



Kamran İnan bir gün Turgut Özal'a der ki:

-Koca Roma imparatoru Sezar'ın ancak bir Brütüs'ü vardı... Sizin ise bir düzine Brütüs'ünüz var... Bu kadar Brütüs'ü nereden buldunuz?

Özal... Gülerek sorar:

-Kimmiş bunlar?

-Saymakla bitmez.

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Kazanan Ve Kaybeden



Sene 1965... Seçim yapılır... Adalet Partisi tek başına iktidar.

Başbakan Süleyman Demirel ilk Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmayı şu sözlerle noktalar:

-Kazananın, başarılı olanın herkes sahibidir...

Kaybedene anası bile sahip çıkmaz (Ali Naili Erdem'in "Ülkem ve Anılarım" kitabından).

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Prim



Türkiye'de ihanet ve cehalete prim verildiğini dehşet ve hayretle gördüm... İçinde en çok hain yetiştiren memleket oluşumuz tesadüfî değil (Kamran İnan... Siyaset Yılları).

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Usta (!)



Fitne-fücur ile yalan-dolan ve gammazlık politikada el ele dolaşırlar...

Lidere yaranmayı bir başkasını kötülemekte bulanlar, kapalı kapıların arkasındaki usta (!) ve başarılı (!) pisliktirler...

Eksik olmazlar.

Ali Naili Erdem (Siyasetin Yollarında)

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Bürokrasi



Demokrasinin önündeki en büyük engel bürokrasidir.

Bürokrasi, demokratikleşmeye direnmektedir.

Seçilmişlerin üstünlüğünü kabul etmemektedir.

Kendisini milletin emrinde değil, üstünde görmektedir.

Kendisini kaidelerin dışında, üstünde görür.

Resmi masanın arkasına geçtiği andan itibaren, içinden çıktığı toplumdan kopar... Hor görür.

"Devlet benim" der, sorumluluk kabul etmez, hesap vermez.

Kamran İnan (Siyaset Yılları- Sayfa 320-321)

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Demokrasi



Bizler henüz demokrasinin ne olduğu veya ne olmadığı konusunda ittifak etmiş değiliz.

Her kafadan bir ayrı ses çıkıyor.

Bremen mızıkacıları gibi.

Demokrasi bir anlamda fikir bahçesidir.

Fikir bahçelerinde dolaşmayanlar küfür çukurlarını mesken edinirler.

Toprak suyu nasıl emerse, toplumlar da demokrasiyi bütün unsurları ile emmeli ve hayata geçirmelidir.

Ali Naili Erdem (Ülkem ve Anılarım)

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Sosyete



Başbakan Turgut Özal, İspanya'ya gidince, Başbakanlığa "Kamran İnan vekâlet eder." İzmir'den bir ziyaretçi, Başbakan Vekili Kamran İnan'a gelir ve "Sorununu" söyler.

- Efendim benim sosyeteye girmeme izin verilmiyor.

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Zamanın Ruhu



Darbeye (12 Eylül 1980) kadar Başbakan Süleyman Demirel'in gölgesine bile basamayanlardan bazıları, darbeden sonra Demirel'in gıyabında yakışıksız konuşmalar yapıyorlardı.

Ali Naili Erdem (Siyasetin Yollarında)

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Yağcılık



Noktayı, Kamran İnan'ın kitabında söylediği şu sözlerle koyalım:

Siyasette yağ tüketim şampiyonuyuz.

Yağa direnen, lekelerinden kaçan siyasetçi azdır.

Yağ yakma mahareti ile siyasi kariyer yapan, hatta makam kapanlar var.