Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de bir süredir "Kayyum olayı" konuşuluyordu...

"Bekleniyordu." Yani "Kayyum atamaları" sürpriz olmadı... Kimse yadırgamadı.

"Operasyonun" görevden alınan başkanlar için de sürpriz olmadığını sanıyoruz.

Seçimden sonra "Eylem ve işlemleriyle" kayyuma davetiye yazanlar, bizzat kendileriydi.

O nedenledir ki...

Görevden alınanlara "Kimse sahip çıkmadı."

***



Van



Seçimden önce Van- Büyükşehir'de "Kayyum" vardı.

Kayyum, Van'ın en önemli iki sorununu gündemine aldı:

1. "Katı atık" projesi.

2. Van Gölü'nün kirlenmemesi için "Biyolojik arıtma" tesisi.

Köy yollarına önem verdi.

Kent meydanı...

Yeniden düzenleme başladı.

İskele Caddesi...

2 Nisan Caddesi...

Işıklandırıldı.

Caddelerdeki ve kaldırımlardaki "Seyyar satıcı işgaline" son verildi.

Sonra... 31 Mart 2019 seçimleri...

Kayyum gitti, "HDP'li Başkan geldi."

Başkanın ilk icraatı...

"Kayyumu kötüledi."

Kayyumun başlattığı işler yarım kaldı.

Şehir... Seyyar satıcılar ile kuşatıldı... Seyyar satıcı "Zabıtayı dövmeye başladı."

Bir süredir sosyal medyada "Ona oy veren seçmen bile" başkanı eleştiriyordu.

Dün kayyum geldi...

Sanki düdüklü tencerenin kapağı açıldı... Van rahatladı.

***



Mardin



Açık hava müzesi gibi bir şehir... Kuzey Mezopotamya'da bir tarih ve kültür hazinesi.

Seçimden önce "Kayyum vardı...

Hizmet gelmişti." Yerel seçimde "HDP'li başkan" geldi.

"Hizmet" gitti...

Şehir bakımsız kaldı...

Su sorunu çıktı... Evlere "Haftada üç gün su verilmeye başlandı." Dün... Mardinli "Kayyum geldi, hoş geldi" diye sevindi.

***





Diyarbakır



Seçimden önce... Kayyumla "Diyarbakır'a hizmet yağmıştı." Parklar... Bulvarlar...

Hizmet... Köy yolları...

Temizlik... Yeni projeler.

Seçimden sonra HDP'li başkan göreve başladı... İlk icraatı "Kayyumu kötülemek" oldu.

İkinci icraatı...

Kayyumun projelerini "Askıya almak." Yollar bakımsız kaldı...

Yol kenarlarındaki ağaçlar, çiçekler sulanmadı...

Kurudu.

Bir süredir... HDP'ye oy veren seçmen "HDP'li başkanı eleştiriyordu." Dün... Başkan gitti...

Kimse "Neden gitti" demedi.

Kayyum geldi...

Diyarbakırlı "Oh dünya varmış" dedi.

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Benim Oğlum Bina Okur



" PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığı ile belediyenin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır." Bu filmi daha önce de seyretmiştik.

"Kaynaklar" Kandil'e aktarıldı.

Aktaranlar "Görevden alındılar." Ama... "Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur" misali... Yeni seçilenler "Daha öncekilerin ayak izlerinden" yürüdüler... Sonuç... Dün "Gönderildiler."

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Seçmen Görevini Yaptı



Yerel seçimde Diyarbakır seçmeni, HDP adayına "Yüzde 62.93" oy verdi.

Mardin... HDP adayını "Yüzde 56.24" oyla seçti.

Van... HDP adayı "Yüzde 53.83 oyla" seçildi.

Seçmen görevini yaptı...

Ve seçtiklerinden "Hizmet beklemeye" başladı.

Onlar...

Seçmenin beklentisini karşılamadılar.

Ve görevden alındılar.

Dedik ya...

Sürpriz yok...

Gayet doğal.

***



İcraat (!)



Şehit yakınını işten çıkarmayı marifet sanacaksın.

Teröre bulaşanı...

Teröristin yakınını işe alacaksın.

Ve bunun adı da "İcraat" olacak.

Dün... Kayyum atamaları için "Geç bile kalındı" diyen bölge halkı yerden göğe kadar haklı.

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Satırbaşı



İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından bir satırbaşı:

"Bazı belediyeler terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürülmüştür." 31 Mart 2019'da seçmen size "Bunları yapasınız" diye mi oy verdi?

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Zaman... "Gaza Basma Zamanı"



Silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek...

Silahlı terör örgütüne üye olmak... Terör örgütü propagandası yapmak... Suçu ve suçluyu övmek...

Silahlı terör örgütüne bilerek yardım etmek... Görevi kötüye kullanmak... Terörle ilişkisi nedeniyle daha önce işten çıkarılan personeli, yeniden işe almak... Ve daha neler neler...

Kimse kimseyi durduk yerde görevden almaz.

Dünyanın hiçbir demokrasisinde "Böyle kafalara" belediye başkanlığı yaptırılmaz.

Neyse... Dün dündü, bugün yeni bir gün.

Diyarbakır, Van ve Mardin'de... Zaman...

"Hizmet zamanı...

Gaza basma zamanı." "Kayyum başkanlara" başarılar diliyoruz.

***



Muhalefet



Muhalefetin görevi muhalefet yapmaktır...

Yapacaktır...

Doğaldır.

Fakat... Bir belediye başkanı, belediyesini "Terör örgütünün arka bahçesi" haline getiriyorsa, hizmete harcanması gereken parayı "Kandil'e akıtıyorsa", terör örgütünün eylemlerine söylemlerine destek veriyorsa...

Elbette... "Görevden alınacaktır." Buna karşı çıkmak "Muhalefet yapmak" değildir.

"Ucuz" siyasettir...

Yapana prim kazandırmaz.